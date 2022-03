‘CODA’: de Oscar-keuze van het hart, met dank aan de diepe zakken van Apple

Niet The Power of the Dog, maar underdog CODA kreeg de Oscar voor Beste Film. Het bewijs dat een Oscar-campagne voeren een olympische sport is, die veel geduld (en bakken geld van Apple) vergt.

Hartverwarmende liedjes, emotionele climaxen, humor in gebarentaal en heerlijk expressieve acteurs: CODA heeft het allemaal. Maar wat deze Amerikaanse feelgoodfilm niet heeft, is cinematografische ambitie. Siân Heder regisseert kundig maar inspiratieloos, in een anonieme stijl die je eerder met een middelmatige tv-serie zou associëren.

Toch werd CODA gisteren door het meest prestigieuze filminstituut van de VS uitgeroepen tot beste film van het jaar, en werden ook het scenario en acteur Troy Kotsur met een Oscar beloond. Een enorme verrassing voor de vele mensen die nog nooit van deze film gehoord hadden: CODA kwam vorig jaar in alle stilte op AppleTV+ uit, en kreeg zelfs geen in bioscooprelease. Toch komt de overwinning van CODA niet uit het niets.

CODA is het verhaal van de 18-jarige Ruby Rossi, die opgroeit in een dove vissersfamilie. Omdat zij als enige in het gezin wel kan horen, is zij een essentiële steunpilaar voor haar broer en ouders. Maar wanneer Ruby haar passie voor zingen ontdekt, komt ze voor een verscheurende keuze te staan: blijft ze haar familie ondersteunen, of gaat ze voor haar eigen geluk?

Succesverhaal

Het succesverhaal van CODA begint in 2014, bij de Franse tragikomedie La famille Bélier: die lokte maar liefst 7,5 miljoen toeschouwers, en smeekte dus om een Amerikaanse remake. Die beleefde zeven jaar later zijn wereldpremière op het Sundance Film Festival, waar hij meteen zijn potentieel als publiekslieveling bewees: de film ging naar huis met vier prijzen. AppleTV+ gooide terstond 25 miljoen dollar (2,5 keer het productiebudget van de film) op tafel om de exclusieve rechten te bemachtigen.

Dat CODA in Sundance triomfeerde, hoeft niet te verwonderen: het is een positieve, inclusieve indiefilm – een formule waarop Sundance een patent heeft. De overwinning op de Oscars is dan weer wel behoorlijk verbijsterend. De Academy heeft dit jaar duidelijk met het hart gestemd, en de vele gebreken en clichés in de film met de mantel der liefde bedekt.

Al hebben de diepe zakken van Apple er wellicht ook veel mee te maken: met een marktwaarde van bijna 3 biljoen dollar is de techgigant het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Apple beschikte dus over haast eindeloze middelen om zijn paradepaardje te promoten, en dat is in de Oscar-race letterlijk goud waard.

‘CODA’ is te bekijken op AppleTV+.