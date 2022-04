‘Close’ van Lucas Dhont kan geschiedenis schrijven: voor het eerst dingt Vlaamse regisseur mee naar Gouden Palm

Voor het eerst mag een Vlaamse film meedingen naar de Gouden Palm op het Filmfestival van Cannes. Close, de nieuwe film van Girl-regisseur Lukas Dhont, kan zo geschiedenis schrijven. Net als de gebroeders Dardenne, die met Tori et Lokita voor de derde keer de prestigieuze hoofdprijs kunnen winnen.

“Een ongelooflijk zotte droom die werkelijkheid wordt.” Zo reageerde filmregisseur Lukas Dhont (30) op de selectie van zijn tweede film Close voor de officiële competitie van het prestigieuze Filmfestival van Cannes. Dhont wierp vier jaar geleden hoge ogen in de Zuid-Franse badstad met zijn veelbesproken debuutfilm, Girl, die in de nevensectie Un certain regard in première ging en bekroond werd met de Caméra d’Or, de prijs voor het beste debuut.

Nu mag Dhont hopen op een nog grotere prijs: de Palme d’Or, de hoofdprijs van het belangrijkste filmfestival ter wereld. “Iets wat de 12-jarige Lukas die voor zijn verjaardag een kleine videocamera kreeg, nooit had durven dromen”, reageerde Dhont in een persbericht. Het is de eerste keer dat een film die werd gefinancierd door het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), dat dit jaar zijn twintigste verjaardag viert, mag meedingen naar de Gouden Palm. Intendant Koen Van Bockstal heeft het over “een onwezenlijk droomscenario” voor Dhont, die hij omschrijft als “een uitzonderlijk talent.”

Close, dat in het najaar in de Belgische zalen wordt verwacht, vertelt het verhaal van Leo en Remi, twee 13-jarige boezemvrienden die plots uit elkaar worden gedreven. “Een film over vriendschap en verantwoordelijkheid”, klinkt het. Eden Gambrine en Gustav De Waele vertolken de hoofdrollen. Dhont schreef het scenario samen met Angelo Tijssens, die ook aan de schrijftafel zat bij Girl.

“De afgelopen drie weken zijn een gigantische rollercoaster geweest”, vertelde een “mega-trotse” Dhont donderdagmiddag. Twee weken geleden, net nadat de film was afgewerkt, hadden Dhont en de producenten – Dirk Impens, die ook Girl produceerde, en Dhonts jongere broer Michiel – de film ingezonden naar het festival, als één van de ruim 2000 kandidaten uit 155 landen. Dinsdagavond, iets voor middernacht, kreeg Dhont de bevestiging dat Close in de competitie werd opgenomen. “Een ongelooflijk cadeau. Er valt een enorme druk van mijn schouders.”

Scènebeeld uit 'Close'. Beeld RV

Filmgoden

Als Dhont eind mei met de Gouden Palm mag poseren, is hij de eerste Vlaamse regisseur die daarin slaagt. Al krijgt hij concurrentie van zeventien andere films. David Lynch, over wie geruchten de ronde deden dat hij na zestien jaar een nieuwe film zou voorstellen in Cannes, zit daar vooralsnog niet bij. Toch zitten er een aantal grote namen tussen, zoals die van Eastern Promises-regisseur David Cronenberg. De Canadese cineast brengt filmsterren Kristen Stewart, Léa Seydoux en zijn favoriete acteur Viggo Mortensen mee voor de première van Crimes of the Future, terwijl de Amerikaan James Gray (Two Lovers) kans maakt met zijn nieuwe film Armageddon Time, met Anthony Hopkins en Anne Hathaway in de hoofdrollen. Ook de Franse filmmaakster Claire Denis keert 34 jaar na de première van haar debuut Chocolat terug naar de Croisette, met haar nieuwe film The Stars at Noon.

“Een lijst van regisseurs die ik erg bewonder”, aldus Dhont. “Het voelt heel vreemd om nu tussen hen te staan.” Dhont noemde expliciet David Cronenberg en de Koreaan Chan-wook Park, die met Decision to Leave naar Cannes trekt, als voorbeeld, samen met Jean-Pierre en Luc Dardenne. De Luikse broers wonnen, net als onder meer Francis Ford Coppola, Michael Haneke en Ken Loach, al twee keer de Gouden Palm, voor Rosetta (1999) en L’enfant (2005). Als ze ook voor hun nieuwe film, Tori et Lokita, de hoofdprijs in ontvangst nemen, zijn zij de eerste drievoudige laureaten.

“Toen ik begon te studeren op het KASK, waren zij de Belgische filmgoden”, herinnert Dhont zich. “Terecht. Ik was opgegroeid met Amerikaanse cinema en ik wilde zelf films maken als Titanic. Maar door films als Le fils (2002) heb ik beseft dat ik cinema misschien eerder wilde gebruiken om mensen te confronteren en te raken. De Dardennes zijn voor mij heel belangrijk geweest.”

Er zullen in Cannes heel wat sterren op de rode loper passeren – Tom Hanks is te zien in Elvis, een biopic van Moulin Rouge!-regisseur Baz Luhrmann, en ter gelegenheid van de nieuwe blockbuster Top Gun: Maverick wordt Tom Cruise geëerd voor zijn hele carrière. Maar voor Belgische filmliefhebbers is het dus vooral uitkijken naar Tori et Lokita en Close, een “echte Belgische film met een Belgische cast”, zegt Dhont, “die in het verlengde ligt van Girl, maar tegelijk iets helemaal nieuws is”.

Na het veelgeprezen Girl, dat aan 33 landen werd verkocht en in België ruim 300.000 bezoekers trok, is het voor Dhont bovendien “de moeilijke tweede”, wat hij zelf ook lijkt te beseffen. “De ontvangst van Girl was onwaarschijnlijk. Het was een uitdaging om daarna weer te focussen op wat mijn tweede film moest zijn. Na veel ploeteren en veel projecten die ik aan mij heb laten passeren, ben ik heel blij dat het deze is geworden. Close is een heel belangrijke film voor mij, een film die heel dicht bij mij ligt. Heel persoonlijk, en toch ook universeel.”

Een mooi toeval is dat in Close ook Emilie Dequenne te zien is, de actrice die 23 jaar geleden doorbrak in Rosetta van de broers Dardenne. “Ik heb hen nog niet ontmoet, maar toen Girl in Cannes te zien was hadden ze me wel een berichtje gestuurd. We hebben dezelfde Franse distributeur, dus ik denk dat we elkaar sowieso zullen treffen. Daar kijk ik enorm naar uit.”