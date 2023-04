Clara Törnvall schreef een boek voor vrouwen met autisme: ‘Vroeger probeerde ik iemand te zijn die ik niet was’

De Zweedse schrijver Clara Törnvall (46) schreef als lotgenoot een hoopvol boek over en voor autistische vrouwen, waarin ze hen aanmoedigt om op zoek te gaan naar een eigen manier van leven. ‘Autisme is geen ziekte. Je kunt het niet weg trainen en er bestaat geen medicijn tegen.’

“Er zou, vond ik, een ritueel moeten zijn waarbij men voor de tweede keer geboren werd – opgelapt, van nieuwe loopvlakken voorzien en technisch rijklaar.’ Met dat citaat van dichteres Sylvia Plath opent de Zweedse schrijfster Clara Törnvall haar boek Autisme, vrouwen op het spectrum. Törnvall kreeg op haar 42ste zelf de diagnose. Een bevrijdend verdict, na een lange helletocht langs therapeuten en psychiaters en jarenlang – nodeloos – gebruik van antidepressiva en angstremmers.

In de inleiding van haar boek beschrijft ze een terugkerende nachtmerrie die ze als kind had, waarin ze als klein meisje doodgaat. Ze zit in een donker park op haar hurken aarde uit haar graf te scheppen. Hoe komt het dat zij, als volwassen vrouw, telkens opnieuw ’s nachts gekweld werd door de dood van haar jongere, onschuldige zelf?

Törnvall schreef dit boek als een soort weder­geboorte voor het meisje dat ze ooit was. Ze gaat op zoek naar getuigenissen van lotgenoten in Facebookgroepen, verdiept zich in de neurowetenschap en ontdekt welke plaats de autistische vrouw kreeg in cultuur, mythen en werkelijkheid in de loop van de geschiedenis. Ze bestudeert de drijfveren van Greta Thunberg, het brein van dichteres Emily Dickinson en de filosofie van Simone Weil. Vrouwen die met een eigenzinnige blik hun eigen wereld schiepen. Outsiders die een voorstel deden om de werkelijkheid anders te benaderen.

BIO geboren op 26 november 1976, Stockholm • journaliste, schrijfster, radio- en tv-presentatrice en filmmaakster • werkte vooral rond cultuur, onder meer voor de krant Afton­bladet en de Zweedse nationale televisie • kreeg op haar 42ste de diagnose hoogfunctionerend autisme, waar ze Autisme. Vrouwen op het spectrum over schreef

In uw boek schrijft u dat uw diagnose een enorme opluchting was. Kan een diagnose van autisme anderzijds ook niet remmend zijn? Door een ziektelabel kun je ook opzij­geschoven worden.

“Ik denk dat het voor elk individu belangrijk is om de diagnose te krijgen. Het kan je de antwoorden geven die je nodig hebt. Voor de diagnose was mijn leven moeilijk. Ik was moe van mezelf, ik had angst, voelde me constant verdrietig. Mensen die niet weten wat er aan de hand is, verzinken al snel in een depressie, gaan soms over tot zelfmedicatie, raken mogelijk verslaafd. Ze leven in een staat van verwarring en proberen alles om te overleven. Dankzij de diagnose krijg je tools aangereikt om je leven in te richten.”

Wat ziet u als de typische kenmerken van autisme?

“Het spectrum is breed. In mijn boek heb ik het vooral over de zogenoemde ‘hoogfunctionerende autisten’: mensen die op het spectrum zitten zonder verstandelijke beperking. Vroeger werd dit het syndroom van Asperger genoemd.

“Mensen met autisme raken sneller overprikkeld door geluid, licht en geuren. Ze denken meer zwart-wit, zijn afhankelijk van routines, hebben moeite met veranderingen en communiceren op een letterlijke manier. Dat zorgt ook vaak voor misverstanden met anderen. Door hun aparte manier van communiceren komen ze vaak brutaal of ongevoelig over. Het is ook moeilijker voor hen om verborgen betekenissen te achterhalen. Ze hebben een andersoortig brein dat leidt tot een andere manier van zijn. Autisme is geen ziekte. Je kunt het niet weg trainen en er bestaat geen medicijn tegen. Ze moeten vooral op zoek gaan naar hun manier van leven in een wereld die steeds sneller gaat en stresserender is.”

