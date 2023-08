Corruptie onthullen gaat zomaar niet in de overtuigende thriller ‘Enemy of the People’

Bart Koetsenruijter zet de blik op oneindig. Vandaag: Enemy of the People.

In Finland trekt iedereen achter elke voordeur zijn schoenen uit. Verder verschilt het cultureel niet zoveel van hier. Dus nadat journalist Katja Salonen een artikel heeft geschreven waarin ze de nationale voetbalheld schaart onder “onopgeleide alfamannetjes” en hem beticht van bedrog, ontploft de volgende ochtend haar telefoon. De meldingen op sociale media zijn tot levensbedreigend aan toe. Voor Salonen vooralsnog geen reden om meer te doen dan haar schouders op te halen.

Enemy of the People is een achtdelige serie van Roope Lehtinen en Timo Varpio, afkomstig uit Finland, seriematig nog geen Denemarken of Zweden, maar die achterstand zou best eens kunnen worden ingelopen.

Wie is er nog geïnteresseerd in de waarheid, lijkt de vraag in Enemy of the People, waarvan de titel niet toevallig schatplichtig is aan Henrik Ibsen. De Noorse toneelschrijver schreef in 1882 het gelijknamige toneelstuk, waarin een dorpsarts alles op alles zet om een onwelvoeglijke waarheid boven water te krijgen. Katja Salonen doet hetzelfde, maar in andere tijden. De auteur wordt nog wel een keer geciteerd tegen het einde: “Al wie in leugens leeft, moet je verdelgen als ongedierte.”

Afkomstig uit de Finse hoofdstad is Salonen net in dienst getreden van het lokale dagblad van de zuidelijke provinciestad Tampere. Daar komt ook Samuli Tolonen vandaan, ex-profvoetballer die het schopte tot het eerste team van Barcelona. We zien hem – fraai gemanipuleerd beeld – naast Jari Litmanen op het veld staan. Deze Tolonen is volgens de journalist behalve een alfamannetje ook verwikkeld in schimmige geldstromen.

Vanaf dat moment duikt voortdurend die centrale vraag op. Ten eerste omdat het lokale dagblad eigenlijk niet aan onderzoeksjournalistiek doet. Het moet het hoofd boven water houden met journalistiek die online clicks genereert. Dan komt het van pas dat Salonen (Kreeta Salminen) als journalist in Helsinki gehard is en zich daardoor niet van de wijs laat brengen. Follow the money is haar terechte motto, en het spoor leidt naar een kliek rond Tolonen, bestaande uit een groep lokaal invloedrijke mannen die geld hebben geïnvesteerd in een – pleonasme – dubieus cryptovalutaproject.

Waar de makers goed in slagen is laten zien hoe het web zich om Salonen sluit. Eerst zijn er de ‘gebruikelijke’ socialemediabedreigingen, dan ligt er een varkenskop in haar auto, dan gaat de hoofdredacteur (de zoveelste man die niet smetvrij is) schreeuwen, dan is er een gemanipuleerde video en tot slot slaagt het old boys network erin het verhaal geloofwaardig te laten worden dat ze een “narcistisch takkewijf” is “dat eerlijke ondernemers lastigvalt” – een goed verhaal scoort beter dan de te langzaam ontsluierde waarheid.

In een onopvallende, naturalistische stijl meandert Enemy of the People succesvol tussen hoop en cynisme, waarbij het plot een paar ongeloofwaardige afslagen neemt, maar door de overtuigende hoofdrolspeler Kreeta Salminen telkens weer op het rechte pad wordt getrokken.

Enemy of the People is te zien op NPO Plus