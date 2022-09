Coralie Barbier, vrouw en styliste van Stromae: ‘We zijn al zo lang samen. Wat afstand houdt het spannend’

“Natuurlijk ben ik altijd een beetje bang dat het Paul weer te veel zou worden,” zegt Barbier. Terwijl Paul Van Haver alias Stromae thuis op hun kindje van vier past, de dag voor hij het Nederlandse Lowlands-festival als headliner moet afsluiten, poseert zijn vrouw voor de camera. Giel Domen, die intussen in Los Angeles woont en al samenwerkte met Lady Gaga, Paris Hilton en jawel, onlangs ook Stromae, laat haar de gekste modeposes aannemen in de kleurrijkste outfits.

Coralie doet alsof ze nooit iets anders heeft gedaan. Niets doet vermoeden dat dit haar aller-eerste modeshoot is. Ze heeft thuis natuurlijk een groot voorbeeld en als styliste en ontwerpster achter de iconische looks van haar man is ze sowieso ook doordrongen van mode.

Voor zijn derde en – op zijn zachtst uitgedrukt – langverwachte album ‘Multitude’, dat in maart uitkwam, overtrof ze zichzelf en slaagde ze erin om een Stromae 2.0 neer te zetten. De plaat is een waanzinnig succes, met dubbel platina in België, een gesmaakte passage op het wereldberoemde Coachella, tv-optredens in Amerika én als klap op de vuurpijl een superexclusieve uitnodiging voor het Met Gala. “Een van de belangrijkste en mooiste momenten uit mijn carrière”, glundert Coralie. “Ik ben Paul heel dankbaar dat ik hem daarvoor mocht kleden.”

Mode is duidelijk heel belangrijk voor je werk. Speelt het in je dagelijkse leven ook zo’n grote rol?

“Toch wel. Ik beken dat ik alle modesites ken, ik weet perfect waar elk stuk vandaan komt. Mijn kleren rangschik ik zelfs volgens kleur en als ik op reis ben, ga ik langs alle vintagewinkels. Het is een beetje banaal, ik weet het, maar voor mij zijn mijn kledingstukken herinneringen. Ik weet nog altijd wat ik droeg op gelijk welk moment in mijn leven. Ik heb een visueel geheugen.”

Dat is een goede eigenschap voor een ontwerpster. Je creëert samen met Paul en zijn broer Luc ook het kledinglabel Mosaert. Wanneer komt de nieuwe capsulecollectie uit?

“We hebben de luxe om pas een collectie te lanceren wanneer ze helemaal klaar is. We zijn niet gebonden aan tijd. Net omdat we een creatief label zijn dat naast mode ook muziek en videoclips maakt, geeft ons dat veel vrijheid. Daarom zijn er ook geen capsules nu, omdat ik het zo druk heb met de liveconcerten van Stromae.”

“Ik zit wel volop in de ontwerpfase van onze achtste capsule. Prints blijven belangrijk, maar ze zijn niet meer gelinkt aan het werk van Stromae, zoals in het begin. Voor de rest blijft het concept hetzelfde. Alles wordt nog steeds in kleine hoeveelheden gemaakt in Europa, en vaak in België. We zijn bijna honderd procent duurzaam – van de ecologische stoffen tot de verpakkingen.”

Van uniseksmode kijken we nu niet meer op, maar jullie waren toen een van de eersten die daarmee uitpakten.

“Toen we ons kledinglabel lanceerden, ging het vaak daarover in interviews. Maar voor ons was dat een evidentie. We hebben geen uren samengezeten rond een tafel en zitten filosoferen hoe de maatschappij aan het veranderen was. We hadden daar gewoon zin in en het was een uitloper van wie we zijn. Paul is een man, en ik ben een vrouw, en we delen dezelfde garderobe. Paul heeft geen enkel probleem met zijn vrouwelijkere kant, en ik neem evengoed zijn zware lederen vest uit de kast.”

Harry Styles krijgt lof voor zijn genderbenderstijl, maar Stromae doet dat al jaren.

“Daarom is het net zo leuk om met Paul te werken. Hij kent geen grenzen op dat vlak. Hij heeft werkelijk nog nooit uitgeroepen: dat is te vrouwelijk. Of hij houdt niet van de snit, of er komen andere problemen naar voren, maar dat nooit. Voor hem is het een non-issue en ik zou het liefst van al hebben dat dat een non-issue wordt in onze maatschappij. Naar mijn mening doet iedereen wat hij wil.”

Mag ik zeggen dat hij er nog androgyner uitziet dan vroeger?

