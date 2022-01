Concert- en nightlifesector doen oproep om restricties te lossen: ‘Ons geduld is op’

Verschillende concerttempels en de sector van het nachtleven vragen concreet om op 12 februari naar code oranje te schakelen. Tom Bonte, algemeen directeur van de AB, schreef daarvoor een brief aan de overheid, die door heel wat spelers in de muzieksector mee ondertekend werd. Van Sportpaleis tot Charlatan, van Het Depot over Trix tot Fuse en honderd andere spelers zetten hun naam onder het pleidooi om de deuren weer te mogen opengooien. “Dat is de beste, nee, énige garantie voor een toekomst van iedereen in onze sector. We zijn de laatsten in de rij, maar onze tijd is nu echt gekomen.”

In Frankrijk, Ierland, Engeland, Schotland of Denemarken kunnen shows nu inderdaad al zonder noemenswaardige beperkingen plaatsvinden. En dat steekt bij Bonte en co. “Al bijna twee jaar ploeteren we van de ene coronagolf naar de andere. Dat eist zijn tol in de hele maatschappij, maar geen enkele sector werd zo vaak met sluiting geconfronteerd als de concert- en nightlifesector. De barometer, die onlangs in voege trad, maakt dat nogmaals pijnlijk duidelijk. Waar er voor een zittend publiek ook in code rood al heel wat versoepelingen mogelijk zijn, blijven indoorconcerten en nightlife verboden.”

Een gemiddelde theaterzaal kan vandaag – afgaand op de barometer – 70 procent van alle stoelen in verkoop zetten. Voor alle duidelijkheid: de AB en andere huizen in de muzieksector gunnen het de theaterwereld van harte. “Maar ondertussen bloeden wij verder”, verzucht Bonte. “Zeker in de ‘Week van de Belgische Muziek’ willen we het belang van een échte heropening benadrukken.”

Braindrain

Dat de omzet van AB voor een vijfde draait op subsidie, en het vaste personeel massaal kon intekenen op technische werkloosheid, hield het zwaard van Damocles nét ver genoeg boven hun hoofd. “We lijden bescheiden verliezen. Dat is helaas anders bij de privéhuizen. Maar tegelijk hebben ook wij geen reserves kunnen inbouwen zoals de theaterwereld. Die keuze hebben we nooit gekregen: we moesten alle remmen ineens dichtgooien.”

“Ons geduld raakt op. Een jaar geleden zouden we baat gehad hebben bij deze barometer, die er nu sinds een week is. Toen was er ook nog de veerkracht en het begrip om om te gaan met code rood. Maar vandaag is de rek volledig uit de sector. Heel wat mensen wachten al anderhalf jaar op inkomsten. Er zijn de talloze artiesten die zwarte sneeuw zien, maar ook toeleveranciers en technici op zelfstandige basis die de broeksriem zo stevig moeten aanhalen dat ze voorbij het laatste gaatje zijn. Dit wordt een bloedbad. Op die manier staat ons een gigantische braindrain te wachten. Onze sectoren zijn belangrijke werkgevers. We kunnen niet langer lijdzaam toezien.

“Gingen er trouwens geen nieuwe steunmaatregelen aan de barometer gekoppeld worden? Nu lijken er vooral restricties te gelden. De overheid blijft héél stil over hoe wij kunnen overleven. Het gaat zelfs niet eens over geld meer, het gaat om überhaupt open te mogen. Ik denk dat heel veel spelers in deze sector zich daarom niet begrepen voelen. We werken nochtans met en voor heel wat mensen. Net als de politiek dus eigenlijk.” (lachje)

Code oranje of code geel vormen overigens geen garantie op direct beterschap. “Die codes zijn niet geënt op de normale werking van de concertzaal. We kunnen niet onmiddellijk schakelen van nul naar honderd. Zelfs als we op 12 februari weer opengaan, duurt het nog maanden voor het internationale verhaal op gang komt. Dat mag je niet onderschatten. Het publiek zagen we de voorbije maanden trouwens ook aarzelend afwachten. Zelfs in het beste geval is zekerheid het laatste waar we zeker van kunnen zijn.”