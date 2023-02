‘Cannonball’ van The Breeders: lekker lachen met De Sade

‘Want you, cuckoo cannonball!’ schreeuwden The Breeders in 1993 in ‘Cannonball’, een rockklassieker die goed beschouwd nergens over gaat. Killer-baslijntje, dat dan weer wel.

Eén van de beste basriffs uit de rock van de jaren 90 ontsproot aan een vergissing. In ‘Cannonball’ van The Breeders speelt bassiste Josephine Wiggs immers twee keer de verkeerde noot. “Het is een tamelijk lange slide op de lage E,” zo doceerde ze in Consequence Of Sound, “en aangezien ik het niet gewend was om zo hoog in de basnek te spelen, gleden mijn vingers naar de foute noot. Maar de keren erna bleven mijn vingers maar naar diezelfde noot glijden, wellicht omdat mijn hand het meest comfortabel lag op die ene fret. We vonden dat allemaal hilarisch, bovendien creëert die verkeerde noot een rare verwachting. Daarom hebben we ze erin gelaten.”

’t Is één van het handjevol fun facts dat circuleert rond de totstandkoming van één van de meest sexy rocksongs uit het grungetijdperk. “Grunggae”, zo noemde frontvrouw Kim Deal de demoversie van ‘Cannonball’ toen het nummer nog zonder titel en tekst zat. Kennelijk omdat ze vond dat ze een grungesong met een Caraïbische reggaefeeling had gecombineerd. Begrijpen wie begrijpen kan. ‘Cannonball’ ging gepaard met een goed verkopende tweede plaat, Last Splash, waarmee The Breeders zich van rock-’n-roll-onsterfelijkheid bedienden.

Niks te vroeg. Kim Deal had al geschiedenis geschreven als bassiste en tweede zangstem bij The Pixies, een rockband zo legendarisch en invloedrijk dat zijn groepsnaam uitsluitend wijdogig en met kortademige frasering mag worden gefluisterd. De overlevering leert ons dat Deal amper bijdroeg tot de laatste Pixiesplaat Trompe Le Monde en er amper op te horen is: zij en frontman Black Francis lagen om de haverklap met elkaar overhoop.

“Ik stond in de studio ‘Cannonball’ op te nemen nét op het moment dat mijn zus Kelley (gitariste bij The Breeders) de gang uitkwam en me het nieuws vertelde: The Pixies zijn uit elkaar gevallen.” Kims reactie? Een fors “Okay, get out of my way. Ik zal je eens iets laten zien.” Niet dat ze van bij het begin geloofde dat ‘Cannonball’ een hit zou worden. “Ben je gek?!”, riposteerde ze in 2013 in MOJO. “Of ik dacht dat die song op de radio zou worden gedraaid? Laat me niet lachen. Een nummer dat begint met mij die ‘check one two’ zegt, gevolgd door microfoonfeedback? Het was commerciële zelfmoord.”

Oompa Loompa

Dat moet wellicht eenieder hebben gedacht die de band bezig zag in de studio. “We prutsten met Moogsynthesizers en vleugelpiano’s,” aldus Kim Deal, “we lieten Josephine op een contrabas spelen en gooiden cimbalen van een hoogste verdieping naar beneden, omdat een gebroken cimbaal een coole sound zou hebben.” De intro van het liedje? “Dat moest iets zijn zoals ‘oompa loompa doompety doo’, het liedje dat de Oompa Loompa’s zingen in de chocoladefabriek van Willy Wonka, uit Roald Dahls boek Sjakie en de chocoladefabriek. Een soort werkmanslied.”

De tekst zou Kim dan weer hebben verzonnen nadat Kelley Deal een boek had gelezen over de verdorven Franse edelman Marquis De Sade. Op hem slaat ‘I know you little Libertine / I know you’re a cannonball’. Kim wilde de man kennelijk belachelijk maken. “Ik dolde maar wat. Ik riep: ‘O, jij kleine Libertijn! Je ben echt cuckoo! Als je naar de hel wil, vooruit dan maar, laten we samen naar de hel gaan! Spring er maar in als een kanonskogel! Ik kom vlak na jou. I’m gonna be the last fuckin’ splash!’ Dus als je er goed over nadenkt, is ‘Cannonball’ een belofte om naar de hel te gaan.”