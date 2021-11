‘Colin in Black and White’: activisme met een opgeheven vingertje

Colin in Black and White laat van bij de eerste scène weinig aan de verbeelding over. Een resem American footballspelers traint er op een veld in een zogeheten ‘combine’, het gedeelte van een try-out waar potentiële spelers worden tentoongesteld voor scouts, coaches en clubeigenaars die hun fysieke talent en hun vaardigheden meten. Waarna de spelers plots uit beeld stappen en een voor een als geketende slaven een podium opkruipen om er te worden gekeurd en verkocht op een slavenveiling, tegen een achtergrond van een katoenveld. Qua analogie kan het tellen.

Dan weet je: een onschuldig docudrama wordt dit niet. Ook al oogt het fictieve gedeelte van Colin in Black and White bij momenten als een schattige, Afro-Amerikaanse versie van The Wonder Years, toch siddert zes afleveringen lang een aardedonker ongenoegen onder Kaepernicks coming-of-ageverhaal. Hij is nu eenmaal de ex-quarterback van de San Francisco 49ers die in 2016 neerknielde voor de wedstrijd als steun aan Black Lives Matter, op het moment dat het Amerikaanse volkslied weerklonk. Kaepernick werd meteen verguisd door rechts Amerika, met Donald Trump op kop, en uit zijn ploeg gekegeld.

Vijf jaar later is Kaepernick als mediageniek activist beroemder dan hij als atleet was. Met de gerenommeerde regisseur Ava DuVernay (van de film Selma en de Netflix-serie When They See Us) weeft hij dat activisme op weinig subtiele wijze door Colin in Black and White. Het verhaal van de opgroeiende Colin die als geadopteerd zoontje van twee witte ouders zijn passie voor football vindt in het katholieke, spierwitte Milwaukee smeekt erom. DuVernay deinst niet terug voor het opgeheven vingertje. Ze laat Kaepernick met de regelmaat van de klok de vertelling doorbreken om duiding te geven bij maatschappelijke fenomenen zoals het witte schoonheidsideaal, microagressies en wit privilege.

Nu en dan halen de interventies de vaart uit het verhaal, maar ze verlenen deze serie wel een broodnodige uniciteit. Opmerkelijker is hoe DuVernay sommige witte personages neerzet. Zo zijn Kaepernicks ouders twee hopeloze karikaturen die niet kunnen begrijpen waarom de boze buitenwereld het hun geadopteerde zoontje zo moeilijk maakt. “You dodged a bullet”, flapt mama Kaepernick er geheel ondubbelzinnig uit vlak nadat een politieagent de auto met Colin aan het stuur zonder reden aan de kant zet en dreigend om diens rijbewijs vraagt.

De cartoonfiguren dienen natuurlijk het activisme. Het draait in deze serie deels om het aanstippen van maatschappelijke onrecht voor een zo breed mogelijk publiek. En zoals u en ik weten, werkt de nuance contraproductief voor het meest rabiate activisme. Los van die detailkritiek blijft Colin in Black and White charmant, wereldwijs entertainment.

Colin in Black and White, nu op Netflix.