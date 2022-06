Canvas-reeks ‘Albatros’ gaat naar Amerika, Duitsland en Oostenrijk

Binnenkort zal de Canvas-reeks Albatros ook in de Verenigde Staten te zien zijn. De reeks, over tien zwaarlijvige mensen die deelnemen aan een afslankingskamp in de Ardennen, werd verkocht aan de Public Broadcasting Service (PBS), het grootste Amerikaanse non-commerciële televisienetwerk. De omroep telt 350 lokale tv-stations en is zo in een indrukwekkende 290 miljoen Amerikaanse huiskamers te bekijken.

Ook in Europa scoort Albatros. De reeks is in Vlaanderen en Nederland te bekijken op Streamz en Netflix en zal ook te zien zijn op verschillende platformen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en werd verkocht aan de openbare omroep van Tsjechië en de RTBF in Wallonië. “Deze verkopen zijn echt heel bijzonder voor ons als makers omdat ze de internationale uitstraling en de universele thema’s van de reeks bevestigen”, zegt regisseur Wannes Destoop.

De reeks won afgelopen jaar in oktober de Prix Europa voor beste Europese fictieserie.