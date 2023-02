Collega’s kijken in het hoofd van Philippe Geubels: ‘Hij was de juiste loser op de juiste plaats op het juiste moment’

Philippe Geubels staat weer op de planken, met zijn persoonlijkste show tot nu toe. In interviews houdt de komiek de kaarten dicht tegen de borst, en dus vroegen we een peloton collega’s om een blik in het hoofd van Geubels te werpen: ‘Hij is de meest ambitieuze ambitieloze man die ik ken.’

Lichten de schedelpan van de komiek: televisiemaker Tom Baetens, die meewerkte aan programma’s als Taboe en Geubels en de Belgen. Collega-comedian Alex Agnew leerde Geubels kennen tijdens de opnames van Comedy Cup Casino. Pedro Elias werkte samen met Geubels bij Woestijnvis. Jasper Posson, ten slotte, schrijft materiaal voor Philippe Geubels en was klankbord voor de nieuwe show. Maar Geubels krijgt zelf het eerste woord.

Philippe Geubels: “Ik denk dat ik in deze show... (bedenkt zich) Ik wou bijna zeggen: het minst lieg... (lacht luid) Nog altijd is 90 procent van wat ik vertel flauwekul, maar er is ook een verhaallijn over mijn moeder, hoe ik haar verloren heb en welke invloed dat op mij heeft gehad. De onderliggende boodschap is: je mag niet van je verdriet gaan lopen.”

1. De linkerhersenhelft wordt in de folklore geassocieerd met creativiteit

Tom Baetens: “Ik heb Philippe leren kennen toen ik samen met Bart Cannaerts mijn eerste televisieprogramma maakte, Man! Liberation Front. Jan Van Looveren was de host van M!LF, maar het was de uitdrukkelijke bedoeling om even hard te lachen met mannen als met vrouwen, en daarom zochten we een sidekick van het type underdog: een niet al te bedreigende Vlaamse man met humor. Zo zijn we bij Philippe aanbeland: hij was de juiste loser op de juiste plaats op het juiste moment. (lacht) En dan is het pijlsnel gegaan.”

Alex Agnew: “Voor Comedy Casino Cup kende ik hem al van gezicht en van naam. Die zijn alle twee funny natuurlijk en als hij lachte – dat zei wijlen Patrick De Witte altijd – was het alsof je Satan in de verte hoorde.” (lacht)

Jasper Posson: “Philippe heeft de lach aan zijn gat hangen. Maar dat is ook moeilijk te benoemen of te kwantificeren.”

Agnew: “Het is een kwestie van herkenbaarheid. Zijn uitstraling en zijn stem zijn uniek. Hij moet zijn mond maar opentrekken en mensen weten wie hij is. Maar vergis u niet: hij is technisch ook geweldig goed.”

Baetens: “Ik geloof heilig in het talent van Philippe om een pointe af te leveren. Er is niemand met zijn timing en hij heeft een killer instinct.”

2. De kleine hersenen zijn zo groot als twee perziken en zijn verantwoordelijk voor de timing en nauwkeurigheid van bewegingen.

De uitdrukking ‘valse trage’ lijkt uitgevonden voor mensen als Philippe Geubels.

Posson: “Zijn comedy lijkt spontaan, maar daar zijn maanden hard werk aan voorafgegaan. Soms heeft hij veertig try-outs nodig om die ene mop over ‘maan vraa’ helemaal juist te krijgen.”

Agnew: “Als een jonge challenger in de bokssport de onbetwiste kampioen verslaat, noemen ze die de lineal champion. Philippe is de rechtmatige opvolger van Urbanus. Het is geen toeval dat ze alle twee goed aanslaan in Nederland: ze brengen op een kinderlijke manier materiaal dat allesbehalve kinderlijk is. Philippes humor is gemener dan hij eruitziet.”

Pedro Elias: “Iemand met een (wikt zijn woorden) ludieke kop die slim is, is gevaarlijk. Omgekeerd is dat veel minder, snap je? Mocht hij een onweerstaanbare hunk zijn zoals ik, dan zou hij maar de helft zo succesvol zijn.”

