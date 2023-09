Charlotte Vandermeersch en broer Edward: ‘Niemand had me verteld dat onze vader aan de deur was gezet’

De oudste is 39, actrice, en verfilmde samen met haar man Felix Van Groeningen de roman De acht bergen. De jongste is 36 runt samen met zijn andere broers brouwcompagnie Rolling Hills in Oudenaarde. Charlotte en Edward Vandermeersch, zus en broer.

Charlotte

“Ik ben de oudste van vier, en ben opgegroeid met drie jongere broers. Maar om nu te zeggen dat ik echt heb afgezien van al dat mannelijke geweld... Goh! Ik was als kind ook wel een felle, en kon echt wel voor mezelf opkomen.

“Ik denk dat ik een kind was met een sterke wil en een grote gevoeligheid, een veeleisende combinatie. Thuis werd ik soms als te veel ervaren. Voor mijn emotionele noden was er weinig plek in het grote gezin, dat mijn moeder op haar eentje droeg. Dat begrijp ik nu heel goed, maar daardoor heb ik me tijdens mijn jeugd vaak niet gehoord of begrepen gevoeld. Ik heb veel gestreden met mijn moeder, maar nooit getwijfeld aan haar liefde. Die was er voor ons alle vier, altijd, onvoorwaardelijk. Je kon altijd op haar rekenen.

“Twee van mijn broers en ik hebben ondertussen zelf kinderen, en zijn enorm bezig met de noden en kwaliteiten van die kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat is ook eigen aan onze generatie. Bij ons thuis ging het er dikwijls heel anders aan toe omdat onze vader zich nauwelijks liet zien en onze moeder dus grotendeels alleen voor onze opvoeding instond. Als hij er wel was, kon hij ongelooflijke woede-uitbarstingen krijgen, en maakte hij het leven voor ons bij momenten hoogst onaangenaam. Hij werd door veel mensen op handen gedragen, en was een welbespraakte, geestige man, maar hij had twee kanten. Dat is dikwijls moeilijk geweest voor mijn broers en mij. Onder al die kwaadheid zat een gevoelige, erg getroebleerde ziel. Vandaag zou iemand als hij van jongs af aan ondersteund worden, maar daar was destijds de ruimte en kennis niet voor.

“Toen onze ouders uiteindelijk, na vele moeizame jaren, uit elkaar gingen, moesten mijn broers en ik de weekends plots bij onze vader doorbrengen. Ik herinner me nog hoe bevreemdend dat was, want eigenlijk kenden wij die man op dat moment nauwelijks. Hij had een huisje gehuurd in de Vlaamse Ardennen, dat totaal niet ingericht was, en waar we dan in de woonkamer op matjes sliepen. De eerste periode na de scheiding was niet gemakkelijk. Omdat onze ouders niet meer met elkaar praatten, werden de kinderen ingezet om de communicatie tussen hen te regelen. Af en toe moesten wij dan een brief meepakken, die we met trillende knieën aan onze vader afgaven.

“Ik was zeventien toen ik naar Antwerpen vertrok om er toneel te studeren. Natuurlijk was dat voor een deel een vlucht, en uiteraard heb ik me schuldig gevoeld tegenover mijn broers. Zij zaten wel nog in die moeilijke thuissituatie. Maar ik moest weg, het was pure overlevingsdrang. Ik heb later wel nog een goede band met mijn vader kunnen opbouwen, en daar ben ik dankbaar voor. De laatste keer dat hij naar een van mijn theaterstukken kwam kijken, waren ook mijn broers erbij. Ik speelde Trojaanse vrouwen, een Griekse tragedie, en dat vond iedereen toen heel goed. Daarna heeft mijn vader me een brief geschreven, waarin hij benoemde hoe blij hij was dat ik mijn weg had gevonden. (geëmotioneerd) Een paar maanden later is hij plots gestorven. Dat we het zo nog hebben kunnen afsluiten, vond ik vree schoon.

“Om den brode doen Edward en ik natuurlijk heel verschillende dingen. Hij runt, samen met onze jongste broer Antoon, een brouwerij in Oudenaarde. Ondanks onze verschillende leefwerelden, heb ik altijd goede gesprekken met mijn broer kunnen voeren. Ik ken weinig mensen die zich in zoveel verschillende onderwerpen interesseren. Edward is eigenlijk de meest artistiek aangelegde van al mijn broers. Hij had talenten in verschillende richtingen, en was tijdens zijn jeugd ook enorm veel met muziek bezig – een interesse die we trouwens delen. Maar hij heeft uiteindelijk wetenschappen gestudeerd, omdat dat de grootste uitdaging zou zijn. Typisch mijn broer.