“Misschien heb je gelijk. Ervoor was hij vooral een beetje preppy, gekleed als een schooljongen. Vooral sinds de clip van ‘Tous les mêmes’ speelt hij meer met die dualiteit van man en vrouw. Het publiek heeft die kant van hem gezien en dat heeft de deur opengezet. Het heeft er ook mee te maken dat de looks voor ‘Multitude’ geïnspireerd zijn op folkloristische kostuums. Vaak hebben die al een vrouwelijke uitstraling van zichzelf. Denk maar aan de getailleerde bolero’s van stierenvechters, met al dat rijke borduurwerk. Bovendien heeft Paul nu ook lang haar en hebben we ons echt geamuseerd met de kapsels. Daardoor leeft bij sommige mensen misschien de illusie dat hij wat op een meisje lijkt. Maar die ingrepen doen we niet bewust. Er zit geen groot masterplan achter.”

Het album is nu een goede zes maanden uit. Hoe heb je die periode beleefd?

“Eerst was er de euforie van ‘Ja, het is ons gelukt’. We hunkerden echt naar de release. Op een ­bepaald moment moet je het delen met het publiek, anders blijft dat maar hangen. Maar na die eerste emoties zit je op een trein die niet stopt en werk je elke dag hard om het album zijn mooist mogelijke leven te geven. We stonden op Coachella, maar we waren ons daar bijna niet bewust van, want telkens komt er wel een volgend optreden of interview dat onze aandacht opeist.”

Het moet heel emotioneel zijn om zo’n comeback te maken, na al die jaren en na alles wat Paul heeft meegemaakt met zijn depressie?

“Ik begrijp wat je bedoelt, maar voor ons was er geen voor en na. Zeven jaar is uiteraard lang en het grote publiek heeft hem al die tijd amper gezien, maar ik heb Paul al die tijd zien werken. Hij deed andere projecten en hij timmerde aan zijn nieuwe album. Ik wil maar zeggen, ondanks alles was er een soort van continuïteit. Ik heb nooit anders geweten dan dat Paul muziek maakte. Hij heeft ook nooit zelf ­gezegd dat hij de muziekwereld zou verlaten, maar dat is bij het ­publiek anders binnengekomen.”

Wat is het verschil ­tussen het succes van Racine Carrée en het succes nu?

“Zoals in gelijk welke carrière worden ook wij ouder. Niet zozeer fysiek – de energie verandert niet – maar we hebben meer ervaring en professionele achtergrond. We zijn meer gerodeerd. Het ­succes is ook niet meer nieuw. Paul heeft nu meer maturiteit om te weten wat goed is voor het project en wat niet. Hij doseert meer en tegelijk is er meer plezier. We hebben geleerd van onze fouten. Het tempo is vrediger, minder gek. De arbeidsvoorwaarden zijn beter, zeg maar. (lacht)”

Je moet hem opnieuw delen met de hele wereld. Hoe is dat?

“Ça va. (lacht) Ik heb Paul zo ontmoet, ik heb hem niet anders gekend. Het enige minpunt is dat Paul nu minder bereikbaar is en het moeilijker is om creatieve meetings te houden. Paul is minder aanwezig. Aan ‘Mon amour’ werkten vooral Luc en ik met zijn tweeën. Paul is altijd op de hoogte, maar hij delegeert meer.”

Binnenkort start zijn tournee in Canada en Amerika. Ga je mee of blijf je thuis?

“Een beetje van beide. Voor zijn shows hoef ik hem niet per se te vergezellen. Alle looks zijn al samengesteld. Maar hij doet soms promo en dan vind ik het leuk om hem te helpen met zijn kleding, en ook om hem te zien natuurlijk. Hij blijft in de eerste plaats mijn man. (lacht) Maar ik zal vooral in Brussel blijven. We hebben een zoontje dat hier graag naar school gaat en van zijn vriendjes houdt.”

Ben je niet ook een heel klein beetje blij dat hij binnenkort wat meer weg is en jij het huis voor jou alleen hebt?

“(lacht) Zowel in het professionele leven als in het privéleven is het soms leuk om wat afstand te nemen van elkaar en naar elkaar terug te keren. Dat houdt de dingen spannend. We zijn toch ook al tien jaar samen. Ik wil vooral dat Paul gelukkig is en doet wat hij graag doet, en hij heeft hetzelfde met mij. Ik vind het toffer om op kantoor te blijven met mijn collega’s dan hem te volgen op tournee. We hebben daarin een compromis gevonden.”

Ten tijde van Racine Carrée deed Paul maar liefst tweehonderd concerten in twee jaar. Ben je niet bang dat het opnieuw te veel zal worden voor hem?

“Er zijn nu een pak minder concerten gepland, op vraag van Paul zelf. Hij wil die ademruimte en hij wil er ook zijn voor onze zoon. Natuurlijk ben ik altijd een beetje bang, maar dat heb ik met alle mensen die ik graag zie. Ik ben une petite anxieuse, ik maak me snel zorgen over iedereen. Maar met Paul gaat alles goed, echt waar. Mocht het niet goed met hem gaan, dan zou hij dit album niet gemaakt hebben. Ik heb vertrouwen in hem en mijn vrees is op niets gebaseerd. Hij is sterk!”

De afgelopen jaren moeten ook voor jou niet gemakkelijk geweest zijn, als partner van.

