‘Cheat Codes’ van Danger Mouse & Black Thought: Lego-kastelen vol tongbrekers ★★★★☆

Met de overdaad aan AutoTune-rap en de dominantie van afrobeats in het poplandschap zou je bijna vergeten dat er nog hiphop uit de oude school wordt gemaakt. Sommige rappers zijn evenwel niet vergeten dat de wortels van hiphop diep in soul, funk en jazz zitten verankerd. Zij beseffen wel degelijk dat intelligente, sociaalbewuste lyrics ooit bij rap hoorden als mayonaise bij een pak frieten. En dat samples ook fris en verrassend mogen klinken. Namen? Conway The Machine, Your Old Droog en Kota The Friend, bijvoorbeeld.

Black Thought mag je zonder dralen hun peetvader noemen. Met The Roots voert hij een van de meest gerespecteerde hiphopbands ter wereld aan, zij aan zij met zijn drummer Questlove. Zijn raps snijden door de meest onmogelijke grooves als een Concorde door de geluidsmuur. Zo iemand werkt niet met om het even wie samen. Enter mijnheer Danger Mouse, oftewel Brian Burton: topproducer van sterren zoals Red Hot Chili Peppers, The Black Keys, Beck, Gorillaz, Adele en Norah Jones. Burton is één helft van Gnarls Barkley. Die van ‘Crazy’, ja.

Cheat Codes is bijgevolg een juweel dat door twee halfgoden werd fijngeslepen. Burton houwt geraffineerde microritmes en in vinylstof gedompelde orgeltjes en gitaartjes uit lang vergeten cultklassiekers om ze te assembleren tot motherfuckers van grooves. In zijn Lego-kastelen weergalmen obscure psychedelica, krautrock, creepy exotica en spookachtig echoënde rhythm & blues. Black Thought verstopt er zijn tongbrekers in, zoals “We go from Lira to Libra, from cold water to fever / To World War III from the treaty signed in Geneva / The biology teacher said we used to be amoebas / The neighborhood preacher said we emerged from the ether / We converged from urethra and struck gold, eurеka”. Pfoei!

De gastenlijst is navenant. Michael Kiwanuka. Raekwon. Joey Bada$$. Run The Jewels. A$AP Rocky. De betreurde MF Doom. En jonge nieuwlichter Conway The Machine. De cirkel is wederom rond.

Cheat Codes verschijnt 12/8 bij BMG.