Cartoonist Studio Stoutpoep veroverde Instagram: ‘Ik vind het plezant om heel platte ideeën te hebben’

Studio Stoutpoep is een badass. Op de roze iMac in zijn atelier op de Antwerpse Linkeroever pronkt een cartoon waarop Jezus met crocs zijn graftombe verlaat. Hij werkt nog aan de definitieve tekst bij de tekening, maar het is hem stilaan wel duidelijk: “Geen goede grap”. Op een print verderop laat een achterwerk een scheet die de proporties van een atoomboom aanneemt. “Mijn best verkochte print ooit”, glundert hij, om er bijna grappend aan toe te voegen dat zijn volgers zulke humor blijkbaar leuk vinden.

Om die Instagram-volgers – ondertussen telt hij er al 139.000 – is veel te doen, en het trok ook de aandacht van Uitgeverij Vrijdag die zijn debuut, simpelweg Studio Stoutpoep genaamd, nu op de markt brengt. Straf, zeker voor iemand die nog maar “vier à vijf jaar” geleden wat tekeningen op papier schetste “omdat ik me dik verveelde” en ze vervolgens zonder enige verwachting op Instagram postte.

Puur geluk

“Ik vraag me nog steeds af hoe dat zo snel kon evolueren”, zegt Domien Delforge (34), alias Studio Stoutpoep. “De enige verklaring die ik heb: geluk. Het is het aloude principe van zovele creatievelingen: niet elke goede band komt op de radio, niet elk goed boek wordt gelezen. Het gaat om de juiste ideeën op de juiste plaats op het juiste moment. Wellicht zijn er personen met massa’s volgers die van cartoons houden en mijn werk deelden. Dan beland je vanzelf in een vicieuze cirkel.”

Het verliep eerst nog traag, zegt hij. “In 2020 ging het plots van 30.000 naar 100.000. Dat groeide geleidelijk, ook dankzij grotere Instagram-spelers zoals Bored Panda, die dit soort content elke dag wel delen.”

Dat zijn absurde humor plat durft te zijn, zelfs in-your-face pis- en kakhumor is, en dat hij wil scoren met seks, daar maalt hij niet om. “Om te beginnen: seks verkoopt. En ik vind het plezant om heel platte of vulgaire ideeën te hebben.” Al is dat natuurlijk lang niet het enige soort grappen waarrond hij zijn debuut sorteerde. Woordgrapjes, absurditeiten zonder gortige kantjes en een streepje maatschappelijke relevantie, zitten niet zozeer in het boek. Die kun je eerder op Instagram vinden.

Zo is er een op een klein vlot drijvende jonge vrouw die net dan aan haar in het water trappelde partner Jack zegt dat ze meer ruimte wil. Of een vrouw die haar partner aanmaant geen tattoo te zetten omdat “het permanent, duur en pijnlijk is, en wellicht je verdere carrière belemmert”, om als droog antwoord te krijgen: “Heb jij niet net een baby gekregen?”

Delforge zegt wel dat hij niet per se contrair wil doen. “Het moet allemaal nog oké zijn om aan mijn bomma te tonen.”

Opvallend: elke cartoon is gedrenkt in babyroze en -blauw. Het is een constante. Niet alleen is zijn iMac roze of hebben veel van zijn prints tegen de muur pastelkleurtjes, ook de kast achter hem is roze en blauw geverfd. “Die schattige kleurtjes maken het veel toegankelijker en braver. Je zet mensen op het verkeerde been.”

Het is niet moeilijk te raden waarvan zijn stijl vandaan komt. In de rekken rondom staan boeken over Basquiat, John Wesley en Roy Lichtenstein. “Ja, dat is kitscherig, maar ik hou er van.”

Dat hij uiteindelijk ook de Engelse taal in zijn boek behield, wijt hij aan commercie. “Het is geen tekstboek en het is verstaanbaar basis-Engels.” Goed nieuws voor zijn webshop ook. “Want de meeste van mijn volgers spreken geen Nederlands.” Dat hij desondanks op Instagram Studio Stoutpoep blijft heten in plaats van de Engelse vertaling daarvan, Badass, vind hij eerder grappig.

Bankdirecteur

Niet alleen is Delforge nieuw in de cartoonscene, zijn hoofdjob is ook opmerkelijk. “Ik studeerde management in de hoop de nieuwe Herman Schueremans te worden. Grandioze fout.” Zijn studio bemant hij ook enkel op vrije momenten. Delforge heeft namelijk een 9-tot-5-job als KBC-kantoordirecteur. “Een luxe, want mijn cartoons maak ik in bijberoep op momenten dat ik er zelf zin in heb.”

Hij zegt een perfecte kameleon te zijn. “Als het moet kan ik heel professioneel zijn, strak in het pak zitten en letten op mijn woorden, die in het bankwezen toch vaak gelinkt zijn aan wetgeving. Maar ­zodra ik thuiskom, kan ik evengoed mijn knop afzetten en me in die andere wereld begeven. Het is bevrijdend om dan plots te realiseren dat er geen spoor van die ­regels overblijft. Daar gedraag ik me dan ook naar. Ik denk dat ik dat echt nodig heb. Als ik op skivakantie ga, teken ik helemaal niets omdat mijn hoofd dan al vrij genoeg is.”

Toch wil hij zich langzaamaan losweken van zijn onlinepublicaties. Begin 2023 is het zover: dan maakt hij wekelijks een cartoon voor De Morgen. Dat geeft wel wat stress, zegt hij. “Ik kan nu niet langer een grap verzinnen wanneer ik er zin in heb, maar ben gebonden aan een deadline.”

Niettemin komt die opdracht op het juiste moment. “Het is plezant om iets offlines te hebben, want de angst dat Instagram er over vijf jaar niet meer is of mijn account geblokkeerd wordt wegens te gortig, begint reëel te worden. Dus ga ik nu voor wat ik altijd al wilde: offline relevant worden.”

Domien Delforge, Studio Stoutpoep, Uitgeverij Vrijdag, 112 p., 15 euro.