Comedian wordt cabaretier: medische miserie of niet, Bas Birker zeikt vrolijk België af ★★★★☆

Volgens Bas Birker lacht een mens in de miserie niet met alles, maar ondanks alles. Hij weet waarover hij spreekt: de Nederbelgische komiek overleefde anderhalf jaar op Tramadol en spierverslappers als gevolg van een reeks hernia’s. Het herstel kostte hem bloed, zweet en hersenvocht en dat de man het nog voor een volle zaal kan navertellen, is een aardige prestatie van de medische wetenschap.

In blijde verachting, zoals Birkers nieuwe voorstelling heet, is ondanks het thema geen tranentrekker geworden. Liever gebruikt de komiek zijn rugproblemen om te doen wat hij in zijn vorige voorstellingen ook al meesterlijk deed: België in de zeik zetten, het land waar alle dokters hetzelfde stopwoordje hebben en waar altijd wel iemand meer pijn heeft gehad dan jij.

Meesterverteller Birker maakt van alles een verhaal, al is het een banale anekdote over washandjes. Daarbij bedient hij zichzelf van een parade aan nevenpersonages, zoals de bange Bulgaarse kamergenoot en de cassière met de magische magneet, die hij soms een halfuur later weer bovenhaalt als moment van herkenning voor zijn publiek. Verhaalstructuur is een van de punten waarop Birker tegenover zijn vorige tournee Je moeder wat meer cabaretier geworden. Birker speelt vaker met de spots, onder meer voor een heerlijke pastoorsimitatie, en wat minder met het publiek, terwijl hij in zijn eerste programma’s minuten kon tetteren met de eerste rij. Het is wat je graag hebt natuurlijk, maar zelf lijkt de comedian zich wel goed te voelen in een wat strakkere structuur. Ze is alleszins geen rem op zijn aangenaam strakke tempo.

Zjordy met een z

Voor Birker zijn Belgen als Bulgaren: als hij ze opvoert, hoeven de clichés niet geschuwd. Aan pedante Antwerpenaren en dommige West-Vlamingen geen gebrek in deze voorstelling. Ook in zogenaamde marginalen vindt hij een gemakkelijk mikpunt. “Iedereen vindt zichzelf toch beter dan iemand anders?”, werpt hij uitdagend op, maar in het laatste kwartier houdt hij toch vooral zichzelf een spiegel voor, want wie is hij om Zjordy met een z door het slijk te halen?

In blijde verachting staat niet stijf van de diepe gedachten en dat hoeft ook niet per se. Belangrijker is dat Birker zijn volk zonder onderbreken aan de lach houdt, zelfs als hij vertelt dat hij het leven eerder als uitvaart dan als feestje ziet. Waarom de show eindigt met The Bitter End van Placebo, ontdekt u maar zelf, maar een bitter slot is het voor de comedian niet. Integendeel, in zijn slot onderstreept Birker andermaal dat hij zijn plaats aan de top van de Vlaamse en Nederlandse podiumhumor verdient.

In blijde verachting loopt nog tot 10 maart 2023. Tickets en info: basbirker.be