Agnew: “Ik herinner me een fantastische mop uit Taboe, uit de aflevering over terminale patiënten. (feilloze Geubels-imitatie) ‘Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat De Kreuners een nieuwe cd gaan maken. Het goeie nieuws is dat golle het niet meer moeten meemaken.’ (buldert) Groffer wordt het niet, maar ik dacht: well done, buddy.”

Elias: “Dat is een talent, maar gelukkig heeft hij een schoon moreel kompas en richt hij weinig kwaad aan. Hij lacht met De Kreuners, niet met mensen die terminaal zijn. Ik vind Taboe oprecht een van de mooiste programma’s die ooit gemaakt zijn. Het doet ons niet alleen lachen, maar troost ook.”

Agnew: “Ik vind hem ‘verraderlijk oppervlakkig.’ Trust me: there’s more to him dan die moppen over zijn vrouw. Anders hou je het niet zo lang vol. Het is veel gemakkelijker om de suggestie van diepgang te wekken met een paar snelle meningen over de ‘grote thema’s’.”

Toen hij aan het venster kwam kijken als ‘de man van de Colruyt’, kon je in hem een onetrickpony met een beperkte houdbaarheidsdatum vermoeden. Gaandeweg heeft hij zijn persona reliëf en diepte gegeven, niet het minst met Taboe.

Baetens: “Ik ben blij dat je zegt ‘persona’ en niet ‘persoon’, want Cannaerts en ik wisten al lang dat Philippe goed kon interviewen. Op café stelde hij schaamteloos de meest riskante vragen die wij niet durfden te stellen, of waar wij al een antwoord op dachten te hebben. Eén: hij komt ermee weg, want het is ‘de Geub’. Maar hij is ook echt geïnteresseerd in mensen.”

Elias: “In de media luisteren de meeste mensen vooral naar zichzelf, de Geub is empathisch, hij kan luisteren. Dat is een gave.”

Geubels: “Dat is een schoon compliment. (denkt na) Ik heb een enorm probleem met zelfvertrouwen. Ik heb snel de indruk dat iemand anders beter is dan ik, waardoor ik mezelf misschien altijd ongevaarlijk voel. Dat geeft me een voordeel als ik met mensen praat.”

Baetens: “Toen wij over Taboe zijn beginnen te brainstormen was het idee: ‘We willen die andere kant laten zien.’ Wij wisten dat hij dat kon. Het einde van Philippe Geubels is meermaals aangekondigd, en dat was in het begin ook een van zijn angsten, maar ik denk dat hij intussen genoeg vertrouwt op zijn talent.”

Elias: “In de hiërarchie is hij wellicht de strafste comedian van het land, maar ik denk dat hij ook internationaal meekan. Dat is trouwens empirisch bewezen: ik heb een deel van zijn set in The Comedy Store in Londen gespeeld, het mekka van de Europese comedy. Hij wilde weten of hij over het Kanaal succes kon hebben, maar hij is natuurlijk een broekschijter. Ik heb toen – vermomd met een vleesklak – een deel van zijn show in het Engels opgevoerd voor 400 zatte Zuid-Afrikanen die mij levend wilden opeten. De eerste mop was vintage Geubels: ‘Ik heb een domoticasysteem geïnstalleerd bij mij thuis en nu weten mijn buren wanneer ik op mijn vrouw haar kont pets, want dan gaat de poort open en dicht.’ Ik heb daar 14 minuten gestaan, dat was een van de drie mooiste momenten van mijn leven. Ik zot van glorie, en Geubels rotslecht gezind omdat ik en niet hij daar stond.”

Geubels: “Het klopt dat die houdbaarheidsdatum mij bezighield. Vooral omdat ik dat heel vaak moest horen. (lacht luid) Nog altijd. De Standaard heeft nu voor het eerst een overwegend positieve recensie geschreven over mijn nieuwe show. Maar zelfs dan eindigen ze toch weer met: maar ja, hoelang houdt hij dat nog vol.”

