Brussels hiphopcollectief STIKSTOF baart met Jazz Brak nieuwe solo-artiest

Zwangere Guy bewijst sinds 2019 dat je als lid van het onstuitbare Brusselse hiphopcollectief STIKSTOF perfect solo kunt varen, partner in rhyme Jazz Brak (34) volgde eerder dit jaar dat voorbeeld met zijn debuut ‘Brak’. Brak, alias Jasper De Ridder, heeft er intussen een halve festivalzomer op zitten waarin ook het moederschip niet stillag.

Waarom een soloplaat?

Jazz Brak: “Ik heb me lang afgevraagd of ik het wel moest doen. Ik zat goed bij STIKSTOF. Maar nu ik het heb gedaan, merk ik dat ik er nood aan had. Het voelt goed om alleen op een podium te staan en mijn ding te zeggen. Het is vrijer, het is wat ík wil. In een groep moet je plaats maken voor elkaar, nu begin ik een nummer wanneer ik wil, en als ik tussendoor niets wil zeggen, zeg ik niets.”

Je moet wel in je eentje een volledig optreden volrappen.

Brak: “Dat wel. (lachje) Bij STIKSTOF heeft de ene een stuk tekst, de andere voegt er iets aan toe, de derde gooit er nog iets bovenop, en voor je het weet, zit je aan drie en een halve minuut. Nu schreef ik een strofe en een refrein, en ik wist: ’t is nog lang niet af. Maar dat heeft niet veel problemen opgeleverd.”

Had je een klankbord?

Brak: “Ik rap de teksten eerst bij mijn madam. En dan zijn er nog mijn copains, en de mannen van STIKSTOF natuurlijk. Nieuwe nummers beluister ik ook in de auto, en dan rijdt er vaak iemand mee. Wat een goeie graadmeter is: je zit dicht bij elkaar…”

...en je kijkt elkaar niet aan?

Brak: “Nee, ik voel de reactie op een tekst of een zin beter. Daar heb ik iets aan.”

Welk tafereel mag ik me voorstellen bij rappen voor je madam? Zit je naast haar op de sofa of breng je een kleine performance?

Brak (lacht): “Geen performance, nee. Het kan overal: aan de keukentafel, in de zetel… Meestal schrijf ik ’s nachts, dus doorgaans is het de dag erna. Dan vraagt ze: ‘En, goed kunnen werken gisteren?’ Vervolgens speel ik de beat af op mijn smartphone en rap ik de tekst. De rustige nummers hoort ze het liefst, de rest is minder haar ding. Maar ik maak ze natuurlijk niet alleen voor haar.”

Wat doet ze in het dagelijks leven?

Brak: “Ze is leerkracht, net als ik. Ze staat in het deeltijds onderwijs als PAV-leerkracht (Project Algemene Vakken, red.) in een school in Woluwe. Kort samengevat: daar zitten jongens en meisjes die op hun 16de beslissen dat de school niets voor hen is, ze gaan halftijds werken en de rest van de week volgen ze les.

“Al onze vakanties, weekends en woensdagen vallen samen, wat best handig is met twee kinderen in huis.”

Waar geef jij les?

Brak: “Ik geef plastische opvoeding in Sint-Agatha-Berchem, op tien minuutjes van mijn deur. Het is technisch en beroepsonderwijs – sanitair, elektriciteit, bouw, veiligheidstechnieken. De meisjes volgen verzorging.”

Valt het mee?

Brak: “Ik vind het een toffe job, ja. Ik doe het nu zeven jaar en zestien uur per week, die kan ik in een dinsdag, een woensdagvoormiddag en een donderdag persen. Ik heb altijd een weekend van vier dagen, en dus tijd en ademruimte voor andere projecten. Niet alleen muziek, ik teken en schilder ook graag.”

In de media hoor ik weleens horrorverhalen over beroepsscholen. Helpt het dat je een coole rapper bent?

Brak: “Ik ga niet met de staart tussen de benen naar de klas, en het helpt ook dat ik de Brusselse jongeren snap en respecteer. Als je respect toont, krijg je dat ook terug. Ik heb in die zeven jaar nog nooit mijn stem moeten verheffen, en ik ben nog nooit echt kwaad moeten worden. Een paar keer heb ik wel rustig gevraagd: ‘Kom, ga ne keer naar buiten, ’t is goed geweest.’ Als je het juist aanpakt, beseffen die gasten ook: ik ben te ver gegaan.

