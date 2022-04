Collega’s reageren op overlijden van Reinhilde Decleir: ‘Een hart dat overloopt van verdriet, maar ook van liefde’

Bij haar theatergezelschap Tutti Fratelli komt het nieuws hard binnen. “Met een hart dat overloopt van verdriet, maar ook van liefde en dankbaarheid hebben wij vandaag afscheid genomen van onze moeder aller moeders, onze mater familias, onze keuningin, Reinhilde, onze Reinha”, schrijven ze in een mail.

Michaël De Cock van de KVS noemt Decleir op Twitter een “prachtige, grappige vrouw”: “Hoe zij prachtige voorstellen maakte met kwetsbare mensen was heel bijzonder en dat was haar levenswerk de laatste jaren", vertelt hij in een reactie. “Daar is haar impact heel groot in geweest.”

Collega en vriendin Els Dottermans spreekt van “een grote persoonlijkheid”. “Het is voor onze theaterwereld een enorm verlies. Wat ze betekend heeft voor Tutti Fratelli, wat ze betekend heeft voor heel wat acteurs onder ons. Ik denk dat zij in heel veel harten zit”, vertelde ze vanmorgen op Radio 1. “Ze was een prachtige, sterke, eigenzinnige, geestige en koppige vrouw. Ik heb veel van haar geleerd, en ik ga haar ontzettend missen. Ze heeft ons allemaal in snelheid gepakt: ik wist dat ze ziek was, maar dat het allemaal zo plots zou gaan... Daar ben ik wel door verrast.”

Reinhilde Decleir en Els Dottermans, enkele jaren geleden. Beeld BELGA

Auteur Tom Lanoye noemt Reinhilde een heldin op Twitter. “Lieve, geweldige Reinhilde, je laat ons allemaal verweesd achter. Rust zacht, groot hart. Het wordt wennen zonder jouw tomeloosheid en schallende lach in de buurt. Merci voor al je rollen. Ook die naast de planken. Je was en blijft onze heldin.”

Ook Wim Opbrouck deelt op Instagram zijn lof voor de actrice. “Reinhilde, grande dame, reuzin, moeder van velen, vaarwel.”

Ben Segers, die samen met haar in ‘Van vlees en bloed’ speelde, benadrukt hoeveel hij aan Reinhilde had. “Reinhilde was als een tweede moeder, niet enkel voor mij, maar voor velen. Een groot verlies en ik ga haar ontzettend missen, Reinhilde voor altijd in mijn hart!”

Kevin Janssens bedankt haar voor haar vertrouwen: “Jij was één van de weinigen die in mij geloofde toen ik meer dan 20 jaar geleden auditie deed in Studio Herman Teirlinck. Ik ben je altijd eeuwig dankbaar geweest voor je warmte, je open blik, je humor en de heerlijke geur van rozenwater die je in elke gang verspreidde telkens je passeerde.”

“Ik heb de eer gehad haar zoon te spelen in ‘Frits en Franky’ en zij was altijd heel lief en charmant en een echte mama voor iedereen op de set”, vertelt Sven De Ridder in een reactie. “Ze was een mama voor iedereen in de theaterwereld. Ze heeft altijd heel veel goede en wijze raad gegeven.”

Ook Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon spreekt vol lof over Reinhilde Decleir op Twitter.

Reinhilde Decleir is overleden. Een uitzonderlijke actrice die met haar theater- en televisiewerk onuitwisbare herinneringen nalaat. Wat een rastalent, wat een verlies. Mijn diepste medeleven met familie, collega's en vrienden. — Jan Jambon (@JanJambon) 6 april 2022

Adil El Arbi, die met haar samenwerkte voor de serie ‘Grond’, deelde een foto van Reinhilde Decleir op zijn Instagram Stories. “Rust in vrede. Het was een eer om u te leren kennen en met u te werken”, schrijft de regisseur bij de foto.