3. De amygdala zijn twee amandelvormige kernen van neuronen die samen met de hippocampus en de prefrontale cortex het ‘angstcircuit’ in de hersenen vormen.

Geubels zijn angsten zijn spreekwoordelijk. Heb jij er ooit kennis mee gemaakt?

Baetens: “We moesten voor M!LF eens draaien in die hoge toren van het UZ Gent. Dat is niet gebeurd omdat Philippe blokkeerde. En dan is er zijn befaamde kak-angst.”

Posson: “De nieuwe show heet Geubels gaat in bad, maar oorspronkelijk wilde hij een Dixi op het podium. Hij moet altijd gaan als hij op moet, maar in sommige zalen ligt de wc ver van het podium: een Dixi lost dat probleem op. (lacht) Maar het bleek logistiek en hygiënisch niet het beste idee.”

Baetens: “Toen wij met Taboe de Ha van Humo hadden gewonnen, zijn we met het prijzengeld naar Tenerife gegaan. Ik lag met Philippe op de kamer. Op een ochtend werd ik gewekt door het geluid van negen immodiums die uit hun strip werden gedrukt. (lacht) We gingen een boottocht doen, en we wisten niet of er een wc aan boord was. En dan slikt hij preventief immodium. Op weg naar de haven ben ik nog een keer of drie moeten stoppen aan een tankstation. Niet omdat hij moet gaan, maar omdat hij niet weet of hij zal kunnen gaan aan boord. Uiteindelijk hebben wij de dag van ons leven gehad. Toen ik aan boord ging, trok ik een deur open. Kom eens kijken Geub! (lacht) Natuurlijk was er een wc, en dan is alles weer oké. Ik heb hem nog nooit zo enthousiast gezien: ‘Dolfijnen!’”

Agnew: “Wij zijn comedians, wij zijn allemaal fucked up, op de een of andere manier. Maar Philippe probeert zijn angsten wel te doorbreken. Op manieren die voor mij volstrekt onbegrijpelijk zijn: hij doet nu aan free diving. Dat is: zo diep mogelijk duiken zonder fles.”

Elias: “Ik begrijp dat de oceaan een baarmoeder is die rust brengt, maar dat uitgerekend hij zich daaraan waagt...”

Geubels: “Als ik onder water ben, ben ik echt in het moment. Je kan met niks anders bezig zijn. Dat valt niet uit te leggen, maar het is heel goed voor mijn kop. En het is niet omdat je angsten hebt, dat je je moet opsluiten. Een angst wordt erger als je uit de weg gaat waar je bang voor bent.”

4. Spiegelneuronen zijn neuronen die actiever worden als mensen andere mensen bepaalde gedragingen zien uitvoeren, ze worden daarom geassocieerd met sociaal gedrag en empathie

In James, de musical werd Geubels uitgebreid gefêteerd als een hondstrouwe en genereuze vriend.

Baetens: “Wij zijn eerder heel goede kameraden dan vrienden. Hij zal niet de eerste zijn die ik bel als ik ’s nachts in Lyon in panne sta. Maar als ik zou bellen, springt hij direct in de auto. Dat weet ik zeker.”

Geubels: “Ja, dat zou ik doen. Vriendschap en verbondenheid zijn van de belangrijkste dingen in mijn leven. Er zijn voor elkaar.”

Agnew: “Philippe gaat nog altijd op café met zijn vrienden van vroeger in De Pomp in Hove. Dat zegt iets. Ik ken halftalenten die tien minuten op tv zijn geweest en dan alleen nog in showbizzkringen opduiken.

“Hij kan heel dankbaar zijn. Zoals die keer dat we met Michael Van Peel steak waren gaan eten in de Ciro’s en we daarna een kroegentocht wilden afsluiten in een cocktailbar die al gesloten was. Toen ze zagen dat wij het waren, mochten we toch binnen en is hij op zijn knieën gevallen: ‘Merci, merci, merci.’ Hij was toen poepeloere petrol.”

