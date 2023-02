Close’ van Lukas Dhont haalt recordaantal nominaties op Les Magritte du Cinéma binnen

De film ‘Close’ blijft scoren. Na een knalstart op de wereldpremière op het filmfestival van Cannes, waar de prent aan de haal ging met de Grand Prix du Jury, bleef het awards en nominaties regenen voor de Belgische film. Zo werd de tweede langspeelfilm van regisseur Lukas Dhont onder meer in december bekroond tot ‘Beste internationale film’ op de National Board of Review Awards. Die prijs kon een belangrijk signaal zijn voor de Oscars, of Academy Awards, in maart 2023. Én zo geschiedde. De Oscarnominatie in de categorie ‘Beste buitenlandse film’ is binnen.

Ook voor de Césars, de nationale filmprijzen van Frankrijk, kreeg ‘Close’ een nominatie. Begin februari ging de film nog aan de haal met maar liefst zes Ensors, oftewel de Vlaamse filmprijzen in Oostende.

Record

Daar komt nu nog een record bij. ‘Close’ is met tien nominaties de meest genomineerde film voor Les Magritte du Cinéma, de belangrijkste Franstalige filmprijzen in België. Het is sinds 2012 met ‘Rundskop’, van regisseur Michaël Roskam, geleden dat een Vlaamse film zoveel nominaties wist te scoren.

‘Close’ is genomineerd in de categorieën: ‘Beste actrice in een bijrol’ (Emilie Dequenne), tweemaal in de categorie ‘Beste jong mannelijk talent’ (Eden Dambrine en Gustav Dewaele), ‘Beste acteur in een bijrol’ (Igor Van Dessel), ‘Beste montage’, ‘Beste beeld’, ‘Beste decor’, ‘Beste kostuum’ en ook ‘Beste Vlaamse film’ en ‘Beste buitenlandse film in coproductie’. Een nominatie voor ‘Beste film’ wist ‘Close' niet te behalen, maar voor die belangrijkste Margritte komen enkel films waarin voornamelijk Frans wordt gesproken in aanmerking.

Op zaterdag 4 maart 2023 komen we te weten of ‘Close’ zijn nominaties weet te verzilveren.