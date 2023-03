‘Bundels van Stijn De Paepe zijn een ideaal cadeau’: toppers en trends bij boekhandel Boekarest

Bericht uit de boekhandel: wat verkoopt en wat niet? Deze week: Maartje Swillen van Boekarest, Leuven.

Wat doet het momenteel goed bij jullie?

“Ian McEwan en de onverwoestbare Paolo Cognetti natuurlijk. Zelf ben ik blij met het succes van Gabrielle Zevins Morgen en morgen en morgen, over drie jongeren die samen een gamingbedrijf opzetten en de wisselende allianties tussen hen. Een fijne pageturner waarin ook de games verwerkt zitten, waardoor je soms in een heel ander verhaal terechtkomt − wars van rouw of tristesse. Helemaal iets voor het einde van de winter dus.

“Opvallend is ook het aanhoudende succes van Caroline Pauwels en de twee dichtbundels van Stijn De Paepe, die een soort literair perpetuum mobile geworden zijn: omdat ze goed verkopen liggen ze aan de kassa, en omdat ze aan de kassa liggen verkopen ze goed. Die bundels hebben ook het voordeel dat ze ideale cadeaus zijn. Wanneer je bij mensen op bezoek gaat die je niet heel goed kent, neem je geen ­Jeroen Brouwers mee. Dat is geen spek voor ieders bek, maar de toegankelijke poëzie van Stijn De Paepe wel. In die zin vervangt zo’n bundel de obligate fles wijn van weleer.”

Ziet u bepaalde trends?

“Het toenemende succes van Engelstalige jeugdboeken. We hebben de winkel wat gereorganiseerd en het aandeel Engelstalige jeugdboeken is van drie naar zes planken gegaan. Jongeren vanaf een jaar of 14 komen binnen, stappen recht op die planken af en maken daar hun keuze, zonder de rest van de winkel ook maar een blik waardig te achten.”

Welk boek heeft u positief verrast?

“Kitchen van Banana Yoshimoto, een kleine roman waarin praktisch niets gebeurt en die al maanden in onze top tien staat: pakkend, een beetje triestig, en echt iets voor onze ­klanten, die zoiets moois altijd weten te appreciëren.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Naar Ik heb een paar vragen voor je van Rebecca Makkai, dat in mei verschijnt. Ik was helemaal weg van haar eerste, Een stralende toekomst, die in het Chicago van de jaren 1980 speelde, toen aids razendsnel om zich heen greep. In haar nieuwe boek is de setting een kostschool in New England, wat natuurlijk meteen aan Donna Tartts De verborgen geschiedenis doet denken. Ik heb er veel zin in en hoop dat het heel goed zal zijn.”