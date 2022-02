Chinese filmfans krijgen laatste woord in ‘Fight Club’-discussie

Tencent Video is op zijn stappen teruggekeerd en heeft Fight Club gerestaureerd naar zijn originele einde. Dat meldden verschillende Chinese filmaccounts op sociale media afgelopen weekend. Chinese fans zijn verheugd dat ze opnieuw naar de film kunnen zien zoals filmmaker David Fincher het bedoeld had, maar stellen zich online ook vragen bij de dubbele aanpassing. Want Tencent lijkt nu toe te geven dat de oorspronkelijke censuur “te veel” was. En het roept de vraag op waarom de film in de eerste plaats werd aangepast, als de originele film ook gewoon mag verschijnen.

In de Hollywood-versie uit 1999 doodt Edward Nortons personage de denkbeeldige Tyler Durden (Brad Pitt). Vervolgens kijkt hij toe hoe er explosies afgaan in de gebouwen rond hem, wat suggereert dat het het anarchistische plan van zijn alter ego Tyler Durden - om de moderne beschaving ten val te brengen-, van start is gegaan.

In de alternatieve versie maakt Nortons personage nog altijd korte metten met Durden, maar de scène met de ontploffende gebouwen is vervangen door een zwart scherm waarop het nieuwe einde uitgeschreven staat. “De politie had het hele plan snel door en arresteerde alle criminelen, zodat de bom niet kon ontploffen”, staat er te lezen. En ‘Tyler’ wordt naar een “gekkenhuis” gestuurd voor een psychologische behandeling. “Hij werd ontslagen in 2012.”

FIGHT CLUB’s ending for the Chinese release (on Tencent Video) was changed to this and now I’m waiting for someone to fanfic a sequel based on this censored ending. pic.twitter.com/zYB0bY3Dlp — Courtney Howard (@Lulamaybelle) 24 januari 2022

Het waren alerte kijkers die de alternatieve cut als eersten opmerkten eind januari en filmfans maakten online al snel duidelijk wat ze ervan dachten. “Het heeft geen zin deze film te bekijken zonder die scène”, schreef iemand op socialemediaplatform Weibo. “Dit vertelt ons dat ze niet alleen scènes verwijderen, maar ook wijzigen of toevoegen”, schreef iemand anders. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch noemde de censuur “dystopisch”, via hun twitterkanaal.

Chuck Palahniuk, auteur van het boek waarop de film gebaseerd is, gaf bij TMZ dan weer aan dat hij het einde, waarin de politie wint, “SUPER geweldig” vindt. “De ironie is dat ze het einde bijna exact hebben afgestemd op het einde van het boek, in tegenstelling tot Finchers einde (...) Dus op een bepaalde manier hebben de Chinezen de film een beetje teruggebracht naar het boek”, aldus de Amerikaanse auteur.

Het was niet de eerste keer dat er een film in China werd aangepast naar een meer autoritaire versie. Ook in misdaadfilm Lord of War (2005) loopt het slechter af voor de wapenhandelaar, gespeeld door Nicolas Cage, dan in de originele versie. En in de biografische prent Bohemian Rhapsody (2018) verdwenen meerdere scènes omtrent de seksualiteit van Queen-frontman Freddie Mercury.

Verschillende media hebben Tencent Video al gecontacteerd over de Fight Club-heisa maar voorlopig is er nog geen officiële verklaring van het bedrijf.