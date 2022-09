Carmien Michels enige Vlaming op shortlist Boekenbon Literatuurprijs

Boekenin­ter­view Michael Palin Michael Palin reisde naar Irak en schreef er een boek over: ‘Het bedroefde me dat ik de vrouwen daar amper zag of kon spreken’ Michael Palin reisde naar Irak en schreef er een boek over: ‘Het bedroefde me dat ik de vrouwen daar amper zag of kon spreken’