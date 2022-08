‘Bullet Train’: dollemansrit gaat uit de bocht, maar entertaint wel ★★★☆☆

De kritiek die al vóór de release van Bullet Train omheen de film zweefde, was er een van whitewashing: de film is gebaseerd op een Japans boek van Kotaro Isaka, maar de passagiers op de verfilmde kogeltrein van Tokio naar Kyoto zijn vooral Britten en Amerikanen. Japanse personages worden niet uit de film geschrapt, maar weggedrukt in een bijrol: Brad Pitt, Brian Tyree Henry, Aaron Taylor-Johnson en Joey King spelen de protagonisten.

Pitt meet zich het alias Ladybug aan: hij is een huurmoordenaar die genoeg heeft van het moorden en het graag wat rustiger aan wil doen, want, zoals zijn therapeut zegt: als je rust uitstraalt, krijg je rust terug. Zijn nieuwe opdracht is een eenvoudige: stap op de trein, neem een zilveren koffertje, en stap weer af. Alleen zit een rist andere personages, van een narcistische millennial (King) tot een duo bekvechtende psychopaten (Taylor-Johnson en Tyree Henry), óók achter dat koffertje aan, dat eigendom blijkt te zijn van een Russische maffiabaas (waarom die, accent incluis, vertolkt wordt door Michael Shannon, is niet helemaal duidelijk.)

Brad Pitt in ‘Bullet Train’. Beeld Sony

Bullet Train duurt ruim twee uur, maar dendert aan een rotvaart voorbij. Regisseur David Leitch maakte carrière als stuntman, alvorens hij John Wick en Deadpool 2 (de cameo van Ryan Reynolds is een tikkeltje goedkoop) ging regisseren. Hij maakte het meeste indruk met Atomic Blonde, een film waarin zijn talent om hand-to-hand-combat te regisseren het sterkst naar voor kwam. Ook Bullet Train maakt de meeste indruk wanneer de moordzuchtige hoofdfiguren elkaar doorheen de zestien wagons van de trein eigenhandig murw proberen te slaan. Het is heerlijk ouderwetse actie die je maar weinig ziet in de superheldencinema van tegenwoordig, en Leitch weet het buitengewoon strak te regisseren.

Nu en dan sluimert de hedendaagse honger naar superspektakel wel in Bullet Train: als Taylor-Johnson op de staart van de trein springt, bijvoorbeeld, of in het uiterst destructieve, compleet overtrokken laatste bedrijf, waarin doorzichtige CGI en onnodige ontploffingen de bovenhand nemen. Zonde, want Bullet Train is het leukste wanneer de personages centraal blijven staan: met zijn gekend charisma en een vanzelfsprekende nonchalance draagt Pitt de film, en Taylor-Johnson en Tyree Henry zijn snedig genoeg om de vinnige dialogen – duidelijk afgekeken van Quentin Tarantino, maar dat stoort zelfs niet – met overtuiging te brengen.

Verwacht van Bullet Train geen film die het genre opnieuw uitvindt, laat staan een film die je leven verandert. Maar wie zich erbij neerlegt dat deze trein nu en dan uit de bocht gaan, beleeft een entertainende dollemansrit.

Vanaf woensdag in de bioscoop.