“Een goeie leerkracht is vooral iemand die zijn job graag doet. Iemand die kan praten en met jongeren kan omgaan. Als je voor de klas staat en denkt: o nee, niet wéér die ambetanterik, dan voelen die gasten dat ook.”

Zou je van de muziek kunnen leven?

Brak: “Het zou kunnen, maar ik geef te veel uit. (lacht) Nee, ik heb twee kinderen, we hebben een huis gekocht... Een vast inkomen is een goede basis. Daardoor kan ik heel vrij zijn in mijn muziek, niks moet. Ik wil niet ergens tegen mijn zin moeten optreden omdat ik anders het einde van de maand niet haal.”

STIKSTOF lag deze zomer niet stil.

Brak: “We stonden op het hoofdpodium van Rock Herk en dat van Beleuvenissen en de Lokerse Feesten.”

Waar je ook solo staat.

Brak: “Ja, maar het is de eerste en voorlopig enige keer dat ik de twee combineer.”

Wat is het verschil tussen solo op pad zijn en met STIKSTOF?

Brak: “Er is weinig verschil. In een van mijn nummers rap ik: ‘Kom ik dan solo of met een hele crew?’ Het is met een hele crew geworden, waardoor ik er veel minder aan verdien. Maar ik wilde niet terug vanaf nul beginnen, met iemand die het licht staat te doen en er eigenlijk niks van kent. Ik moet nu even investeren. Ik heb lang gewerkt aan mijn plaat en mijn teksten, en nu geef ik met plezier de helft van mijn fee af om een goeie show te kunnen brengen.”

18 KILO ERAF

Hiernaast zit iemand een joint te rollen. Jij rookt geen joints meer?

Brak: “Nee, de laatste is vier jaar geleden.”

Ook niet af en toe?

Brak: “Nee, dat gaat niet. Ik ben gestopt nog vóór de kinderen er waren. Mijn vrouw had twee miskramen gehad, en ik zat in een bad vibe. Als ik rookte, kreeg ik paniekaanvallen, wat ik nooit eerder had gehad. Op een bepaald moment besefte ik: ik moet stoppen of me laten opnemen. Ik ben een week gestopt en dacht toen: ik rook op wat ik nog heb liggen. Maar ik nam een trek en kreeg wéér een angstaanval.

“Ik heb er nog vier maanden mee geworsteld – slecht ademen, mij niet goed voelen – en daarna wist ik het zeker: het is niet meer voor mij. Van mijn 15de tot mijn 30ste heb ik zwaar geblowd, het is goed geweest.

“Ik ben vier jaar geleden ook gestopt met alcohol en sigaretten, maar sinds een jaar drink ik af en toe weer een glas champagne, als er iets te vieren is. Of een shotje rum na een show. Maar ik word niet meer zat. En ik voel me veel beter, quoi. Rustiger, gezonder. Nadat ik gestopt was met roken, ben ik 12 kilo bijgekomen, en toen ben ik beginnen te sporten. Ik woog 122 kilo en voelde me niet meer zo gezond. (lachje) Een jaar later is er weer 18 kilo af.”

Welke sport beoefen je?

Brak: “Ik boks. Pierre, een vriend van mij, heeft een zaal. Boksen is een uitstekende cardio-oefening. Ik boks een uur per week en train een dag op kracht: ik val telkens een andere spiergroep aan met gewichten. Thuis doe ik nog extra oefeningen. En ik eet geen hamburgers meer, geen pizza, geen overbodige vetten.”

Kook je zelf?

Brak: “Heel vaak. Ik heb vier jaar hotelschool gevolgd, dus ik kan het wel. (lacht) Ik koop graag vers, vaak weet ik pas in de winkel wat ik zal klaarmaken. En het bord mooi willen presenteren zit er ook nog altijd in.”

Wat is je specialiteit?

Brak: “Kip, gamba’s, pasta, krielpatatjes… Een echte specialiteit heb ik niet. Zomers eten maak ik het liefst. Een goeie gemarineerde kip, zalmpapillot in de oven, dat soort dingen. Puree of pensen zul je mij niet rap zien maken.”

Hoe moeilijk is het om te stoppen met blowen als iedereen rondom je lustig voortdoet?

Brak: “Mijn vrienden zijn intussen al wat ouder en sommigen roken nog, maar niet meer alsof ze 16 zijn. Ik heb nog maar weinig vrienden die elk weekend 25 pinten binnenkappen of 20 joints roken. Zelf ben ik jarenlang the guy geweest bij wie je moest zijn voor goeie weed of goeie connecties. Voor veel mensen was ik de laatste die ooit zou stoppen. Maar ik ben heel blij dat ik de stap heb gezet, en ik denk dat mijn madam ook blij is. (lacht) Als ik mijn dochter in bed heb gestopt, hoef ik niet meer stoned te worden op mijn terras.”

