‘Brusselmans lijkt zijn tweede adem te hebben gevonden’: toppers en trends bij boekhandel ’t Oneindige Verhaal

Wat verkoopt, wat niet? Bericht uit de boekhandel. Deze week: Hilde De Rore en Tommy Vaerewijck van ’t Oneindige Verhaal, Sint-Niklaas.

Wat zijn momenteel jullie bestsellers?

“Dirk De Wachters boek over zijn kankerdiagnose en zijn zoektocht naar troost maakt iets wakker bij onze klanten, want ­Vertroostingen voert onze top tien aan, gevolgd door het filosofische prentenboek Jij bent het einde van Tom Mariën en Pene­lope Deltour. Rond dit boek loopt bij ons een tentoonstelling, vandaar het grote succes wellicht. Filosofie ligt bij ons sowieso goed in de markt, omdat we de boekenstand verzorgen tijdens de cursussen van de School voor Comparatieve Filosofie, die een keer per maand plaatsvinden op de Wilrijkse campus van de Universiteit Antwerpen. Daar komen iedere keer tussen de honderd en de tweehonderd mensen op af.”

Zien jullie trends in de verkoop?

“Tegen alle verwachtingen en voorspellingen in worden boeken steeds populairder. Crisis, oorlog, inflatie en dure energie… Blijkbaar laten mensen er hun boeken niet voor. Wat mij ook opvalt, is hoe verzorgd hedendaagse fantasy wordt uitgegeven, met blinddruk en druk op snee. Het zijn vaak juweeltjes die je bijna niet durft open te klappen. Een mooi voorbeeld is De prins van Toorn van Kerri Maniscalco.”

Van welk boek hadden jullie meer verwacht?

“Toch wel van de nieuwe Jonas Jonasson, De profeet en de idioot. Hij schreef eerder De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween, wat een groot succes was, maar dat kan hij met dit boek niet herhalen. Een roman die het daarentegen ­beter doet dan verwacht, is Theet 77 van Herman Brusselmans. Die lijkt een tweede adem gevonden te hebben.”

Naar welk boek kijken jullie uit?

“Als boekhandelaar kijken we uit naar Atlas, van Lucinda Riley, het laatste deel van de Zeven zussen-reeks. We zijn van plan om een hele etalage te maken voor dat boek, om het even te laten boomen, al is het maar voor een week. Om zelf te lezen kijken we meer uit naar Hemel van Mieko Kawakami, de opvolger van Borsten en eitjes, en naar Munt van Richard Osinga, dat in Oost-Congo speelt. En dan is er nog die persoonlijke favoriet, Inspired by Steichen, van Erwin Olaf & Hans Op de Beeck (over de in Luxemburg geboren Amerikaanse fotograaf Edward Steichen (1879-1973), red.). Ik ben in bijberoep fotograaf, vandaar.”