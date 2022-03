Colin Farrell als vader in crisis in scifidrama ‘After Yang’: ‘Dit personage lijkt meer op me dan je zou denken’

Pas nog schitterde hij in The Batman, nu is Colin Farrell (45) te zien in het intimistische scifidrama After Yang. De Ierse ster laveerde altijd al tussen blockbusters en arthouse, en dat wil hij blijven doen. Al pint hij zich niet vast op acteren: Farrell is ook vader, ex-countrydanser, en aspirant-lid van Boyzone.

Een van de meest vervelende restanten van de coronapandemie is voor filmjournalisten ongetwijfeld het Zoom-interview. Het was vroeger al niet eenvoudig om enigszins door te dringen tot de ster die tegenover je zat, maar doorheen een videovenstertje wordt het quasi onmogelijk. Toch heeft videobellen met beroemdheden één voordeel: vaak krijg je de unieke kans om hen in de intimiteit van hun eigen huis te observeren. In het geval van Colin Farrell, de Ierse ster van Miami Vice en In Bruges, betekent dat: in zijn comfortabelste jogging, schijnbaar pas uit de douche, met zijn halfnatte, ravenzwarte lokken achteruit gehouden door een haarband. Nu en dan komt zijn kat achteloos voorbij de webcam getrippeld.

Bovendien sluit zo’n Zoom-gesprek mooi aan bij zijn nieuwste film After Yang. Die speelt zich af in een niet nader gespecifieerde toekomst, waarin technologie organisch verweven is in ons dagelijkse bestaan. Koppels dineren ook op afstand rimpelloos met elkaar via videoverbinding, en heel wat gezinnen hebben een ‘technosapiëns’ in huis: een androïde die enkel nog aan de binnenkant van een mens te onderscheiden valt. Zo haalden Jake (rol van Farrell) en zijn vrouw Kyra (Jodie Turner-Smith) jaren geleden Yang (Justin H. Min) in huis: een hoogtechnologische grote broer voor hun geadopteerde dochtertje Mika (Malea Emma Tjandrawidjaja), die geprogrammeerd is om haar vertrouwd te maken met haar Chinese roots, en intussen ook een essentieel onderdeel van het gezin is geworden. Wanneer Yang plots stuk gaat, is dat dus net iets ontwrichtender dan wanneer de microgolfoven de geest zou geven.

Regisseur Kogonada gebruikt die scifi-plot als een opstapje naar grotere thema’s als familie, verbinding, de waarde van herinneringen en de essentie van een ziel. De film neemt misschien net te veel hooi op zijn vork, waardoor enkele boeiende pistes niet verder verkend worden. Maar dat is tegelijk de kracht van After Yang: de kijker wordt genoeg geprikkeld om nog lang na de aftiteling zelf verder te blijven mijmeren.

Betrokken vader

Farrell beschrijft Jake als een personage in een existentiële crisis, een man die de weg kwijt is. “Jake verkoopt thee: een eeuwenoud, aards product, dat hem altijd een besef van tijd en plaats gaf, een gevoel van thuiskomen. Nu slaagt hij er niet meer in om zijn thee echt te proeven.” Het uitvallen van Yang confronteert Jake bovendien met zijn positie in zijn eigen gezin: door de zorg voor zijn dochter deels aan Yang uit te besteden, heeft Jake zich beter op zijn werk kunnen focussen, maar is hij ook niet helemaal de betrokken vader geworden die hij had gehoopt te zijn.

In hoeverre herkent Farrell zich in die innerlijke tweestrijd? Zelf heeft hij twee zoons. De oudste, James (18), heeft het zeldzame Angelman-syndroom, een ontwikkelingsstoornis die een ernstige verstandelijke beperking veroorzaakt. Farrells ogen beginnen te blinken wanneer we vragen of zijn ervaringen met James hem inspireerden voor zijn rol in After Yang. “Ik kan er niet te diep op ingaan, want dit is natuurlijk erg persoonlijk. Maar je bent de eerste die deze link legt, en ik vind het een ontzettend inzichtelijke vraag. Ik kan je eerlijk zeggen dat ik de rol niet op die manier benaderde, toen ik het script voor het eerst las. Maar er zijn wel bepaalde ervaringen in mijn leven geweest, die me voor altijd bijblijven. En ook al lijkt dit personage misschien ver van mij te liggen, toch liggen zijn bezorgdheden veel dichter bij de mijne dan die van vele andere personages die ik al gespeeld heb.”

Wat Farrell ook gemeen heeft met Jake: danstalent. In een van de eerste scènes van After Yang neemt het gezin deel aan een onlinedanswedstrijd, en Farrells moves ogen opvallend gesmeerd. Niet toevallig, want de acteur heeft een verleden als professionele danser: “Goh”, lacht hij, “het zou een belediging voor professionele dansers zijn om mij zo te noemen. Ik zou eerder zeggen: ik werd ooit betaald om iets te doen dat leek op dansen. Linedancen, meer bepaald. (lacht) Halverwege de jaren negentig heb ik acht maanden lang Ierland rondgereisd met een countrydansgroep. Een geweldige tijd.”

Vreselijke student

Het is maar een van de vele stielen waar Farrell van proefde voor hij een wereldberoemde filmster werd: “Ik was een vreselijke student, ik maakte mijn middelbare school zelfs niet af. Daarna werkte in de horeca, in een bank, ik was een tijd werkloos... En ja, ik heb zelfs ooit auditie gedaan voor Boyzone. (lacht) Ik heb in mijn leven echt al van alles gedaan. Ik weet zelfs niet of ik heel mijn leven wil blijven acteren. Als ik morgen het gevoel krijg dat het toch niet zoveel meer voor me betekent, behoud ik me ook het recht voor om er zo van te kunnen wegstappen.”

Maar zolang hij blijft acteren, hoopt Farrell intieme films als After Yang te kunnen blijven afwisselen met blockbusters als The Batman, waarin hij onlangs nog onder tonnen make-up The Penguin speelde. “Ik geniet er enorm van om zowel grote als kleine projecten te mogen doen, maar eigenlijk pak ik ze op precies dezelfde manier aan. Het enige verschil is dat een van beide een stuk beter betaalt.” (lacht)

‘After Yang’ (***) speelt vanaf 30/03 in de bioscoop.