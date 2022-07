Claire Danes is een geweldige actrice, blijkt weer eens uit de fijne kostuumserie ‘The Essex Serpent’

De laatste keer dat we Claire Danes zagen was bij het dramatische slot van Homeland, waarin ze acht seizoenen lang CIA-analist Carrie Mathison speelde, ons meeslepend langs de hoogte- en (vooral) dieptepunten van haar leven. Het is een rol die zo nauw met haar verbonden lijkt dat je je in het Carrie-tijdperk moeilijk kon voorstellen dat ze ooit nog iemand anders zou kunnen spelen. Onzin natuurlijk, want ze is een geweldige actrice, zoals blijkt uit de fijne kostuumserie The Essex Serpent, gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Sarah Perry uit 2016.

Perry schreef een meeslepende roman die zich deels afspeelt in het Victoriaanse Londen en deels in de Blackwater-moerassen in Essex, ten noorden van de stad. In Londen is de moderne tijd (bijna) aangebroken, waarbij wetenschappelijk onderzoek enorme sprongen maakt, religie in de verdrukking is en de kwestie van vrouwenrechten steeds nadrukkelijker op de agenda komt. Danes speelt Cora Seaborne, een vrouw die zich eindelijk kan ontplooien nu haar gewelddadige huwelijk is geëindigd met de dood van haar man. Ze vertrekt naar het plaatsje Aldwinter in de moerassen, waar ze als amateur-paleontoloog de lokale mythe van een reuzenslang gaat onderzoeken, het Essex-serpent.

Cora is zo druk met haar innerlijke bevrijding dat ze maar nauwelijks in de gaten heeft dat nogal wat mensen in haar omgeving een gooi naar haar hart doen. De voormalige arts van haar man bijvoorbeeld, een experimenteel chirurg, toonbeeld van de empathische moderne man (Frank Dillane). Complexer is de verhouding die ze heeft met Martha (sterke rol van Hayley Squires), een jonge vrouw die een wat ongemakkelijke tussenpositie tussen hulp in de huishouding en vertrouwenspersoon heeft. Reken hier maar op echo’s van de films Ammonite en Portrait de la jeune fille en feu.

Maar de centrale relatie is die met de lokale dominee Will Ransome (Tom Hiddleston, Loki in een heel ander universum), een man die wordt verscheurd door de trouw aan zijn doodzieke echtgenote en de verschijning van Cora. Hij neemt een spirituele tussenpositie in, gevangen tussen het bijgeloof van de streek (zeker als er slachtoffers vallen) en zijn verlichte geloof, dat hem maar weinig richting geeft in dit verwarrende leven.

Op papier is er een overvloed aan drama, maar het komt in de zes afleveringen van de serie niet helemaal uit de verf omdat de centrale relatie tussen Danes en Hiddleston een beetje platslaat. Geen chemie, zeg je dan al snel, maar het zit hem meer in het scenario, dat de mannen wat eendimensionaler maakt dan de Victoriaanse vrouwen. Wij zetten ons geld op Martha met haar brandende ogen en onuitgesproken hartstocht.

The Essex Serpent, te zien op Apple TV Plus