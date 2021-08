Colin Firth en Stanley Tucci spelen liefdeskoppel dat worstelt met dementie: ‘Het is altijd raar, intieme scènes spelen’

In het subtiele drama Supernova spelen Colin Firth en Stanley Tucci een liefdeskoppel dat worstelt met dementie. ‘We wilden altijd al eens samenwerken’, zeggen de vrienden.

Op het eerste gezicht zijn Sam en Tusker gewoon een ouder koppel dat al decennia samen is en dat met een busje een roadtrip maakt door het Engelse Lake District, met hun hond Ruby. Ze kletsen wat, maken grapjes, kibbelen zoals alleen met elkaar vertrouwde geliefden dat kunnen.

Maar in Supernova is er één onderwerp dat ze zo veel mogelijk uit de weg proberen te gaan, het onderwerp dat alle zekerheden van hun twintigjarige relatie doet wankelen: Tusker is gediagnosticeerd met vroege dementie, en de twee mannen hebben ieder een eigen manier om daarmee om te gaan.

Supernova is een ingetogen drama van de 37-jarige Britse regisseur Harry Macqueen dat steunt op het knappe acteerwerk van de Amerikaan Stanley Tucci (60) en de Brit Colin Firth (60). De mannen zijn al twintig jaar bevriend. Het betekent dat Firth er was toen Tucci’s eerste vrouw overleed en Tucci maakte op zijn beurt de veel besproken scheiding van Firth mee.

In de film zijn de twee mannen in discussies over Tuskers ziekte meesterlijk – van hun gezichten kun je een scala aan onuitgesproken emoties aflezen. Mede dankzij de natuurlijke intimiteit die de twee ook buiten de film kennen, maken de alledaagse momenten hoe langer hoe meer een verpletterende indruk.

In ‘Supernova’ lijdt Tusker (Tucci) aan vroege dementie. Beeld Photo News

Hoe heeft jullie vriendschap invloed gehad op het acteren in deze film?

Tucci: “Zo’n eerste dag op de filmset is altijd alsof het de eerste schooldag is. Je bent een beetje nerveus over alle nieuwe mensen die je gaat ontmoeten. Maar als je weet dat je intiem zult zijn met iemand, emotioneel en fysiek, is het enorm geruststellend als dat een van je beste vrienden is. Het maakt het zo veel makkelijker en het verrijkt de film.”

Firth: “Natuurlijk moet je altijd leveren, of je nu iemand de dag ervoor hebt ontmoet of al jaren kent. Maar omdat Stanley en ik elkaar hebben meegemaakt tijdens voor- en tegenspoed hebben wij een soort relaxte energie samen die we niet meer hoefden te spelen. Je kon ons gewoon in een busje zetten en het gehakketak begon meteen.”

Tucci: “Onze vriendschap lijkt op hun relatie, vind je niet?”

Firth: “Ja, ik geloof van wel. De eerste keer dat ik Stanley bewust zag, was in Big Night. Daarvoor had ik hem wel in films gezien, maar Stanley is zo’n wonderbaarlijke acteur die in drie, vier films kan spelen voordat je je realiseert dat het steeds dezelfde man is naar wie je kijkt.”

Tucci: “Ik kan mij de eerste keer dat ik Colin zag niet herinneren. Ik weet wel dat ik hem altijd een geweldige acteur vond, die alleen maar groeide. De eerste keer dat we elkaar ontmoetten was tijdens de opnamen van Conspiracy, een HBO-serie over de Wannsee-conferentie. We werden vrienden op het eerste gezicht en zijn dat altijd gebleven. Ook al woonden we soms op verschillende continenten.”

Firth: “Op een filmset vorm je vanzelf een soort familie, maar daarna verspreidt iedereen zich weer over de wereld. Het is heel moeilijk om dat soort relaties in stand te houden. Maar bij ons was het het lot dat ons telkens weer bij elkaar bracht – of misschien was het wel onze wil.”

Hoe belandden jullie beiden in dezelfde film?

Tucci: “Ik las het script en vond het prachtig. Zo’n subtiel verhaal over twee mannen die een lange relatie hebben zonder dat het over hun homoseksualiteit gaat. Supernova gaat over liefde, over verlies, en dat maakt het aangrijpend en universeel. Toen ik Harry (regisseur Macqueen, red.) ontmoette zei ik: ‘Je moet Colin Firth voor de andere rol hebben.’ Er was nog niet genoeg geld…”

Firth: “… voor Colin Firth.”

Tucci: “Omdat alles op ging aan mijn salaris, haha. Nee, wat ik bedoel is dat Colin financiers over de streep zou kunnen trekken. Maar hij zou ook zo goed voor de rol zijn, en we wilden altijd al eens samenwerken.”

Firth: “Een kans om dit verhaal te vertellen, met een goede vriend, iemand die ik al twintig jaar ken, met wie ik al eerder heb gewerkt en die ik bewonder als acteur, natuurlijk wilde ik dit meteen doen. En zo was het vrij snel besloten. De enige vraag die toen nog open bleef was wie wie zou spelen. Oorspronkelijk was de rolverdeling andersom.”

Tafelscène uit ‘Supernova’. Beeld Photo News

Waarom is die rolverdeling omgegooid?

Tucci: “Colin kwam er opeens mee, vlak voordat we gingen draaien. ‘Ik denk dat we de rollen moeten omdraaien’, zei hij. ‘Dat jij Tusker speelt en ik Sam.’ En ik zei: ‘Ik denk dat ook’, zonder precies te weten waarom. Toen we dat bij het repeteren uitprobeerden, wisten we intuïtief dat het beter was. Maar waarom precies kan ik niet uitleggen.”

De intimiteit zit steeds meer in kleine aanrakingen. Zijn jullie als vrienden ook zo ‘lichamelijk’?

Tucci: “Niet zoveel als in de film. Het is altijd raar, intieme scènes spelen, of je nu een homoseksuele liefde moet verbeelden of een heteroseksuele. Maar dat wij elkaar door moeilijke tijden hebben geholpen, dat helpt. Dat voel je als je iemand vasthoudt of omhelst. Dat brengt ons toch weer op onze vriendschap.”

Firth: “Dat is precies wat ik zou zeggen. Als acteur zit je nooit in dezelfde relatie als die in de film, ook niet als je tegenspeler een romantische partner is. En wat het prettigst is in die gevallen is dat je dat doet met iemand die je 100 procent vertrouwt en met wie je kunt lachen.”