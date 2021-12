Coldplay stopt met muziek maken

“Ons laatste album komt uit in 2025, daarna zullen we waarschijnlijk alleen maar meer toeren.” Het was een behoorlijk bommetje dat Coldplay-zanger Chris Martin in het bewuste interview dropte. Al betekent de mededeling niet dat Martin en co. na 2025 nooit meer in de studio te vinden zullen zijn. De frontman laat de deur op een kier voor samenwerkingen tussen Coldplay en andere bands. “Maar de catalogus van Coldplay als band wordt na 2025 niet meer aangevuld.”

Het is niet de eerste keer dat Martin op het einde van de band hint. In oktober van dit jaar liet hij in een interview met muziektijdschrift NME nog weten dat hij van plan was om met Coldplay nog slechts drie albums te maken. Dat zou het totaal op twaalf brengen, wat Martin wel een fijn getal leek. Ook het jaar 2025 is niet toevallig gekozen. Het debuutalbum van de band, Parachutes, verscheen in 2000. De laatste Coldplay-plaat wordt dus uitgebracht net op het moment dat de band zijn 25ste verjaardag viert.

Het nieuws komt amper twee maanden nadat de band met Music For Spheres hun negende album de wereld in stuurde. Aan die plaats is een grootschalige wereldtoernee gekoppeld waarbij de band zwaar inzet op het ecologische aspect. Zo wordt er tijdens optredens een kinetische dansvloer geïnstalleerd die wanneer er op gedanst wordt voor de stroomvoorziening zorgt. Al is het met de opmars van het corona-virus in al zijn varianten nog afwachten of die toer in zijn huidige vorm door kan gaan. De band ging in 2017 voor het laatst op tournee.