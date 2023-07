Cactus op dag drie: dreiging, erotiek en verkeerskegels

De hitte won het van druilende dreiging op dag drie, al voelde je toch ook slag om slinger de weerlicht door je ribben trekken. Met een opwindende Róisín Murphy en een hypnotiserende Tamino kende Cactus een zinderend besluit.

Tamino (★★★★☆)

Was dat een opwellende traan in onze ogen? Goh, nee. Men don’t cry. Het zal vast wel aan het opwaaiende stof in het Minnewaterpark gelegen hebben. De Egyptische prins Tamino maakte niettemin een bloedmooie, ontroerende beurt op Cactus. De keuze om zijn kwetsbare muziek tot headliner te verheffen was gedurfd, maar het Brugse festival is gelukkig van geen kleintje vervaard. En dat leverde alweer een machtig hoogtepunt op in de geschiedenis van het festival. Dit concert grossierde in een mystieke sfeer, waarbij dreiging en erotiek elkaar in eenzelfde achtersteegje ontmoeten, terwijl zijn majestueuze stem zich warm vermeide met sensuele riffs. De set klonk duister, dreigend maar ook wellustig. Hebben we ‘Cigar’ ooit mooier horen klinken? Was ‘Indigo Night’ al eens zinnenprikkelender? Of ging u ooit méér stuk op ‘Habibi’? Melodrama is een kunst, bewees Tamino zondagavond.

Tamino. Beeld © Stefaan Temmerman

Róisín Murphy (★★★★☆)

Met een purperen verkeerskegel op je kanis een podium opdraven? Niet iedereen komt daar zomaar ongestraft mee weg. Maar de Ierse Róisín Murphy weet dit soort gekte al decennia tot kunst te verheffen. Op Cactus bracht ze ook een heerlijk zinnelijke set, die ook haar verleden met Moloko niet in het verdomhoekje drumde. Zelden waren we zo gelukkig om ‘Sing It Back’ en ‘The Time Is Now’ voor de snufferd te krijgen. Deze classics mogen dan wel een tikje belegen zijn, maar in Brugge kregen ze bijna miraculeus nieuw leven. De opwinding die je ooit voelde bij Moloko, werd heerlijk gereanimeerd. De verkleedpartijtjes deden je soms een sjofele clochard voelen, maar tegelijk herleidde ze je tot de dancing queen die je je in het stiekeme voorgeborchte van je gedachten waant. Murphy’s law? Als alles fout gaat, zijn dansen en sjansen het enige antwoord.

Róisín Murphy. Beeld © Stefaan Temmerman

Kim Gordon (★★☆☆☆)

Een rumoerig spervuur aan noise, elektronica en nijd: zo viel het solodebuut van Kim Gordon misschien nog het best te omschrijven. Al zou je daarmee ook te gauw voorbijgaan aan de humor op No Home Record. De voormalige belle en bassiste van Sonic Youth klinkt er alsof ze zich ginnegappend door de muzikale douane werkt. Grenzen? Die bestaan niet. Helaas ging er iets serieus fout bij de grenswacht in Brugge. In strakke hotpants gehesen en met een venijnige trek om de mondhoeken werkte ze zich door haar set, maar op de een of andere manier bleven de songs nooit aan je ribben kleven. Lag het aan haar parlando dat live méér weg had van verveeld gemompel? Hadden we vooraf te hoge verwachtingen gekoesterd? Achteraf probeerden we alle hoon nog even te pareren, maar eerlijk duurt het langst: eigenlijk was Gordon de grootste ontgoocheling van het weekend.

Kim Gordon. Beeld © Stefaan Temmerman

The Comet is Coming (★★★☆☆)

Shabaka Hutchings dreigt ermee de saxofoon aan de wilgen te hangen. Stoppen op een hoogtepunt? Het is weinigen gegeven, maar Hutchings bewees eerder ook al met Sons of Kemet dat the gentle art of quitting niet alleen voor gedoodverfde losers is weggelegd. Was het nakende afscheid de reden dat de groep opvallend ingetogen klonk? Meestal behoren adjectieven als vurig, chaotisch en psychedelisch tot de gangbare vocabulaire, maar zondag bleef de groep een tikkeltje op de vlakte. Zagen we een slecht concert? Aller-fuckin-minst. Maar de songs leken minder vaak extatisch uitgesponnen en op zoek naar de roes. Goh ja, het kan niet elke dag tantrische seks wezen. Dit vluggertje voelde achteraf ook goed genoeg aan.

The Comet is Coming, aka Shabaka Hutchings. Beeld © Stefaan Temmerman

Kurt Vile (★★★★☆)

Het slampampen tot grote kunst verheffen? Blue collar misery weet Kurt Vile al jaren sexy te maken. Ter hoogte van het Minnewaterpark wist de voormalige heftruckchauffeur in zijn songs amper de eindjes aan elkaar te knopen, maar tegelijk overtuigde hij met het songschrijverstalent van zijn vroegere kompaan Adam Granduciel met wie hij ooit de krachten bundelde in The War on Drugs. Vlak voor de wereldwijde roem had Vile die groep alweer verlaten. Maar op eigen houtje lukt het kennelijk dus ook. Kim Gordon toonde zich een grote fan en omschreef hem ooit als “weird and mature. Al maakt hij duidelijk dat het onmogelijk is om ooit echt volwassen te worden”. Ook op Cactus lonkte de maturiteit zelden: speels en schijnbaar onbezorgd werkte hij zich door de set. Alle jolijt die we kwijt geraakt waren bij Gordon? Die kregen we terug bij Vile.

Kurt Vile Beeld © Stefaan Temmerman

Tsar B (★★★★☆)

Het zat Justine Bourgeus eigenlijk niet mee. Cactus was een weekend lang verzengend heet, maar net tijdens haar set begon het dik te druppelen. Een beetje sneu, want de barokke pop van haar moet het eigenlijk vooral niet hebben van druilregen. Haar wonderlijke muziek komt net best tot haar recht bij – we zeggen maar wat – maanlicht. Desondanks bleef de set nog steeds bezwangerd van decadentie: een bezwerend ‘Cruel’ zette de toon, en nadien botste het concert heerlijke recalcitrant tussen rave en klassiek.