“Dat hou ik liever privé, maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Dat is het belangrijkste. Het stof is gaan liggen, er is geen gevaar meer. We beschermen ons goed. Het leven is het leven, on verra bien.”

Hoe ben jij in die tijd veranderd?

“De grootste wijziging is dat ik nu mama ben geworden. Dat roept zoveel emoties bij mij op. Ik ben nu bijvoorbeeld feministischer. Dat was ik ervoor al, maar nu voel ik de verantwoordelijkheid om een toffe kerel op te voeden en hem in te prenten dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Ik ben eerder feministisch in die zin. We hebben als mensen het recht om gelijk te zijn, maar we hebben eveneens het recht om allemaal verschillend en uniek te zijn. Door een kind te krijgen heb ik ook beseft dat we vrouwen met rust moeten laten. Laat vrouwen die geen kinderen willen zijn. Laat de vrouwen die willen werken en mama zijn hun zin doen. En laat vrouwen zelf beslissen of ze er één of tien willen.”

“Ik las een interview met Justin Bieber waarin hem werd gevraagd hoeveel kinderen hij wilde. Zijn antwoord: ‘Vraag dat aan mijn vrouw, het is haar lichaam.’ En ik volg hem daarin. Onze maatschappij legt vrouwen al zoveel dingen op. Ik wil mijn zoon al van het prille begin leren dat het lichaam van een vrouw haar zaak is, en haar zaak alleen.”

Een mooie boodschap om mee te geven aan je kind.

“Het enige waar ik soms mee worstel, en waar veel vrouwen met kinderen het moeilijk mee hebben, is mama die zin heeft om te werken. Er is ­altijd die tweestrijd. Een soort schuldgevoel dat ik mezelf aanpraat. En tegelijk hou ik van werken en wil ik mijn zoon de wereld tonen van een moeder die graag naar haar werk gaat. Zodat hij later ook meerdere dingen vindt waar hij plezier uit haalt.”

Op jullie social media geven jullie met mondjesmaat een inkijkje in jullie privéleven. Er passeren al eens kiekjes van jullie zoontje en onlangs stuurde Paul op Instagram zelfs een hele liefdesverklaring jouw richting uit.

“Ik heb een haat-liefdeverhouding met social media. Ik ben nog van een andere generatie. Als ik met mijn vriendinnen iets beleef, heb ik niet meteen de reflex om mijn telefoon te nemen en daar foto’s van te nemen. Ik zou willen dat ik iets spontaner ben op dat vlak, want er is ook iets cools aan social media. Bovendien laten ze mij en Paul toe om te tonen wat wij zelf willen tonen. In het begin hielden we alles krampachtig privé. Dat was ons ding. Maar we zijn al zo lang getrouwd, dat is nu ook geen groot taboe meer. En de foto’s van ons zoontje? Wij zijn ook gewone trotse ouders. (lacht) We tonen alleen zijn gezicht niet en ook zijn naam houden we geheim.”

Paul wordt door sommigen beschouwd als een god, een muzikaal genie en een man die zielen en harten raakt. Hoe kijk jij na al die jaren naar hem?

“Ik begrijp dat mensen hem zo zien, hij doet vernieuwende dingen. Ik zie hem in elk geval nooit door die bril van beroemdheid. Ik weet dat hij een ster is, maar we hebben zo’n intimiteit met elkaar en kennen elkaar door en door. Ik zie hem als een kerel, met zijn kwaliteiten en gebreken, die ik in zijn totaliteit graag zie.”

Tot slot, verrassend genoeg is dit je allereerste modeshoot waarbij jij zelf het model bent. Waarom heb je ja gezegd?

“Ik hou enorm van het werk van jullie fotograaf en aangezien hij al met Paul heeft samengewerkt, wist ik dat het mooi zou worden. En daarnaast heb ik mezelf aangepord om er simpelweg voor te gaan. Ik ben soms zo begaan met mijn imago en sinds ik mama ben, ben ik ook een beetje onzeker over mijn lichaam. Maar dat is niet erg. Ik ben wie ik ben. Misschien zal er een foto tussen zitten die ik minder leuk zal vinden, maar dan is dat maar zo. Ik wil mezelf graag wat meer accepteren.”

Ooit heb je in een interview gezegd: “Media-aandacht is niet terecht in mijn geval. Ik ben altijd bang dat dat niet mijn plaats is.” Is dat nog altijd het geval?

“Toch een beetje. Maar aangezien dit voor jullie modenummer is en het over mijn werk gaat, voel ik me meer op mijn gemak. Ik heb me altijd graag op de achtergrond gehouden, maar op een bepaald moment moet ik dat loslaten. Zeker nu ik officieel ook creatief directeur ben van Mosaert, begin ik meer en meer te beseffen wat er op mijn cv staat en wat ik waard ben. Ik moet me er alleen zelf af en toe aan herinneren. (lacht)”