Coup de théâtre: ‘vermomde’ Ruth Lasters wint Gedichtenwedstrijd opnieuw

Coup de théâtre bij de groots opgezette Gedichtenwedstrijd 2022. De Vlaamse schrijfster en dichteres Ruth Lasters (°1979) grijpt onder de schuilnaam Paul Bellemans voor de tweede maal de prestigieuze onderscheiding, die een individueel ingezonden gedicht bekroont met 10.000 euro. Nu won ze het pleit met ‘Abrikozen’, in 2016 met ‘Witlof’. Haar (anoniem beoordeelde) inzending werd geplukt uit liefst 6.002 gedichten, afkomstig van 1.703 dichters. Na de selectie door de voorjury werd de top 100 aan de hoofdjury voorgelegd, met daarin onder anderen Andy Fierens, Lieke Marsman en Virginie Platteau. Lasters maakte uiteindelijk haar echte identiteit bekend.

Miriam Van hee en Hester Knibbe schrijven Poëziegeschenk 2023

De gerenommeerde Vlaamse dichteres ­Miriam Van hee en haar Nederlandse collega Hester Knibbe zullen volgend jaar het Poëzieweekgeschenk schrijven. Niet alleen koesteren ze een literaire vriendschap over de grenzen heen, Knibbe en Van hee zijn ook in het dagelijks leven al decennialang besties. De Poëzieweek 2023 staat dan ook in het teken van vriendschap: ‘De vriendschap met de buren of met pennenvrienden ver weg, de vriendschap van lang geleden of van vorige week op een zonnig terras of tussen oud en jong.’

Nederland-Vlaanderen wordt ‘gastland’ op Leipziger Buchmesse

Nadat Nederland en Vlaanderen in 2016 Schwerpunkt waren op de grootste boekenbeurs ter wereld, de Frankfurter Buchmesse, slaan ze opnieuw de handen in elkaar voor een gastlandschap. In 2024 is dat het geval op de ook belangrijke Leipziger Buchmesse, die na corona pas in 2023 weer voor het eerst doorgang vindt. De bedoeling is dat de jonge Vlaamse en Nederlandse literatuur er ruim aandacht krijgen met presentaties, debatten en thema-avonden. De gespecialiseerde beurs lokt zeker 200.000 bezoekers.