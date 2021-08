Bruno De Groote verlaat dEUS na beroerte, Mauro is tijdelijke vervanger

“Zoals jullie weten, waren we in 2018 verheugd om aan te kondigen dat Bruno De Groote zich bij de band aansloot. Hij heeft bijna drie jaar bij ons gespeeld. Helaas heeft Bruno vorig jaar een herseninfarct gekregen en een leven als gitarist in een rockband leek plots verre van ideaal. Dit jaar hebben we, samen als band, beslist dat onze wegen best scheiden.”

Dat postte de Antwerpse band dEUS gisteren op zijn Instagram-account. In een interview met Knack vertelt De Groote, die in 2018 Mauro Pawlowski opvolgde als dEUS-gitarist, dat hij aan het begin van de eerste lockdown in 2020 een herseninfarct kreeg. “Ik heb zo goed als geen blijvend letsel”, vertelt hij erbij. “Maar ik voel wel dat mijn lijf een stevige klap heeft gekregen, en dat het me deugd doet om het wat kalmer aan te doen.”

Toen dEUS werd geboekt voor het inmiddels geannuleerde Pukkelpop, zag hij zo’n optreden niet zitten. “Ik had al eens gezegd dat ik er niet naar uitkeek om weer in de helse drukte te belanden die daar kan toeslaan. Een internationale tournee is niet niks, en zelfs drukke studiodagen met dEUS zijn heel intensief.”

De Groote, die eerder bij Axelle Red, Raymond van het Groenewoud en Lalalover had gespeeld, trad drie jaar geleden voor het eerst op met dEUS, tijdens een try-outconcert in de Pekfabriek in Antwerpen. “Toen werd aangekondigd dat Mauro zou stoppen bij dEUS, zei ik tegen mijn vrouw: invallen na Mauro, dat zou ik nu echt niet graag doen, dat is wel heel ondankbaar”, vertelde De Groote toen aan deze krant. “Maar twee jaar later sta ik hier toch.” Zijn echte vuurdoop kwam enkele dagen later op TW Classic. In 2019 toerde hij met dEUS om de twintigste verjaardag van The Ideal Crash te vieren.

Bruno De Groote (rechts) met Tom Barman in 2018, bij zijn eerste dEUS-optreden. Beeld Joris Casaer

Hij gaf toen ook aan dat hij ernaar uitkeek om “plaatjes te maken” met Barman en co. Barman zelf vertelde anderhalf jaar geleden in een interview aan Humo dat de band werkte aan een nieuwe plaat, “voor het eerst met Bruno De Groote”. Maar vooralsnog blijft Following Sea uit 2012 het meest recente hoofdstuk in de dEUS-discografie, en blijft het wachten op een nieuw album. De Groote in Knack: “Er bestaan enkele nummers die we samen gemaakt hebben, maar die hebben nog niet hun definitieve vorm. Het is afwachten of die versies het album halen.”

Voorlopig neemt Mauro Pawlowski opnieuw de rol van dEUS-gitarist op zich. Maandag had de band op Instagram een oude bandfoto gepost, met Pawlowski. De voormalige dEUS-gitarist werd aangekondigd als ‘special guest’ voor het geplande concert op Leuven Air dit weekend, “en enkele andere optredens” – dEUS staat op 4 september geprogrammeerd op Crammerock. Of Pawlowski ook daarna aanblijft, is niet duidelijk.