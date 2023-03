Chris Rock, een jaar na de klap van Will Smith: ‘Iedereen die zegt dat woorden pijn doen, is nooit in het gezicht geslagen’

De eerste live-uitzending van Netflix is daarmee een ware primeur, want Chris Rock kwam in de bijzondere special Selective outrage voor het eerst terug op het moment van de Oscars van vorig jaar. Nadat hij in maart 2022 grapte over Smiths vrouw Jada Pinkett Smith, die kaal is omdat ze aan alopecia lijdt, stormde Smith het podium op om hem een klap te verkopen.

Het incident werd zowat groter dan de Oscarshow zelf, en hoewel Smith zich op sociale media excuseerde voor zijn ‘onaanvaardbare gedrag’ deed Rock dat tot nu toe nog niet. Smith is de komende jaren niet welkom bij de Oscars.

Of de klap pijn deed? “Hell yeah, het deed pijn”, zei Rock volgens Amerikaanse media. “Het doet nog steeds pijn! Ik heb sindsdien het nummer Summertime in mijn hoofd”, grapte hij, verwijzend naar de gelijknamige hit van Smith uit 1991. “Je weet wat mensen zeggen. Ze zeggen: woorden doen pijn”, zei hij. “Iedereen die zegt dat woorden pijn doen, is nooit in het gezicht geslagen.”

Ook aan het begin van zijn show zei Rock dat hij zijn voorstelling wilde doen “zonder iemand te beledigen”. “Omdat je nooit weet wie er getriggerd kan worden.” De show zat vol verwijzingen naar Smith, bijvoorbeeld door te grappen over Smiths rol in de film Ali (2001) en zijn eigen rol in de film New Jack City (1991): “Hij speelde Muhammad Ali! Ik speelde Pookie!” En: “Zelfs in animatiefilms ben ik een zebra, hij is een verdomde haai.”

Volgens Amerikaanse media is hij het slachtoffer van Smith zijn persoonlijke problemen, waaronder zijn lastige huwelijk. “Iedereen weet wat er is gebeurd, iedereen weet dat ik niets met die shit te maken heb. Ik heb geen issues. Zij (Smiths vrouw Jada Pinkett Smith, red.) heeft hem veel harder gekwetst dan hij mij”, zei Rock. Hoewel Rock hard was voor het gezin, heeft hij nooit aangifte gedaan.

Dit jaar worden worden de Oscars op 12 maart uitgereikt. Netflix zou naar verluid 40 miljoen dollar hebben betaald voor twee comedy specials van Rock. Toch draaide deze show niet alleen om het incident met Smith, maar ging het voornamelijk over de Britse royals, de Kardashians, abortus, woke, de cancelcultuur en zijn eigen liefdesleven.