Posson: “Als ik hem als mijn baas beschouw, wat hij op een manier is, dan is hij de beste baas voor wie ik al gewerkt heb. Maar ik heb al voor verschrikkelijke mensen gewerkt, de lat ligt dus niet heel hoog.” (lacht)

Klopt het tussen haakjes wat Taboe-regisseur Kat Steppe ooit liet optekenen, is hij ‘een serieuze zaag’?

Elias: “Philippe, en ik druk me voorzichtig uit, is geen vrolijke frans. Maar is zagen ook niet de taak van comedians?”

Baetens: “Soms zit Philippe op een weer, dat klopt. Als ze hem in de Vooruit falafel en koriander voorschotelen, is hij slecht gezind en wil hij puree gaan eten aan de overkant van de straat. Het glas is vaak halfleeg. Het goeie is wel dat hij op een grappige manier zaagt en dat ik altijd kan zeggen: kappen!”

Geubels: “Maar ik zaag soms over dingen die ik zelf eigenlijk helemaal niet erg vind – voor de sport. Het is ook een soort comedyreflex. Maar ik geef toe dat ik soms wat negatief ben.”

Posson: “In de nieuwe show legt hij dus heel expliciet uit waarom hij soms wat negatief of pessimistisch is. Hij heeft wel wat meegemaakt toen hij jong was.”

Hij is wel heel erg gesteld op zijn privacy. Over zijn privéleven houdt hij doorgaans de kaken op elkaar.

Agnew: “De mensen weten allemaal dat hij in de Colruyt heeft gewerkt, maar verder... Zelfs van die ‘maan vraa’-jokes vraag je je af: is dat nu echt?”

5. Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat doorzetters die graag hard werken, grotere dopamine-activiteit vertonen in het striatum en de prefrontale cortex, twee hersengebieden die geassocieerd worden met motivatie en beloning.

Weten we wat Philippe Geubels fundamenteel drijft?

Posson: “Is het de existentiële zoektocht van een man naar de ware roeping in zijn leven, of zijn het de hoeren en bergen coke? Ik durf het niet te zeggen.”

Agnew: “Zoals elke comedian is het de hunkering naar de knuffel die we vroeger niet gekregen hebben. Erkenning, applaus. Wij zijn opgetrokken uit gelijke delen zelfoverschatting en morbide onzekerheid.”

Baetens: “Ik denk eigenlijk dat Philippe gewoon lol wil trappen.”

Baetens: “Ik denk niet dat hij ambitieus is. Alhoewel: wie optreedt in de Ziggo Dome met drie Hollandse topcomedians, kan niet volstrekt ambitieloos zijn.”

Elias: “Hij is de meest ambitieuze ambitieloze man die we kennen.”

Geubels: “Wat drijft mij? (denkt lang na) Nu is dat heel oprecht: de mensen doen lachen. Voor een zaal staan en het gevoel krijgen dat alles in elkaar klikt. Als de lach door de zaal rolt, lijkt het alsof alles in de wereld in orde is, en dat voelt veilig. Sinds corona besef ik dat ik het daarvoor doe: aandacht en contentement. In het begin, toen ik pas uit de Colruyt kwam, was ik veel meer op geld gericht. En dan dacht ik: ‘Daar doe ik het voor.’ Omdat iedereen zei dat het niet ging blijven duren, dacht ik dat ik er alles uit moest halen.”

Over geld gesproken, ten slotte: jij bent een van de absolute grootverdieners bij de VRT. Als de namen van Tom Waes en Niels Destadsbader vallen, ook die van jou. Jouw loonbriefje staat online.

Geubels: “Ik denk dat niemand het plezant vindt dat je bij de bakker staat en dat de mensen voor en achter u weten hoeveel je verdient. Ik vind dat wat stom. Ik moet ook niet weten wat iemand anders verdient. Of ik me schuldig voel? (lacht hard) Nee. Gewoon stom. Vervelend.”

Geubels gaat in bad, dit weekend te zien in Capitole Gent en vervolgens op tournee in heel Vlaanderen.