Coely blijft een queen op ‘Alive’, alleen lijkt ze iederéén van het koninkrijk te willen pleasen ★★★☆☆

De comeback van Coely wakkert gemengde gevoelens aan. Op Alive, haar tweede plaat, toont ze zich bij momenten onversaagd. Een teveel aan halfslachtige, commerciële tracks dreigt haar evenwel vleugellam te maken.

In Coely Mbueno huisde altijd veel meer dan alleen een rapfenomeen. Zo bleek al in september 2016 toen ze ons met verstomming sloeg in het Rivierenhof tijdens de tribuutconcerten voor Prince die Radio 1 er organiseerde. De Antwerpse hiphopkoningin coverde er toen diens ‘Why You Wanna Treat Me So Bad’, een soulvolle rocker die ze verrassend genoeg vol vonkende gospel en soul propte.

Het was niet de eerste keer dat ze ons hart een tel deed overslaan. In het begin van haar carrière zagen we haar in de AB een voorprogramma spelen waar ze explosieve raps, beatbox en honingzoete r&b als legoblokjes in elkaar liet klikken. Haar singles ‘Ain’t Chasing Pavements’, ‘Don’t Care’ en ‘Celebrate’ kapselden slim de Y2K-hiphop van Missy Elliott en consorten in in hapklare, alternatieve pop. Daar kwam een debuutalbum van, Different Waters, vol songs met een internationaal appeal.

Toen verdween ze plots van de radar. Ze trouwde, werd moeder, worstelde zich door een identiteits- en een coronacrisis, stelde zichzelf en haar muziek in vraag. Vier jaren vlogen voorbij, een eeuwigheid in de popmuziek. Het is bijgevolg onmogelijk om Alive los te koppelen van een razendsnel muterend muzieklandschap. Hiphop barstte uit zijn voegen in die tijd, in Vlaanderen en Brussel, en algauw roerde zich een resem impressionante troonpretendenten: Miss Angel, Blu Samu, Martha Da’ro, Lyna, K.Zia, MEYY, Cyra Gwynth. Stuk voor stuk ambitieuze zangeressen van bij ons die zich spiegelen aan internationale r&b-sterren. Hinkt Coely intussen achterop? Nou nee, haar achilleshiel ligt elders.

“So now they gonna hate me”, zo trapt de opener ‘False Gods’ af, een zogenaamde banger waarin Coely strijdlustig uit de hoek komt, in blinkend harnas, het zwaard getrokken. She’s her own woman. Ze trapt niet in de val die sommige media spannen voor vrouwelijke artiesten: sisters tegen elkaar opzetten ter vermaak van de arena. “I heard what they said / personal attacks like a dagger in the back”, klinkt het. Ze heeft harde lessen geleerd, zo blijkt, en zal zich niet in de luren laten leggen. “I’m coming for you snakes in the grass.” De productie is er een van een miljoen dollar. Het op Afro-Caribische leest geschoeide ‘Mayor’ bonkt en beukt en zal zelfs het bleekste Vlaamse parochiezaaltje omturnen tot Notting Hill Carnival.

Inwisselbaar

In ‘Fruit Of The Bantu’, een overrompelend hoogtepunt, vindt Coely zichzelf opnieuw uit op een wijze waarbij elke rechtgeaarde trendspotter goedkeurend zal knorren. De melange van minimalistische hiphop vol diepgonzende bassen en Afrikaanse subgenres, dancehall en het etaleren van black excellence doet denken aan hedendaagse smaakmakers zoals Sampa The Great en Little Simz. “Black lips / black hips / black forever / does my blackity black offend you?”, sist Coely. Verderop in de track haalt Shaka Shams snoeihard uit: “If you fuck with one you’re fuckin’ with the pack.” Kijk, dát is de Coely waar wij niet genoeg van krijgen.

Tot daar het goede nieuws. Alive is namelijk een plaat met twee gezichten. Waarom Coely in het trio singles dat aan dit album voorafging zweert bij het type elektropop dat je eerder van Dua Lipa en Miley Cyrus verwacht, is ons een raadsel. Het doet enigszins aan als een poging om aan het publiek van pakweg MNM of Qmusic tegemoet te komen. De steriele sound van ‘Kaos’ en ‘Love High’ smoort haar uniciteit. Ze klinkt er zowaar inwisselbaar. In het titelnummer hoor je de street cred van cool volk à la 070 Shake, zij het slechts met vlaagjes. De oversentimentele ballade ‘Run Away’ mist een spannende productie à la James Blake: wat meer avontuur had de oprechte wanhoop in de song deugd gedaan.

Wat is Coely anno 2023? Nog steeds een koningin, ja, dat staat buiten kijf. Alleen: een vorst die werkelijk iederéén van het koninkrijk wil pleasen, verliest onverrichterzake aan slagkracht. Zal ze live een coherenter verhaal kunnen vertellen?

Alive verschijnt op 17/3 bij Top Notch.