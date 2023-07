Cabaretier Theo Maassen kruipt bij ‘Zomergasten’ in de rol van interviewer. ‘Je krijgt als gast zin om je best voor hem te doen’

Het roer gaat om bij Zomergasten. Na zes jaar Janine Abbring, die werd geprezen om haar empathie en voorbereiding, is het sinds afgelopen zondag de beurt aan de ontregelende cabaretier Theo Maassen. Hoe is de Nederlands VPRO bij hem uitgekomen? En wat kan de kijker nog van hem verwachten?

Een aantal maanden geleden kreeg cabaretier en filosoof Tim Fransen een berichtje van zijn vriend en collega Theo Maassen. ‘Weet jij nog filosofen die ik kan interviewen?’, vroeg Maassen. ‘Het enige criterium is dat ze moeten uitblinken in hun vak.’

In de veronderstelling dat Maassen gasten zocht voor diens interviewpodcast Ervaring voor beginners, stuurde Fransen een aantal namen door. Maassen reageerde er niet op. Een paar weken later zag Fransen de aankondiging van de nieuwe presentator van het drie uur durende interviewprogramma Zomergasten. De prestigieuze baan ging naar Theo Maassen. Fransen: ‘Toen begreep ik dat de filosofen die ik doorstuurde misschien niet de status hadden die Theo zocht. Ik had bijvoorbeeld mijn oude scriptiebegeleider geopperd.’

Hoe is de VPRO bij hem uitgekomen? En wat kan de kijker van hem verwachten?

Een programma moet af en toe van koers veranderen, zegt Sarah Sylbing, hoofdredacteur van de VPRO. ‘Janine was supergoed. Haar gesprekken mislukten eigenlijk nooit. We wilden een opvolger bij wie je niet altijd weet welke kant het gesprek op gaat, bij wie je soms onvergetelijke zomeravonden krijgt, maar bij wie het soms ook helemaal anders kan lopen dan gepland. Ook wilden we na Janine iemand die van huis uit geen journalist is, iemand die wat meer eigenheid en karakter meeneemt.’

Het beste kroeggesprek

Sylbing vond Zomergasten de afgelopen jaren ‘behoorlijk geregisseerd’. ‘Natuurlijk hebben ook de avonden met Theo een onderliggend thema, maar zijn gesprekken zullen minder gerepeteerd en van tevoren vastgelegd zijn. We moeten maar zien hoe dat uitpakt. Ik vind het ook spannend. Maar dat is ook fijn, dat het weer spannend is.’

David Kleijwegt, eindredacteur van Zomergasten, kwam in overleg met de redactie op het idee om Maassen te vragen. ‘Meer dan een interviewprogramma zie ik Zomergasten als iets waar een gesprek plaatsvindt’, zegt hij. ‘Het beste kroeggesprek dat er is. Ik wil dat twee mensen aan het einde van de avond nader tot elkaar zijn gekomen. Bij Theo gebeurt dat.’

Theo Maassen, vanaf vanavond zes zondagen presentator van Zomergasten. Beeld VPRO

Als interviewer is Maassen ‘dienstbaar en aanwezig’, zegt Kleijwegt. ‘Ik vind het moeilijk uit te leggen hoe hij dat doet. Hij is gewoon onmiskenbaar Theo Maassen.’

Presentator zijn van Zomergasten is ‘een giftig geschenk’, zegt Kleijwegt. ‘Je bent de schietschijf van televisiekijkend Nederland. Dus je moet iemand hebben die niet zenuwachtig wordt van een podium.’

Genoeg interview-ervaring

Maassen heeft ervaring met interviewen. Tussen 2014 en 2016 maakte hij voor de VPRO 24 uur met. Recentelijk maakte hij indruk op Kleijwegt met zijn podcast Ervaring voor beginners, waarvoor hij voornamelijk mensen uit de culturele wereld spreekt.

Kleijwegt: ‘Wat ik daar hoor, is dat hij al vrij snel de sleutel tot iemands hart vindt. Misschien heeft dat ook te maken met zijn ruwe imago. Maar dat imago maakt hij helemaal niet waar. Er zit gewoon een fijne man tegenover je.’

Maassen is ‘net zo gevaarlijk als dat hij lief is’, zei cabaretier Peter Heerschop deze week in Trouw. ‘Je kunt zeggen: hij is een wolf in schaapskleren, maar hij is eigenlijk ook een schaap in wolfskleren.’

De zomergasten van 2023: 23 juli: kosmoloog Thomas Hertog 30 juli: cinematograaf Hoyte van Hoytema 6 augustus: politica Khadija Arib 13 augustus: schrijfster Bibi Dumon Tak 20 augustus: cartoonist Kamagurka (Luc Zeebroek) 27 augustus: theatermaker Alida Dors

Volkskrant-journalist Sheila Sitalsing, die te gast was in de podcast van Maassen, noemt hem ‘bere-aardig’. ‘Wat me opviel, was dat hij zo ontzettend oprecht geïnteresseerd is’, zegt zij. ‘Maar hij is ook nonchalant en zegt dat hij zich nauwelijks heeft voorbereid. Door die combinatie – een ongedwongen gesprek voeren met een hypergeïnteresseerd iemand – heb je als gast zin om ontzettend je best voor hem te doen.’

Door een mopje of een compliment stelt Maassen je als gast gerust, zegt Tim Fransen, die ook door hem is geïnterviewd in Ervaring voor beginners. ‘Je voelt je veilig. Zodat je, als hij de confrontatie met je aangaat, weet dat het niet persoonlijk is, maar over de ideeën gaat.’

Imago van witte, boze man

Binnen de vrijzinnig-progressieve VPRO is er getwijfeld over de keuze voor Maassen, zegt hoofdredacteur Sylbing. ‘Hij heeft toch het imago van een witte, boze man.’

Dat dankt hij aan Situatie gewijzigd, zijn tiende voorstelling, uit 2019. Die werd aangekondigd als een ‘monoloog over opkomst en ondergang van de witte man’. ‘Wat Maassen in zijn rol van voorvechter van de witte man demonstreert, is onbestemde angst, lichtgeraaktheid en onmacht’, schreef NRC daarover.

De VPRO biedt een podium aan een heleboel verschillende stemmen, zegt Sylbing. ‘Wij willen ook graag geluiden laten horen die niet helemaal in de tijdgeest passen. Tegelijkertijd is de presentator van Zomergasten niet het boegbeeld van de VPRO. Onze primaire taak is het maken van het allerbeste televisieprogramma, niet zozeer het hebben van een presentator die helemaal onze ideologie vertegenwoordigt.’

Sylbing had meer kritiek van de buitenwereld verwacht vanwege de keuze voor Maassen. ‘Maar ik heb vooral heel veel enthousiasme getroffen.’