Wat heeft u geholpen?

“Na mijn diagnose stopte ik eindelijk om de dingen te doen waarvan ik dacht dat ik ze moest doen. Ik liet mijn leven inkrimpen. Ik begon neen te zeggen tegen grote events, en koos ervoor om meer een-op-een met vrienden af te spreken.

“Introverte mensen zullen ongetwijfeld herkennen dat ze genoeg tijd alleen nodig hebben om zichzelf op te laden. Toen ik me realiseerde dat ik niet verplicht was om in omgevingen te zijn die me uitputten en meer rust durfde te nemen, werd mijn leven makkelijker. Dat heeft ook professionele gevolgen. Als ik een conferentie geef, weet ik dat ik achteraf drie dagen moet bekomen. Oké, ik verdien minder, maar ik voel me beter.”

U hebt het ook over het discours over autisme, dat lang vrouwonvriendelijk was. In de jaren 1950 en 60 werd de oorzaak van autisme vooral bij de moeder gezocht.

“De schaamte en schuld die dokters en psychiaters op moeders van autistische kinderen plaatsten, moet verschrikkelijk geweest zijn. De conclusie was dat ze koud en afstandelijk waren, niet van hun kinderen hielden. Ze kregen letterlijk het etiket ‘koelkastmoeders’. Kinderen werden zelf uit hun omgeving gehaald, zogezegd om hen te genezen. Dat de moeders in kwestie misschien zelf aan autisme leden, daar kwamen ze in die tijd niet op. Het is een aannemelijke conclusie, want autisme heeft wel degelijk een genetische factor.”

Een ander vreemd feit: de diagnose werd jarenlang alleen aan jongens gegeven.

“Autistische jongens bleken bovenmatig geïnteresseerd in dinosaurussen, treinen of auto’s. Wanneer dokters aan meisjes vroegen of ze daar ook interesse in hadden, zeiden ze neen. Intussen weten we dat autisme niet over specifieke interesses gaat, maar over intense interesses. Je kunt net zo goed bezeten zijn van barbiepoppen. Vrouwen werden dan ook lang niet gediagnosticeerd, en daardoor dacht ik bijvoorbeeld ook nooit dat ik misschien autisme kon hebben. Het prototype van de autist was voor mij Dustin Hoffman in Rain Man: een man die amper een woord spreekt en geen vrienden heeft.”

'Ik denk dat de maatschappij vroeger autismevriendelijker was. Het leven ging trager, je moest niet alles zelf doen.' Beeld SVENSKA DAGBLADET

Is het in deze tijd gemakkelijker voor vrouwen om autistisch te zijn?

“Voor vrouwen met ambities die verder reikten dan de keuken, was het leven waarschijnlijk geen pretje. Ik kan me toch geen leven voorstellen waarin ik me voltijds aan het huishouden zou moeten wijden. Als autist heb ik het moeilijk met de dagelijkse beslommeringen. Huishoudelijke taken zijn voor mij de hel. Poetsen gaat bijvoorbeeld traag. Ik ben nooit klaar omdat ik me telkens in details verlies. Mijn huis is met andere woorden altijd een rommel.

“En toch denk ik dat de maatschappij vroeger autismevriendelijker was. Het leven ging trager, je moest niet alles zelf doen. In Zweden wordt het steeds moeilijker voor het individu om te blijven functioneren. De druk op mensen, en dus de stress, wordt altijd maar hoger. We gaan ervan uit dat iedereen alles zelf kan, zonder hulp, maar dat klopt niet. Niet alleen van volwassenen, maar ook van kinderen wordt er te veel geëist. Daar zit de digitalisering en de almacht van algoritmes voor iets tussen. We beginnen mensen te verwarren met machines, we moeten perfect, bijna onuitputbaar zijn. Volgens mij is dat een van de redenen dat er nu meer mensen de diagnose autisme krijgen. Hoe gestroomlijnder de maatschappij, hoe duidelijker andersoortige mensen afwijken.”

Törnvalls boek is een ode aan de outsider. In de loop van de geschiedenis werden mensen met autisme beschreven als ‘introvert’, ‘excentriek’ of ‘eigenaardig’. Törnvall leert ons dat autisme een ‘staat van zijn’ is, die biologische oorzaken heeft. Tegelijkertijd is het idee over autisme een sociale constructie. Als de norm niet aangepast was aan het brein van de meerderheid, zou het etiket autisme niet bestaan. “De functiebeperking ontstaat waar de samenleving de individuele eigenaardigheden van mensen tegenwerkt of ermee botst.”

