Comedian Jasper Posson bewijst met ‘Vastbenoemd’ dat hij zijn job terecht heeft opgezegd ★★★★☆

Liefhebbers van stand-up kijken al even uit naar de eerste volavondshow van Jasper Posson. Vier jaar geleden was hij nog finalist van Humo’s Comedy Cup, notabele collega’s als Alex Agnew en Michael Van Peel gaven hem al een kans in hun voorprogramma en De slimste mens ter wereld schakelt hem in als moppenschrijver voor Erik, Jeroom en de hunnen.

Posson doopte zijn eersteling Vastbenoemd omdat hij twee jaar geleden een zekere job bij de gemeente Brecht opzegde om voltijds comedian te zijn. Hij werkte bij de dienst Vrije Tijd: een goeie naam, zegt hij in de Arenbergschouwburg, want die vrije tijd hád hij ook. Ambtenaren zijn een geliefd mikpunt voor komieken, zeker als ze een kortpittig kapsel hebben. Posson heeft nog een paar van die standaardonderwerpen in zijn mouw zitten: lieven die de vaatwasmachine bewust negeren, protjes met wat saus erbij en meisjes die Chelsea heten.

Nogmaals, gemakkelijke doelwitten, maar dan nog schieten de meeste komieken niet zo vol in de roos als Posson. Zijn verteltempo is materiaal voor de flitspaal en hij bouwt zijn grappen zo op dat er niet alleen op weg naar de clou veel te lachen valt, maar dat de grote, gulle lach op het einde vaak nog wordt gevolgd door nog een salvo. Dat de Antwerpenaar er af en toe een boers dialectwoord tussen gooit, werkt in zijn eigen stad ook op de lachspieren: het bier met de maten wordt gehatst, de pita achteraf met smaak gefret.

Prikklok

De prikklok op het podium staat er niet enkel voor de show: na een goed uur moet de ex-ambtenaar even in pauze gaan. Comedians leggen hun show wel vaker stil voor een rustmoment en dat voelt soms kunstmatig, maar niet bij Posson. Hij haalt tijdens de korte verpozing iets uit de coulissen en lost daarmee een kwestie op die al een hele show lang in de lucht hangt. De Arenberg lacht zijn meest grandioze lach. Zo breng je dus je comedy van het café naar de schouwburg.

Het einde is dan weer geforceerd. Posson wil zijn show afronden met een monoloogje over hoe geluk en werkzekerheid elkaars tegengestelde kunnen zijn, maar schakelt nogal ongemakkelijk om naar de ernst. Gelukkig had hij toen het pleit al lang gewonnen met een geweldige routine over zijn scrabbelende oma.

Benieuwd waar Posson het de volgende jaren zal over hebben en hoe hij zijn eigen stem zal vinden in een nu al meer dan goed gevulde scene – op het podium wordt nu eenmaal niemand vast benoemd. Voor nu is de conclusie dat hij klaar is om de schouwburgen te bespelen met zijn goed geschreven grappen vol originele wendingen.