Claudia Piñeiro goochelt in ‘Elena weet’ met spanning, stijl en beschouwing

In sommige boeken volgen de gebeurtenissen elkaar snel op, in andere verstrijkt de tijd langzaam. In Elena weet gebeurt het allebei: de roman gaat voortdurend heen en weer tussen een heden dat tergend langzaam verteld wordt en een heleboel flashbacks die het verhaal vaart geven.

We volgen een oudere vrouw, Elena, op een uiterst moeizame reis, die begint aan de rand van Buenos Aires en zou moeten eindigen in het centrum van die enorme stad.

Elena heeft de ziekte van Parkinson. Ze kan alleen lopen als ze net daarvoor een pil heeft geslikt, maar de werking ervan is kort, dus kan ze de reis – een stukje lopen, daarna de trein, vervolgens metro en tot slot een taxi – alleen volbrengen als ze de pillen precies doseert. Ook loopt ze sterk voorovergebogen, waardoor ze, als ze iemand op straat tegenkomt, alleen de onderste helft van die persoon ziet.

Zodra de eerste pil begint te werken en ze haar eerste stap kan zetten, wordt die stap minutieus, in slow motion, beschreven. En onderweg zijn er veel lege momenten, met toevallige medepassagiers in de metro en een taxichauffeur die ongevraagd zijn mening geeft over het een en ander.

Ondertussen ontvouwt zich het eigenlijke verhaal, alles wat voorafging aan deze voor Elena zo belangrijke reis, in elkaar opeenvolgende flashbacks. Haar dochter is op een vreemde manier overleden en Elena is ervan overtuigd dat ze is vermoord. In het centrum van Buenos Aires woont een vrouw die haar misschien kan helpen die moord op te lossen.

Stroomversnelling

Elk hoofdstuk voegt informatie toe, maar het mysterie wordt daar, zoals dat hoort in een psychologische roman met detective-achtige elementen, ­alleen maar groter van.

In de eerste hoofdstukken blijkt dat Elena een moeizame verstandhouding had met haar dochter, en ook wordt verteld in welke omstandigheden die dochter op een dag dood werd aangetroffen, en wat anderen, de mensen om hen heen, daarover gezegd hebben. Bij Elena is er al die tijd het vermoeden van een misdrijf.

Beeld RV

Naar het einde toe komt het verhaal in een stroomversnelling en blijkt de roman te gaan over moeders en dochters die tot elkaar veroordeeld zijn en over hoe het conservatieve ­katholicisme denkt over kwesties van leven en dood, zoals abortus en zelfmoord, hoe die denkbeelden het leven van mensen kunnen verwoesten.

Claudia Piñeiro, die in de Spaanstalige wereld bekendstaat om literaire ­romans met hoge oplagen, combineert hier schijnbaar moeiteloos het register van het spannende boek met dat van de psychologische roman, die minder haast heeft en het vooral moet hebben van sfeer, beschouwing en stijl.

Claudia Piñeiro, Elena weet, Meridiaan, 152 p., 19 euro. Vertaling Mariolein Sabarte Belacortu.