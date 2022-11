Bruce Springsteen blijkt alweer een verteller zonder weerga op ‘Only the Strong Survive’ ★★★★☆

Bruce Springsteen is zonder twijfel een van de grootste rock-’n-rollsterren aller tijden. Maar terwijl zijn hart meestal voor de blauwgevraagde en blauwgekraagde werkmens klopt, geeft de hartslag van blue-eyed soul en ravissante r&b vandaag de maat aan. Als rechtgeaarde krattenkruiper duikt hij in de muzikale annalen van de sixties en seventies. De 73-jarige songschrijver lijkt zichzelf te willen herinneren aan de gepassioneerde vijftienjarige knaap die hij ooit was. De muzikale Huckleberry Finn die samen met zijn eerste elektrische gitaar ook gelijk zijn identiteit vond.

Met We shall overcome: the Seeger sessions (2006) dook hij al eens in het verleden, maar toen betrof het stokoude songs. Iets dichter bij huis blijft hij op deze plaat, die trouwens ook echt klinkt alsof hij die in zijn achtertuin opnam met vrienden. Producer Ron Aniello is de multi-instrumentalist van dienst: behalve de blazers en snaarinstrumenten speelde hij zowat alles in. De songs klinken loepzuiver, maar vooral het spelplezier springt in het gehoor. ‘Don’t Play That Song’ doet zijn voordeel met een hoogst aanstekelijk vrouwenkoortje.

Gearrangeerd huwelijk

Elders schittert The Boss dan weer zelf in het bedachtzame ‘Soul Days’ van Dobie Gray of met een verrassende, gruizige falset in het door piano gestutte ‘I Wish It Would Rain’ van The Temptations. Het Jersey van The Soprano’s komt je dan weer toegewaaid wanneer Springsteen Frankie Valli covert in ‘The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore’ waarin sentimenteel melodrama en soulvolle Stax een gearrangeerd huwelijk met elkaar aangaan.

Deze plaat klinkt alsof Bruce Springsteen op een zwoele zomeravond aan het water, bij een knisperend haardvuur en hardnekkige muggen, de geschiedenis van Amerikaanse r&b vertelt. Als archivaris draagt hij het hart op de juiste plaats, en als verteller kent hij alweer zijn weerga niet.

Only the Strong Survive verschijnt 11/11 bij Sony