Als je vijftien jaar zwaar hebt geblowd, betekent dat ook dat het een deel van het creatieve proces was.

Brak: “Zeker. Ik tekende met een joint, schreef met een joint, childe met mijn vrienden met een joint… Plots moest ik al die dingen doen zonder joint. De eerste maanden had ik nergens nog zin in. Ik tekende niet meer, schreef niet meer, ik was suf. Maar toen zijn we met STIKSTOF aan ‘Familie boven alles’ begonnen en het eerste wat ik schreef, was ‘Spiegel’, een nummer over het feit dat ik ben gestopt met weed. Ik heb dat in twee avonden geschreven, en toen wist ik: het is niet omdat ik gestopt ben met blowen, dat ik geen mooie tekst meer kan schrijven. Het gaat even goed zonder. Beter zelfs. Ik zal nu veel sneller denken: ’t lukt niet vanavond, ik ga iets anders doen. Vroeger bleef ik nog vier uur zitten prutsen zonder dat het iets opleverde.”

Heb jij al aan ChatGPT gevraagd om een tekst te schrijven in de stijl van Jazz Brak?

Brak: “Nee, maar Victor Vercammen, een jonge twintiger die vaak met STIKSTOF meegaat om te filmen, is wel bezig met wat AI kan toevoegen aan beeldopnamen. Wacht, ik laat het je zien (toont een teaserfilmpje van ‘Nu of nooit’, waarin de Brusselse patroonheilige Sint-Michiel in vogelperspectief op het stadhuis blinkt in de zon): Wat zie je hier?”

Euh, is dat met een drone gefilmd?

Brak: “Klopt. Máár: de zon scheen niet! Het was een druilerige, grijze dag. Het mooie weer is eraan toegevoegd. Straf, hè?”

Heel straf.

Brak: “Of hier, voor ‘Ooooow’ (toont beelden van een tram die door Brussel rijdt): je hebt de indruk dat overal van alles in de fik staat: allemaal AI.”

Zeg nu niet dat de graffiti die op de releasedag van ‘Brak’ op één van de Brusselse metrostellen stond, ook AI was.

Brak: “Nee, die was real.”

Had je die besteld?

Brak: “Nee, een guy die ik niet kende – intussen wel – had zijn beide ballen bij elkaar gepakt en gezegd: ‘Ik ga dat doen.’ Hoe cool is dat, quoi? Eeuwig respect.”

SKODA IN DE FIK

Je bent gaan opnemen bij Paulo Rietjens, alias Astrofisiks van STIKSTOF, maar de beats heb je elders gehaald.

Brak: “Ik heb het geluk dat verschillende vrienden beats maken waarvan ik vooraf weet dat ik er iets mee kan. Maar ook nobele onbekenden sturen mij spontaan dingen op. Onlangs nog kreeg ik van een gast uit Athene een berichtje: ‘Yo, I make beats, can I send you some?’ Meestal antwoord ik: ‘Ja!’ (lacht) Maar ik beloof natuurlijk niets.

Ik heb ofwel snel een klik met een beat, ofwel niet. Als de klik er is, begin ik meteen te schrijven. En als ik pakweg zestien zinnen heb geschreven – dus zestien maten – contacteer ik de beatmaker: ‘Ik ben daarmee bezig, stuur het niet naar andere mensen.’ Als het een nummer wordt, neem ik opnieuw contact op: ‘Hoe regelen we het?’”

'Met 'Brak' heb ik een paar weken geleden de kaap van een miljoen streams gehaald. Dat is nice, ja.' Beeld Koen Bauters

Is dat een vast bedrag of wordt er met royalty’s gestrooid?

Brak: “In mijn geval is dat een bedrag voor de beats en 50 procent op de rechten bij Sabam. Dat laatste is standaard in het wereldje. Maar je hebt ook gratis beats: die kerel uit Athene wilde er voorlopig niks voor hebben. Hij ziet het als een investering.”

Wat als ze te veel vragen, maar jij wel al zestien maten op een beat hebt geschreven?

Brak: “Dan zeg ik: ‘Ge moogt ’m houden!’ (lacht) Er zijn genoeg andere beatmakers, en meestal kan ik de tekst wel recupereren. Voor de twaalf beats op mijn plaat heb ik telkens evenveel betaald. Een Zwitser vroeg meer dan ik had verwacht, maar ik vond ’m wel correct, en toen heb ik Phasm en Stab, twee vrienden die de meeste beats hebben geleverd, evenveel gegeven. Iedereen gelijk.”