“Jarenlang heb ik in Antwerpen gewoond, behoorlijk ver van mijn familie vandaan. Edward en ik zagen elkaar wel af en toe, maar er zat ook emotioneel toch wat meer ruimte tussen ons in. Sinds kort wonen Felix (Van Groeningen, regisseur, red.) en ik weer dichter bij Gent, en zien mijn broers en ik elkaar weer regelmatiger. Heerlijk! Er zit een veel grotere vanzelfsprekendheid in ons contact. Mijn broers die bij mij over de vloer komen en zelf iets uit onze frigo pakten, dat was iets wat ik voordien niet kende. Onze kindjes spelen ook samen op woensdagnamiddag. Ik geniet er enorm van om weer dichter bij mijn familie te zijn.”

Edward

“Charlotte en ik hadden ook als kind een goede band, al was er niet zoveel directe interactie tussen ons. Ik was toen een eerder stille, wat introverte jongen, maar keek wel op naar mijn zus die op haar elfde al toneel ging spelen in Gent. Haar zo jong op een podium zien staan, vond ik heel indrukwekkend. Maar toen Charlotte enkele jaren later het huis uit trok, hebben wij elkaar een tijd niet meer zo veel gezien. Zij leefde haar leven, ik het mijne.

“Dat de carrière van Charlotte een hoge vlucht nam, heb ik van veraf meegekregen. Mijn zus deed zodanig veel, eigenlijk viel dat niet te volgen. Wij zijn ook geen familie waar er heel openlijk voor elkaar gesupporterd wordt, al zal Charlotte het wel geweten hebben als ik iets echt goed vind. Dan loopt mijn enthousiasme zodanig over, dat ik drie keer naar hetzelfde stuk ga kijken. Het allermooiste wat ze ooit gemaakt heeft, is Buzz, een adaptatie van de roman Buzz Aldrin, waar ben je gebleven? Dat vond ik zo’n schoon stuk, en ik heb het effectief twee keer in het Nederlands gezien, en één keer in het Engels.

“Maar eigenlijk is zingen het grote oertalent van Charlotte. Dat heeft ze tot nu toe nog maar lichtjes aangeboord. Af en toe kwam er aan een theaterstuk een beetje zang te pas, maar tot nu toe bleef dat talent eerder op de achtergrond. Al gaat ze binnenkort wel een plaat opnemen, heeft ze me verteld. Eindelijk!

'Jaren later, op skivakantie, hebben we met z'n allen wel nog eens over 'vroeger' gesproken. Ik denk dat dat ons allemaal wel deugd heeft gedaan.'

“Onze thuissituatie is ontploft toen ik 11 jaar oud was, en Charlotte 15. Toen besliste onze moeder om van onze vader te scheiden. Onze vader was een imposante kerel, en als hij zich kwaad maakte, daverde de grond. Het was totaal overleven voor ons moeder. Ik herinner me nog goed dat ik terugkwam van het internaat waar ik dat jaar had gezeten, en de kast opende waar mijn vaders kleren gewoonlijk lagen. Die was plots leeg. Niemand had me verteld dat hij aan de deur was gezet, daar werden geen woorden aan vuilgemaakt.

“Op dat moment wist ik: ik ga het anders doen dan mijn ouders. De emotionele druk waaraan wij tijdens onze jeugd zijn blootgesteld, zou een kind eigenlijk niet moeten doorstaan. Mijn broers en zus hebben daar op dat moment ook niet met elkaar over gepraat. Eigenlijk hebben wij die periode allemaal heel apart beleefd. Als de ouders niet spreken, spreekt er niemand. De taal was er ook niet voor. Jaren later, op skivakantie, hebben we met z’n allen wel nog eens over ‘vroeger’ gesproken. Ik denk dat dat ons allemaal wel deugd heeft gedaan.

“Maar in 2012 is onze vader dus overleden, omdat hij zichzelf jarenlang slecht had verzorgd. Ik voel nog steeds afwisselend mildheid en kwaadheid voor hem. Mildheid, omdat hij duidelijk ook enorm met zichzelf in de knoop lag. Kwaadheid omdat hij er niet vaker in slaagde om de mooie kanten van zichzelf met ons te delen. Want er zat ook een grote speelsheid in hem, die mijn broers en Charlotte ook hebben. Soms kan ik dan boos zijn, omdat hij er niet meer is om met mijn kinderen te spelen. Omdat ik weet dat hij dat goed gedaan zou hebben.”