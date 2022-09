‘Close’ van Lukas Dhont is Belgische oscarinzending

Na de prima ontvangst op het filmfestival in Cannes dit voorjaar - Close won er de Grand Prix - en de buzz die de voorbije maanden alleen maar groeide - de film is nu al aan meer dan honderd territoria verkocht -, leek het al op voorhand een uitgemaakte zaak. Het is dus weinig verrassend dat de jury die de officiële Belgische inzending voor de Academy Awards moest kiezen Close aanduidde als Oscar-kandidaat.

“Ongelofelijk vereerd om uit de vele sterke Belgische films dit jaar geselecteerd te worden als de officiële inzending voor de Oscars”, zegt regisseur Lukas Dhont in een persbericht. “Als kind droomde ik ervan ooit een Oscar te winnen, die droom lijkt nu iets dichterbij te komen. Close is een film over vriendschap en connectie na een voor velen afgezonderde periode. Ik hoop dat de film het publiek gaat raken en zo België trots kan maken. Daar gaan we de komende maanden al het mogelijke voor doen.”

Close gaat over de 13-jarige vrienden Leo en Remi, die door een ondenkbare gebeurtenis uit elkaar gedreven worden. Vol onbegrip zoekt Leo toenadering tot Sophie, Remi’s moeder. “Een film van een zelden geziene fijngevoeligheid, gefilmd door iemand die het medium tot in de puntjes beheerst. Ieder beeld is meer dan dat beeld alleen, betekenislaagjes stapelen elkaar op”, luidde het oordeel van De Morgen na de première in Cannes. De hoofdrollen worden gespeeld door nieuwkomers Eden Dambrine en Gustav De Waele, naast gevestigde waarden als Emilie Dequenne en Léa Drucker. Ook Kevin Janssens heeft een rol in de film.

Voor Lukas Dhont, die samen met Angelo Tijssens ook het scenario schreef van Close, is het al de tweede keer dat hij de Belgische Oscarinzending levert. Girl, zijn debuutfilm uit 2018, deed in 2019 een gooi naar de belangrijkste filmprijzen, maar haalde toen uiteindelijk de shortlist niet. De komende maanden moet blijken of Close het nu verder schopt. De leden van het Foreign Language Committee van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de organisatie achter de Oscars, zullen de volgende maanden alle ingezonden films bekijken. Dit najaar volgt dan een eerste shortlist van negen films. Daarvan worden er in januari uiteindelijk maximaal vijf genomineerd voor de Oscars. Die worden op 12 maart in Hollywood uitgereikt.

Tegen welke films Close het allemaal zal moeten opnemen, is nog niet helemaal bekend. Landen hebben nog tot 3 oktober de tijd om een kandidaat aan te duiden. Nederland koos eerder deze week voor Narcosis als Oscarinzending. Oostenrijk selecteerde Corsage, een film die een nieuwe blik op Sisi werpt. Zuid-Korea stuurt Decision to Leave van Park Chan-wook. Het Amerikaanse vakblad Variety tipte Close eerder deze week al als een van de grote kanshebbers om de uiteindelijke shortlist te halen, naast onder meer Bardo van de Mexicaan Alejandro González Iñárritu en de Indische Netflix-hit RRR.

Close is op 11 oktober de openingsfilm van Film Fest Gent. De film komt enkele weken later, op 2 november, in de Belgische zalen.