Maak je zelf weleens een beat?

Brak: “Ja, toen ik 16 was, maar het is een stiel apart. En je moet een computer en programma’s hebben. Bij STIKSTOF was het meteen duidelijk: Paulo maakt de beats en wij schrijven de teksten. Ik weet wat ik wil, ik hoor meteen of ik een beat tof vind of niet, maar er zelf vijf uur aan zitten prutsen: nee, dank u. Twee weken geleden had ik met Stab een huisje in de Ardennen gehuurd – hij kan makkelijk twee uur naar een basdrum zitten zoeken, maar daar word ik zot van. Na tien minuten ben ik in de tuin op een andere beat gaan schrijven. Beats maken is monnikenwerk.”

De zin die in het oor springt en die in elk stuk over de plaat wordt geciteerd, is: ‘Dit was een leven vol verwachting, 33, ik schrijf teksten op een lege parking’, uit ‘Ronde cirkels’.

Brak: “’t Is een goed en krachtig einde, na een tekst zonder refrein.”

Vergelijkbaar met ‘Gele blokken’ van STIKSTOF?

Brak: “Voilà. In ‘Gele blokken’ zit ook geen refrein, maar wel iets wat een paar keer wordt herhaald. Mensen voelen dat dan blijkbaar extra. ‘Ronde cirkels’ is natuurlijk het eerste nummer op de plaat, het meest gestreamde ook.”

Aan hoeveel streams zit je?

Brak: “‘Ronde cirkels’ zit aan de 250.000, alles samen heb ik een paar weken geleden het miljoen gehaald.”

Dat is gigantisch veel, toch?

Brak: “Dat is nice, ja.”

Was ‘Gele blokken’, voor mij en vele anderen het sleutelnummer op ‘Overlast’, een duwtje in de rug richting solocarrière?

Brak: “Op Spotify is het na ‘Frontal’ het meest beluisterde STIKSTOF-nummer. Meer dan drie miljoen streams. Live merk ik het ook: bijna het hele nummer wordt meegerapt. Daardoor ben ik weleens de kluts kwijt: ik hoor mezelf amper nog. En het publiek is vaak te snel. En dan is het aan mij om het weer in het juiste ritme te krijgen.(lacht) ’t Is geen nummer om op te springen of dansen, het is een luisternummer.”

Welke auto was het weer die altijd terugkwam?

Brak: “Een Skoda, de auto van Vega (Joris Ghysens, red.). We hebben hem in de fik gestoken voor de clip van ‘Ambras’. Die auto dook geregeld op in teksten, hij zat in de clip van ‘Frontal’… Vega had intussen een nieuwe gekocht, en toen hebben we die Skoda gestockeerd om ’m later te gebruiken. Het eerste idee voor de clip van ‘Ambras’ was: in stukken hakken en ritueel verbranden in de AB, tijdens een show, maar dat kregen we niet geregeld. (lachje) We zijn toen naar een schroothandelaar getrokken en hebben hem daar in de fik gestoken. We hebben de zwartgeblakerde nummerplaat nog ergens liggen.”

Waar ik naartoe wilde: is de Mercedes in de clip van ‘Ronde cirkels’ de nieuwe Skoda?

Brak (lacht): “Wie weet. Ik wilde een mooie auto, zo’n oldskool vierkante Mercedes van begin jaren 90. Een monster van een auto, ik heb ermee mogen rondrijden in Molenbeek.”

Mag dat?

Brak: “Met een oldtimer- nummerplaat wel.”

Maar het is niet jouw Mercedes?

Brak: “Helaas. Dat is een auto van 70.000 euro, hè. Piekfijn in orde, met een zware motor erin. Er draaien zich evenveel mensen voor om als voor een Lamborghini van 300.000 euro.”

Waar rijd je zelf mee?

Brak: “Met een Audi A4 Avant. Ik heb pas sinds drie jaar mijn rijbewijs – voor we kinderen hadden, heb ik nooit een auto nodig gehad. Ik ben tevreden over die A4. Een zwarte, of course. Er zijn voor mij maar twee mogelijke kleuren voor auto’s: wit of zwart. Tenzij het een Mercedes uit 1988 is, die mag lichtblauw zijn. (lacht) Mijn pa heeft een goudkleurige Toyota Prius uit 2009.

