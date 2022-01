Chinese versie van ‘Fight Club’ eindigt heel anders dan wij ons herinneren (en dat is niet de eerste keer)

Fans van de film weten hoe essentieel het einde van ‘Fight Club’ is voor het hoofdpersonage - gespeeld door Edward Norton - en de boodschap van de film.

Dit is overigens ook uw laatste kans om weg te klikken als u de film (nog altijd) niet heeft gezien.

In de laatste akte van Fight Club doodt Nortons personage zijn denkbeeldige alter ego Tyler Durden (Brad Pitt), en kijkt hij toe terwijl er explosies afgaan in de gebouwen rond hem. Het originele einde suggereert dat het anarchistische plan van zijn alter ego, om de moderne beschaving ten val te brengen, van start is gegaan.

In de versie op Tencent Video maakt Nortons personage nog altijd korte metten met Durden, maar de scène met de ontploffende gebouwen is vervangen door een zwart scherm waarop het nieuwe einde uitgeschreven staat. “De politie had het hele plan snel door en arresteerde alle criminelen, zodat de bom niet kon ontploffen”, staat er te lezen. En ‘Tyler’ wordt naar een “gekkenhuis” gestuurd voor een psychologische behandeling. “Hij werd ontslagen in 2012.”

FIGHT CLUB’s ending for the Chinese release (on Tencent Video) was changed to this and now I’m waiting for someone to fanfic a sequel based on this censored ending. pic.twitter.com/zYB0bY3Dlp — Courtney Howard @ #Sundance (@Lulamaybelle) 24 januari 2022

Het nieuwe einde, waarin de staat en de autoriteiten zegevieren, leidde tot verontwaardiging bij Chinese kijkers die de originele film kennen. “Het heeft geen zin deze film te bekijken zonder die scène”, zegt iemand op het socialemediaplatform Weibo. “Om deze reden kijken we dus naar illegaal gedownloade films”, schrijft iemand anders.

Het is onduidelijk of de censuur op bevel van de overheid gebeurde. Tencent Video weigerde commentaar te geven, maar een anonieme bron vertelt bij Vice dat de film is gemonteerd door de eigenaar van het auteursrecht in China. De aangepaste versie zou vervolgens zijn goedgekeurd door de overheid, voordat hij werd verkocht aan streamingsites.

Bohemian Rhapsody

Het zou niet de eerste keer dat het land een film laat aanpassen naar de idealen van de Communistische Partij. Zo ook met de misdaadfilm Lord of War (2005). De hoofdrolspeler, een wapenhandelaar gespeeld door Nicolas Cage, ontloopt daarin een gevangenisstraf en keert terug naar de wapenhandel. De Tencent Video-versie vervangt het einde met een nieuw onderschrift, waarin staat dat de wapenhandelaar “alle misdaden heeft bekend die hem officieel ten laste werden gelegd in de rechtbank, en uiteindelijk werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf”. De Chinese versie is ongeveer 30 minuten korter.

Filmstudio’s zijn inmiddels bekend met de Chinese praktijken. Films vanuit onder meer Hollywood en Hongkong worden dan ook vaak vanuit de studio al aangepast voor ze uitkomen in China, in de hoop de censuur van Peking te omzeilen en toegang te krijgen tot miljoenen Chinese consumenten. In 2019 werden er bijvoorbeeld meerdere scènes geschrapt uit de film Bohemian Rhapsody, die te maken hebben met de seksualiteit van Queen-frontman Freddie Mercury.

De Cyberspace Administratie van China kondigde deze week ook al een grootschalige schoonmaak aan van het internet om het nieuwe maanjaar (Chinees nieuwjaar valt hieronder) vanaf 1 februari “beschaafd en gezond” in te kunnen zetten.