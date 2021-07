▶ Coronaregels moeten er (heel even) aan geloven tijdens optreden Zwangere Guy in Werchter: ‘Middelvinger aan alle politiekers’

Bekijk hieronder de video van een uitzinnige menigte tijdens Werchter Parklife:

Een seismograaf zou vrijdagavond in het rood gegaan zijn met de vibe die Zwangere Guy bracht op de heilige weide in Werchter. Met dank aan het publiek, dat gewillig inging temidden het optreden om vooraan te komen feesten. ‘Zwangere’ zelf moest zelfs twee enthousiastelingen van het podium kegelen. Daarna legde hij zijn set even stil omdat de sfeer met het feestend volk voor het podium te hitsig werd. “Ik heb één ding beloofd aan de organisatie. Iedereen terug en feest aan uw tafel. Anders halen ze het geld terug van mijn rekening.” Het publiek gehoorzaamde en keerde terug in hun bubbel. Maar ook daarna at iedereen nog uit de hand van Zwangere Guy.

Tijdens een intermezzo deelde hij een sneer uit naar alle politici, wat op luid gejuich onthaald werd. Daarna ging hij verder op zijn elan. Op de vraag om alle tafels en stoelen in de lucht te steken, werd ook gretig gevolg aan gegeven. Rond 23 uur keerde iedereen vredig huiswaarts toe. Eén festivalweide is toch even gesloopt geweest - in de positieve zin dan.

Lees onze recensie Als Zwangere Guy het vuur aan de lont steekt, ontploft Werchter Parklife ★★★★½

Iedereen gehoorzaamde en stak tafels en stoelen in de lucht. Beeld KAR