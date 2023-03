Comedian Dries Heyneman sleutelt aan zijn eigen ‘American dream’

Dries Heyneman (43), comedian en acteur, maakt graag zijn handen vuil terwijl hij aan de oldtimer van zijn Canadese oom Ed sleutelt. Tegen de zomer samen een testritje maken, dat is het plan.

‘Mijn eerste auto was een Fiat 500, zo’n bolletje als dat van Marc uit F.C. De Kampioenen. Zo’n stoere muscle car is dus wel wat anders”, lacht Dries, bekend als De Sheriff uit de Eén-reeks Chantal. “Eigenlijk ken ik niets van auto’s, toch kom ik in het weekend graag mee sleutelen aan de oude Chevy van nonkel Ed.”

De Canadese ingenieur op rust woont al jaren in België en bracht zijn voorliefde voor Amerikaanse oldtimers mee. Zijn Chevrolet Camaro SS uit 1968 is een stukje geschiedenis op wielen, dat nu in honderden puzzelstukken verspreid in de garage ligt. “Lego Technics voor gevorderden”, zegt Dries. “Het toffe aan mechaniek is dat je snel resultaat ziet, in tegenstelling tot scenario’s schrijven.”

De klassieker die Ed in 1994 van een Engelse handelaar kocht, komt oorspronkelijk uit Arizona. Dries: “Zo’n filmische auto roept spontaan beelden van Route 66 op. Ik vind het wel cool om te fantaseren over waar hij overal heeft gezeten. Die nostalgie doet het voor mij.” Al is zo’n vintage wagen oplappen zeker geen evidentie. “In Amerika werken ze met een ander maatsysteem, waardoor onze sleutels en schroevendraaiers niet passen. We hebben dus gereedschap in Amerika moeten bestellen. Bovendien is zo’n oncontroleerbaar bakbeest van 650 pk gemaakt voor lange, rechte wegen en niet geschikt voor het Belgische verkeer. En hij zuipt ook nog eens brandstof. Totaal niet ecologisch, dus. Die auto is meer een museumstuk, niet bedoeld om mee te cruisen.”

Ed haalde zijn Chevy intussen al vier keer helemaal uit elkaar om hem telkens wat krachtiger te maken. “Je moet een beetje een nerd zijn om eraan te beginnen, maar Ed weet perfect waar hij mee bezig is”, zegt Dries. “Ed commandeert me vooral en dat werkt prima zo. (lacht) Ik heb de auto nog nooit weten rijden, maar daar streven we nu naar. We hopen tegen de zomer te kunnen testrijden, al zit er wel wat rek op die timing.”

Dries Heyneman herneemt zijn comedyshow Uit respect voor de buren vanaf 10/03. Info en tickets via driesheyneman.be