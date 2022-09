‘BV Darts’: ‘Ik kan dit niet meer. Sorry’

Na Hasbeens in de keuken, Paljassen op een podium en Kloefkappers op de dansvloer maakt Nitwit-vogelpik – pardon: BV Darts – pijnlijk duidelijk dat we veel te veel commerciële zenders hebben, die veel te veel programma’s moeten maken en dan maar genoegen nemen met de eerste de beste hersenscheet die tijdens een brainstormsessie op het bord werd gestift. “Vogelpikkende BV’s!”, scandeert de creative director extatisch. “Briljant! Afgeklopt!”

Wat wordt dus het volgende, help ik u vrezen: BV Pitjesbak? BV Chapeau? BV Nagelen? Ik wil het niet weten. Dat zijn namelijk stuk voor stuk schone caféspeltradities die beter verdienen, en zoiets geldt dus ook voor vogelpik. Toen ik zeventien was, heb ik in café Den Engel in Diest menig leeftijdsgenoot zijn zakcenten afhandig gemaakt op het elektronische dartsbord aldaar, waarop jongelui voor soms zwaar geld tegen elkaar speelden. Ik herinner me dat ik soms zelfs een venijnige hustle bezigde: eerst spelen als een halve debiel en verliezen, vervolgens de inzet gevoelig verhogen in een nieuw spel, en daarna ineens knallen.

Maar wat ik me ook nog voor de geest haal, was dat je laatste pijltje voor je uit was ofwel in het dubbelvakje van een tactisch gekozen cijfer moest landen, ofwel in de roos. En dat de ingebouwde computer van dat ding van driehonderdeneen aftelde, en niet dat kleuterachtige honderdeneen dat ze hanteren in BV Darts. Honderdeneen! Een bedreven dartsspeler, die gelukkig niet tussen de bij elkaar geharkte deelnemers van dit programma zit, kan dus in één beurt 79 punten méér scoren dan er kan worden afgeteld. Meteen een mooie metafoor voor de verwachtingen die de makers zelf koesterden voor hun programma.

En het is niet dat de presentatie van het programma het niveau nog wat probeert op te krikken. Rondom al die pertinent oninteressante vogelpikmatches, tussen lui die in een zingevingsvacuüm dachten dat dit een goed idee was voor hun imago, heb je namelijk ook het frenetieke gewauwel dat je presentator Sean Dhondt ziet uitwisselen met zijn gasten. Het heeft iets van een variétéshow op de Italiaanse openbare televisie, en sommige van zijn gasten volharden daar nog wat in. Zoals strafpleiter Omar Souidi, die in de aflevering van vorige week een polyester sporttruitje droeg met een opdruk die het een beetje deed lijken alsof hij ook hier een debardeur droeg. Want ja, zelfspot, weet je wel?

Ik tikte dit artikel neer terwijl ik ook de aflevering van gisteren nog aan het bekijken was, maar die ging mooi vroegtijdig uit. Ik kan dit niet meer. Sorry. De volgende keer dat deze krant me vraagt om een uur en tweeëntwintig minuten lang iets als dit te doorstaan, jaag ik mezelf een dartspijltje door de halsslagader.

BV Darts, iedere donderdag om 21.20 op VTM 2