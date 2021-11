‘BV darts’: na tien minuten bekruipt je de aandrang om zelf een hele avond als dartbord te fungeren

Frederik De Backer zet de blik op oneindig. Vandaag: BV darts.

Alles aan BV darts is kut. Normaal staat hier een kwinkslag of iets prikkelends, iets wat doet verlangen naar meer. Tenslotte is een openingszin als een openingsdans: als die moet worden bedreven op een nummer van pakweg Danny Fabry, wat staat ons de rest van de avond dan nog te wachten? Maar BV darts verdient geen openingszin, BV darts verdient geen letter aandacht in eender welk dagblad. Wat het verdient is een lege kolom, en zelfs die zou van grotere waarde voor de mensheid zijn dan dit flauw excuus voor wat met een béétje moeite een slecht programma had kunnen zijn, in plaats van een schabouwelijk.

BV darts is een absoluut dieptepunt in de Vlaamse televisiegeschiedenis. Meer nog dan de belspelletjes, meer nog dan de beelden van de kust of skigebieden of wat het ook is dat men uitzendt als de programma’s op zijn. Een darttoernooi met BV’s. Zo diep zijn we gezonken.

Het feit alleen al dat darts is uitgegroeid tot een hype zegt veel over ons. “Darts is vooral een mentale sport”, probeert professioneel pijltjesgooier Kim Huybrechts ons van achter de commentaartafel nog wijs te maken. Fuck. Off. Het is niet omdat er geen greintje fysiek voor nodig is dat het daarom een mentále sport wordt. Of een sport. Een sport krijg je een aap niet in tien minuten aangeleerd – in twee eens je de kak door het pijltje hebt kunnen vervangen. Darts is een spel. Hoedje wip plus een levercirrose. Noem voetbalhooligans barbaars, hun doelwitten bewegen tenminste. Darts is iets gooien naar een plank.

Je zal maar dartscommentator zijn. “Oh, wéér raak”, de rest is hoofdrekenen.

Alles aan darts op tv is ordinair. De mensen, de muziek, de locaties. Alles plakt en alles stinkt. Een sportheld, een echt idool, wasemt klasse uit – een darter hoogstens een droge saucisse. BiFi. Voor de klasse hebben ze bij VTM weer maar eens gegrabbeld in de ton derderangssterren waarop die zender nu al drie decennia ongestraft mag blijven drijven. Kenji Gooris, Andy Peelman, Thibault Christiaensen, Jinnih Beels, Celine Van Ouytsel, Vincent Fierens, Kamal Kharmach, Hannelore Simoens, Olivier Deschacht: a who’s who of who gives a shit. Tussen hun wedstrijdjes door krijgen we reportages over hoe ze met veel moeite een dartbord ophangen, of over het Antwerps stadsbestuur dat ook een worpje waagt: als Bart wint, trakteert hij in de Lunch Garden. Klasse.

BV kooivechten, is dat niets? BV Russische roulette?

En dan voelen de makers zich ook nog eens geroepen om deze mestkar van een programma net geen twee uur lang onder onze neus te parkeren. Na tien minuten bekruipt je de aandrang om zélf een hele avond als dartbord te fungeren, en dan moet het uur Anouk Matton privé dat erop volgt nog komen.

Aanstekelijk is het wel. Twee uur lang was ik een aap.

BV darts, donderdag om 20.35 uur op VTM 2