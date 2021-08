‘Brot’ op Netflix: donker, spannend en gelukkig eens géén romance tussen twee rechercheurs

Peter Van der Lint zet de blik op oneindig. Vandaag: de IJslandse Netflix-serie Brot.

Uit de IJslandse televisie- en filmstudio’s komt de laatste tijd veel interessants. Zo konden we al kijken naar twee seizoenen van de spannende Lumière-serie Trapped en naar de hilarische Songfestivalfilm The Story of Fire Saga, geproduceerd door Netflix.

Er was de politieke serie The Minister. Momenteel is er de originele Netflix-serie Katla, over een vulkaanuit­barsting met problemen voor de internationale luchtvaart tot gevolg. Maar toen er in de eerste aflevering al snel ook geesten van dode mensen uit de kraters opdoken (sorry, geen liefhebber van fantasy), was het tijd om te switchen naar een eerdere Netflix-original uit IJsland.

Brot (‘delict’ of ‘overtreding’) is al ruim anderhalf jaar oud, maar omdat de overdaad op de verschillende streamingdiensten enorm is en je nooit aan alles tegelijk toekomt, loont het de moeite om in de luwe zomer eens wat terug te kijken. En dan kun je zomaar in de spannende wereld terechtkomen van verschillende delicten en overtreders in de justitie- en politiewereld van Reykjavik.

In het achtdelige Brot (Engelse titel: The Valhalla Murders) schakelt de politie rechercheur en profiler Arnar in bij de zoektocht naar een seriemoordenaar. Arnar is een IJslandse expat die in Oslo woont. Hij moet rechercheur Kata bijstaan als er twee oudere mannen vlak na elkaar zijn vermoord, waarbij hun ogen op dezelfde manier zijn ingekerfd.

Al snel blijkt dat de slachtoffers, die ogenschijnlijk niets met elkaar van doen hebben, allebei een foto van vroeger kregen opgestuurd waarop zij te zien zijn als groepsleiders van het jongenstehuis Valhalla. Achter op de foto’s staat een serie cijfers, die Arnar meteen herkent als hoofdstukken en verzen uit een Bijbelboek. Tot verbazing van de omstanders dreunt hij het bijbehorende vers meteen op.

Interessant personage die Arnar. Ook al heeft hij zijn Jehova’s getuigen-familie totaal afgezworen, een klap van de molen heeft hij door die strenge opvoeding wel opgelopen. De combinatie met de gescheiden Kata, wier puberende zoon nog bij haar thuis woont, werkt goed. En gelukkig is er nu eens een keer geen sprake van een langzaam opbloeiende romance tussen die twee beschadigde rechercheurs.

Veel sneeuw, veel kou, veel duisternis. Het gedwaal door donkere ruimtes met zaklampen komt wel iets te vaak terug en duurt meestal net wat te lang. Maar spannend is Brot zeker, vooral als duidelijk wordt wat er zich 35 jaar geleden heeft afgespeeld in dat tehuis voor jongens. Er vallen onvermijdelijk meer doden, maar niet elk slachtoffer past in het plaatje.

Met het uiteindelijke ontmaskeren en uitschakelen van de moordenaar(s) is de serie overigens niet afgelopen. Want al snel blijkt er gesjoemeld met van alles, en moeten Kata en Arnar zichzelf en elkaar redden in een bloedstollende confrontatie met het werkelijke kwaad achter de schermen.

Brot is te zien op Netflix.