‘Als je je rijbewijs haalt, mag je hem lenen’, zei hij toen hij hem pas had gekocht. Waarop ik: ‘Pa, ik wil die niet lenen!’ Hij snapt dan weer niet waarom ik een tweedehandse Audi koop, terwijl ik voor hetzelfde geld een gloednieuwe Dacia kan hebben.

Een auto moet voor mij veilig zijn, goed rijden, én ik moet blij worden als ik ernaartoe stap. Eerst had ik een Audi A3, maar ik vond dat meer een auto voor mijn madam. Ik ben er te groot voor: ik moest mijn stoel helemaal naar achteren schuiven, waardoor er geen plaats meer was voor een kinderzitje.”

'Ik heb meer dan een honderd paar sneakers van Nike Air Max. Die staan in een glazen kast, en af en toe zit ik ernaar te kijken. Versleten sneakers gooi ik niet weg: ik hou alles bij.' Beeld Koen Bauters

HONDERD SNEAKERS

In ‘Wind en golven’ zing je: ‘Ik ben even schuldig, ik koop schoenen om ze niet te dragen’.

Brak: “Een probleem.” (lacht)

Met schoenen bedoel je sneakers, neem ik aan?

Brak (knikt): “Er zullen wel rappers zijn die géén sneaker-obsessie hebben, maar het hoort nu eenmaal bij de hiphop-way of life. Als je 15 of 16 bent, moet je voor een paar Nike Air Max zagen bij je ouders. Het zijn ook geen goedkope schoenen, die kosten 120 of 130 euro. Maar zodra je zelf geld verdient, beslis jij wat je koopt. En ik koop te veel schoenen. Ik heb intussen meer dan honderd paar van Air Max.”

Je favoriet, mag ik hopen?

Brak: “Ja, ik heb nauwelijks iets anders. Nike Dunks en Air Jordans zijn tegenwoordig erg in, maar daar heb ik geen enkele van. Ik heb het niet voor hoge schoenen, ook al heb ik basketbal gespeeld.”

Heb je er meer dan Gorik, alias Zwangere Guy?

Brak: “Ik denk dat we ongeveer gelijkstaan.”

Geen idee of hij het plan heeft uitgevoerd, maar in zijn nieuwe huis wilde hij een speciale wandkast voor zijn sneakers laten bouwen.

Brak: “Hij heeft een speciale kast. En ik ook.” (lacht hard)

Freaks!

Brak: “De mijne is helemaal uit glas, zodat je ze mooi ziet staan.”

Koop je een paar sneakers weleens twee keer?

Brak (knikt): “Eén paar om te dragen, en een paar om te bewaren. Van vier of vijf paar heb ik bij de release gezegd: ‘Die vind ik echt te bien.’ En als ik ze te bien vind, wil ik ze niet vuilmaken. Maar dan draag ik mijn favoriete schoenen niet, tenzij… ik twee paar koop. (lacht) Als er dan iemand op een feestje op gaat staan, kan ik mijn arm om zijn schouder leggen en zeggen: ‘’t Is oké, kameraad, niet erg!’” (lacht)

Je zit af en toe echt naar die kast te kijken?

Brak: “Ja. En soms zie ik een paar sneakers staan waarvan ik denk: misschien moet ik die toch maar dragen op – ik zeg maar wat – de rode loper van de MIA’s. Maar dan zie ik in gedachten de ketchup al door de lucht vliegen.” (lacht)

Versleten sneakers gooi je weg?

Brak: “Nee, zelfs de eerste Air Maxen die ik van mijn ouders heb gekregen, heb ik nog. In de doos. Van ál mijn schoenen heb ik de doos nog.”

Heb je ook gewone schoenen?

Brak: “Leren schoenen, bedoel je? Nee. Het dichtste wat in de buurt komt, is een paar Clarks Wallabee, voor als ik naar een deftige trouw moet of zo. En voor als het echt te warm is, heb ik twee paar Birkenstocks. Al de rest: Air Max.

“Mijn vader moest onlangs goeie stapschoenen hebben, en toen ben ik met hem naar de sneakerwinkel geweest. Hij heeft een paar grijze suède Asics Gel Lite 2 gekocht. Heel comfortabel, perfect voor hem.”

Eén paar maar?

Brak: “Ja. Ik heb geprobeerd om hem op andere gedachten te brengen, bij een tweede paar kreeg je 50 procent korting, maar tevergeefs.”

Daar had jij toch je voordeel mee kunnen doen?

Brak: “Ik had die week al twee paar gekocht.” (lacht)

Brak is uit bij TopNotch.

