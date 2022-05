Canvas maakt nieuwe tragikomische reeks over een Gents-Turkse kapper

De hoofdrollen worden gespeeld door Ali Can Ünal, Souad Boukhatem, Tom Vermeir en Farouk Jomâa N. Ben Ali. Daarnaast spelen onder anderen ook Ann Miller, Kader Gürbüz, Ikram Aoulad en Otto Jan Ham mee. Zonder afspraak wordt gemaakt door W2, het productiehuis van Willem Wallyn. Die schreef eerder mee het scenario van de Canvas-reeksen De 16 en Albatros. Het scenario is van de hand Nuran Karaca (Spitsbroers) en Yahya Terryn (Professor T.), die ook de regie doet.

“Toen Yahya Terryn mij voor het eerst vertelde over Zonder afspraak, zei hij dat hij het gevoel had dat een comedyreeks met Turkse Vlamingen meer kon doen voor een tolerante, diverse samenleving dan om het even welke overheidscampagne”, zegt Willem Wallyn in het persbericht. “Dat was reden genoeg om al onze energie te steken in de realisatie van deze reeks. Vandaag staan we op de set. Zoals altijd klaar om de wereld te veranderen. Of er minstens eens goed mee te lachen.”

Zonder afspraak komt in het voorjaar van 2023 op het scherm.