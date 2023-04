‘Connemara’, of de terugkeer naar een oude liefde en je troosteloze roots

Nicolas Mathieu schildert de levens van zijn personages in de benepen Vogezen met de precisie van een miniaturist. Ook het kleinste detail uit het dagelijks leven krijgt betekenis.

Nicolas Mathieu is een ­Spinalien, iemand uit het Franse plaatsje Épinal. Épinal is te groot om een dorp te zijn maar te klein voor een echte stad en ligt, ver weg van alles, verstopt in de weelderige natuur van de Vogezen. Een duf en ­benepen stadje is het, waar jongeren trappelen om er weg te komen.

Hélène, een van de belangrijkste personages uit de roman Connemara, is ooit aan het leven in Épinal ontsnapt, maar legt nu de omgekeerde weg af. Vanuit Parijs moet ze met haar vriend Philippe, met wie ze dan vijftien jaar samen is, en hun twee jonge dochters teruggaan naar Nancy, in de buurt van Épinal, waar ze werk vindt bij een adviesbureau dat weliswaar enigszins tweederangs is, maar daarom niet minder pretenties heeft.

Ketenhotelletjes

Haar leven en relatie raken geleidelijk en onvermijdelijk in het slop. Tijdens een mislukte internetflirt treft ze bij toeval in een restaurant Christophe, op wie ze als middelbare scholiere hevig verliefd is geweest. Hij was de stralende, onbereikbare ster van het ijshockeyteam van Épinal.

Inmiddels is Christophe wat dikker, trager, gescheiden en vader van een zoon. Hij woont nog steeds onder de rook van Épinal, met een lieve maar steeds sterker dementerende vader en zo nu en dan met zijn zoon. ’s Avonds drinkt hij doorgaans bier en eet hij zakjes chips leeg voor de televisie, in gezelschap van twee boezemvrienden.

Uit nieuwsgierigheid naar wat had kunnen zijn in het verleden, maar ook om hun levens wat nieuwe kleur op de wangen te geven, beginnen Hélène en Christophe, eerst bijna ­terloops, een verhouding. Natuurlijk eindigt dat alles voorspelbaar verdrietig, maar de kracht van Connemara zit in de manier waarop Nicolas Mathieu zijn verhaal vertelt.

Mathieu schildert de levens van zijn personages met de aandacht en de liefdevolle precisie van een miniaturist. De achtergrond waartegen alles zich afspeelt krijgt daarin veel nadruk: het competitieve kantoorbestaan vol intriges van Hélène, de bescheiden baantjes waarmee Christophe en zijn vrienden het hoofd boven water houden (je begrijpt meteen waarom de Fransen geen dag later met pensioen willen), de plattelandsrestaurants en ketenhotelletjes waar de geliefden elkaar treffen, de ijshockeywedstrijden, en ten slotte de troosteloze bruiloft waarop de ontknoping van het verhaal haar beslag krijgt.

Vage herinneringen

Ook het gevoel van ontluistering bij het ouder worden komt steeds terug: ‘Zo had Christophe het begrepen, dat leven was niet zijn leven geweest. Hij had het alleen maar gebruikt, zoals je een paar schoenen gebruikt, en er was op zijn veertigste niet meer van over dan een serie vage herinneringen.’

De details waarmee ­Mathieu zijn relaas vertelt, halen soms de vaart wat uit het verhaal, maar de winst is dat een prachtig tijdsbeeld ontstaat.

‘Tachtig jaar was wel genoeg geweest’, moet Jorge Luis Borges ooit over Honderd jaar eenzaamheid hebben gezegd. Dat bezwaar van een iets te grote lengte gaat voor Connemara ook op, maar het staat, ook zonder dat het boek het niveau van Marquez’ roman haalt, het leesplezier zeker niet in de weg.

Nicolas Mathieu, Connemara, Meulenhoff, 411 p., 24 euro.