Törnvall liet zich inspireren door vrouwen die op een bepaald moment ‘nee’ zeiden. Zoals de filosofe Simone Weil, die ervoor pleit om jezelf als een vreemde lief te hebben. Weil moedigt de mens aan om het vreemde in zichzelf te accepteren, in plaats van zich te schikken naar wat zogezegd normaal is. Ook dichter Emily Dickinson komt aan bod. Törnvall bestudeert haar gedichten, die bijna allemaal over haar brein gaan. Een brein ‘als gespleten, zwaaiend en slingerend, een gemoed dat de platgetreden paden verlaat en nieuwe wegen inslaat, meedrijft met haar eigen stromen, overloopt en omlaag trapt.’

Ook Alice uit Alice’s Adventures in Wonderland komt aan bod: een meisje dat verdwaalt in een vreemde, onbegrijpelijke wereld. Lewis Carroll kon haar én Wonderland – een andere wereld die als een droom aanvoelt, waar andere codes en regels gelden – juist creëren dankzij zijn teruggetrokken bestaan en introverte persoonlijkheid.

Anders-zijn heeft ook voordelen, volgens u. Denkt u dat iemand als Greta Thunberg, over wie u ook schrijft, veel voordeel haalt uit haar diagnose?

“Greta Thunberg zet alleszins door. Ze heeft de kracht om haar eigen wereld te creëren, en die aan anderen voor te stellen. Autisme stelt je in staat om je te concentreren. Je hebt een hyper­focus, je hebt een plek in je geest waar alleen jij bent en over nieuwe mogelijkheden kunt fantaseren. Mensen met autisme willen koste wat kost hun taak afmaken. Die koppigheid maakt dat ze blijven vechten.”

Ze wordt anderzijds ook wel vaak als hysterisch of gek weggezet.

“Er zijn zeker nog vooroordelen, en mensen die denken dat autisme een mentale ziekte is, of iets wat genezen kan worden. Autisme gaat niet weg. Het is misschien relatief nieuw als naam en als diagnose, maar niet als geleefde ervaring. Het is een toestand die altijd al heeft bestaan bij de mens, een andere manier van leven, van functioneren.”

Ik wil even terugkomen op uw terug­kerende droom waarin u als klein meisje telkens opnieuw sterft. Hebt u het meisje in uzelf inmiddels opnieuw tot leven kunnen wekken?

“Mijn diagnose bracht me terug naar mijn ware zelf. Als tiener, twintiger en dertiger probeerde ik iemand te zijn die ik niet was. Ik zette maskers op, deed alsof om erbij te horen. Ik gaf mezelf op omdat ik dacht dat hoe ik was, fout was. Het was moeilijk om van iets te lijden dat je niet kunt beschrijven. In die tijd was er geen taal om autistisch te zijn. Na de diagnose kijk ik terug naar mijn leven en kan ik dingen beter begrijpen. Ik wil de jaren daarvoor niet als verloren noemen, maar ik kan me heel triest voelen als ik aan de tijd denk waarin ik mezelf constant als een mislukking ervoer. Langs de andere kant is het nooit te laat om iets uit te vinden. Eindelijk heb ik het antwoord.

“Ik las veel en zag veel films en tv-series. Ik ontsnapte naar fantasie­werelden en leerde sociale interacties door naar tienerseries te kijken. Wat moet je tegen iemand zeggen? Welke vragen kun je stellen? Ik spendeerde ook veel tijd met paarden. Door met dieren en kunst bezig te zijn, schiep ik mijn innerlijke wereld.

“Mensen hebben het vaak over ‘de kracht van het nu’: je moet door mindfulness en meditatie in het heden proberen te zijn. Maar ik vind het juist leuk om geabsorbeerd te worden door een andere wereld, om juist niet in het hier en nu te zijn. Ik wil nieuwe deuren openen in mijn geest. In staat zijn om tijd te spenderen met jezelf, zie ik als een ongelooflijk groot cadeau.”

Clara Törnvall, Autisme. Vrouwen op het spectrum, Volt, 240 pagina’s, 24,50 euro.