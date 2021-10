Claim uw gratis ticket voor de expo 'Masculinities'

Masculinities is een ambitieuze groepstentoonstelling over mannelijkheid. Aan de hand van film en fotografie van de jaren 1960 tot vandaag laat de tentoonstelling zien hoe mannelijkheid wordt ervaren, uitgedragen en gevormd.

Masculinities stelt maatschappelijke verwachtingen en gendernormen ter discussie.

De tentoonstelling verwerpt het concept van ‘de ideale man’ en pleit voor het idee van meerdere vormen van mannelijkheid. Zo komen onderwerpen aan bod als queer identiteit, macht en patriarchaat, hypermannelijke stereotypes, het zwarte lichaam, vaderschap, de vrouwelijke blik op mannen …

Er is werk te zien van meer dan vijftig grensverleggende internationale kunstenaars, fotografen en filmmakers, onder wie Richard Avedon, Rineke Dijkstra, Peter Hujar, Isaac Julien, Rotimi Fani-Kayode, Robert Mapplethorpe, Catherine Opie en Wolfgang Tillmans.

De tentoonstelling is samengesteld door Barbican Centre in Londen, curator Alona Pardo. Eerder was de tentoonsteling te zien in Gropius Bau in Berlijn en Les Rencontres de la photographie in Arles.

