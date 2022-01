‘Chuck E.’s in Love’: hoe een verliefdheid een ster maakte van Rickie Lee Jones

In 1979 katapulteerde ‘Chuck E.’s in Love’ Rickie Lee Jones prompt het sterrendom in. In Hollywood spreekt men er nog steeds over.

Natuurlijk waren ze boezemvrienden geworden. Hoe kon het ook anders? Tom Waits, Chuck E. Weiss en de vrouwelijke singer-­songwriter Rickie Lee Jones waren drie immer dolende zielen die in de jaren zeventig rondhingen in de hipsterkringen van L.A., met uitvalsbasissen zoals het Tropicana Motel, waar bohemiens liefde en drugs zochten, en The Troubadour, een folkcafé waar de beroemdste rocksterren hun eerste optredens speelden.

Rickie Lee Jones was als tiener het ouderlijke huis ontvlucht en had een iets te liederlijk leven geleid in de straten van Detroit. Ze vloog zelfs even de gevangenis in wegens “de gevaren van een wulps en on­zedelijk leven op straat”, zoals in het politieverslag staat. Toen ze in L.A. belandde, begon ze er een relatie met Tom Waits.

Weiss, een mislukte bluesmuzikant die heel even tourde met iconen als Muddy Waters en Lightnin’ Hopkins, had Waits leren kennen tijdens een van zijn shows in Denver. “Ik droeg plateau­zolen en een chinchilla-jas”, zo herinnerde Weiss zich die eerste ontmoeting, “en ik probeerde Waits naar mijn thuisstudio te lokken, zo stoned als een garnaal terwijl ik bijna uitgleed over het ijs op de stoep. Hij keek me aan alsof ik een alien was.”

Wanneer Jones, Waits en Weiss samen waren, vormden de drie nachtraven de ultieme party­squad van Hollywood. Ze crashten feestjes en haalden er kinderachtige grapjes uit of ze stalen ornamenten uit de voortuinen van chique huizen.

Vorige zomer, na de dood van Weiss aan kanker, schreef Rick Lee Jones in een essay dat ze hem en Waits in het begin haast niet uit elkaar kon houden. “Ze waren de meest charismatische kerels die Holly­wood in jaren had gezien”, zo klinkt het. In Jones’ wereldhit ‘Chuck E.’s in Love’ zingt ze dan ook over Weiss’ onaardse charisma: “He sure has acquired / This kind of cool and inspired sort of jazz when he walks / Where’s his jacket and his old blue jeans? / If this ain’t healthy, it is some kinda clean”.

Lomp

Volgens een hardnekkige rock-’n-rolllegende verdween Weiss op een dag mysterieus. Tot hij een poosje later naar het appartement van Waits en ­Jones belde om te zeggen dat hij in Denver aan het samenhokken was met een meisje – een achternicht van hem, zo bleek later – op wie hij smoorverliefd was geworden. Waits zou de telefoon hebben neergelegd en zich naar Jones hebben omgedraaid met de woorden: “Well... Chuck E.’s in love.”

“What’s her name? / Is that her there? / Oh, Christ, I think he’s even combed his hair”, zingt Jones schalks in ‘Chuck E’s in Love’. Toen het liedje in 1979 verscheen en al snel een monsterhit werd, vervreemdde Weiss van haar. “Plots begon hij heel lomp te doen tegen mij”, zo vertelde ze aan NPO Radio 2. “Zo van: jij hebt mijn leven belast met dit nummer.”

Ook Waits vertrok, tragisch genoeg, en liet Jones achter met een succesvol debuutalbum maar ook met een knoert van een heroïneverslaving waarvan ze de volgende jaren moeizaam afkickte. Na jarenlang haar eigen liedje te hebben gehaat, begon Jones ‘Chuck E.’s In Love’ uiteindelijk toch weer te spelen tijdens concerten. “Ik ben erin geslaagd mijn carrière niet totaal te verwoesten,” zei ze daarover, “dus ik neem graag vrede met mijn succes. Waarom zou ik dan de mensen mijn grootste hit ontzeggen?”