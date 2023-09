Buiten de schaarse steden is het leven op de Altiplano meedogenloos, wat ‘Utama’ perfect laat voelen ★★★★☆

Het Hoogland van de Andes, ook bekend als de Altiplano, is een hoogvlakte die zich op 3.000 meter boven de zeespiegel uitstrekt over Peru, Chili en vooral Bolivia. Buiten de schaarse steden is het leven op de vaak onherbergzame vlakte meedogenloos, wat Utama perfect laat voelen. In zijn eerste film plaatst de Boliviaanse regisseur Alejandro Loyaza Grisi het oudere Aymara-koppel Virginio en Sisa centraal. Ze zijn op de Altiplano geboren en getogen, en zullen er sterven, in hun lemen huisje zonder elektriciteit en stromend water. Toch als het van Virginio afhangt, een doordouwer die het woord hardleers een nieuwe betekenis schenkt.

Op een dag arriveert hun kleinzoon Clever, gestuurd door zijn vader met extra proviand. En met het dringende verzoek om te verhuizen naar de stad, waar de rest van de familie woont. Het koppel hoedt lama’s, waarvan het in de loop van Utama nooit helemaal duidelijk wordt hoe ze overleven, want de aanhoudende droogte heeft het land tot een onvruchtbare woestenij omgetoverd. Hoewel nooit geëxpliciteerd, kun je vermoeden dat de klimaatverandering er voor iets tussen zit. Een Aymarees ritueel zou volgens Virginio het droogteprobleem kunnen verhelpen, maar zelfs de dorpsbewoners zijn verre van overtuigd. Het levert in elk geval een van de mooiste scènes van de film op, met magisch-realistische toetsen.

Het verhaal van Utama kan op een servetje worden neergeschreven. Het is met zijn strijd tussen respect voor traditie en de hang naar meer moderniteit niet eens origineel. Dat geeft niet. De visuele kracht én pracht van de widescreenbeelden zijn dé troef. Een Amerikaanse recensent schreef: een mix van een minimalistische Leone-western en foto’s van Sebastião Salgado. Het is geen toeval dat de debuterende Loyaza Grisi een verleden heeft als fotograaf. (CHRV)

Van 11 tot 29 september te zien op uiteenlopende locaties in Brussel en Vlaanderen.

