‘Brusselmans rijdt een opmerkelijke race’: toppers en trends bij boekhandel De Groene Waterman

Wat verkoopt, wat niet? Bericht uit de boekhandel. Deze week: Katrien Merckx van De Groene Waterman, Antwerpen.

Welke boeken doen het momenteel goed in De Groene Waterman?

“Vorige week stelde Bart Stouten hier Lissabon voor, waarin hij een persoonlijke kijk geeft op de stad aan de hand van een aantal grote dichters. Dat ging toen zo goed over de toonbank dat het meteen onze nummer één werd. Stefan Hertmans’ Verschuivingen is dan weer een blijver in de top.

“Wat ik zelf knap vind, is dat Kwetsbaarheid van Marlies De Munck en Pascal Gielen zo’n succes is. Zij houden een pleidooi om onze ruwe bolster af te werpen en ons via kunst en cultuur open te stellen voor anderen en te verzoenen met het chaotische in het bestaan. Ook opmerkelijk is dat Pieter Gaudesaboos’ Zee van liefde toch weer het best verkopende kinderboek is. Het is van het voorjaar geleden dat het de Boon won. We merken dat het vaak cadeau wordt gedaan en dat mensen dan liever voor een bekend kinderboek kiezen dan voor een onbekend.”

Ziet u bepaalde trends in de boekhandel?

“Zonder enige twijfel de verandering van ons publiek, dat jonger en diverser wordt. De liefhebbers van een stevige brok literatuur zijn er nog steeds, maar er zijn andere wensen bijgekomen, wat je merkt in ons aanbod. Onderwerpen als feminisme en identiteit zitten duidelijk in de lift, en ook qua fictie verbreedt de vraag. We hebben nog steeds geen afdeling misdaad, maar van Richard Osmans De moordclub (op donderdag) hebben we nu wel een stapeltje liggen, gewoon omdat we merken dat mensen nu ook naar dit soort titels vragen.”

Welk boek heeft het veel beter gedaan dan verwacht?

“Voor altijd van Stien Verbelen, een door haarzelf geïllustreerd boek over de rouw na het verlies van haar partner. Iets voor familie en vrienden, dachten we, maar dat is veel ruimer gegaan, wat wellicht toont dat mensen bezig zijn met de bespreekbaarheid van rouw. Ook Herman Brusselmans is een opmerkelijke race aan het rijden. Vroeger kochten we zijn boeken nauwelijks aan, van Theet 77 hebben we intussen al meer dan tien exemplaren verkocht.”

Naar welk boek kijkt u zelf uit?

“Naar Trots, de filosofie van een emotie van Martha Claeys, dat er in maart aankomt. Wij hebben een heel negatieve kijk op trots, schrijft ze. Trots als iets voor opscheppers, maar dat is onterecht, want het kan ook een emancipatorische kracht zijn die bijdraagt tot meer sociale rechtvaardigheid.”