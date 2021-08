‘Brooklyn Nine-Nine’: gevoelige thema’s én goede grappen

Rufus Kain zet de blik op oneindig. Vandaag: Brooklyn Nine-Nine.

Het achtste seizoen van Brooklyn Nine-Nine was bijna niet gemaakt. Tijdens een lange coronapauze vroegen fans en makers van de politiecomedyreeks zich af wat de serie nog te zeggen had in tijden van Black Lives Matter. Kunnen mensen nog lachen om de capriolen van een New Yorks politiebureau als de NYPD vooral nog wordt geassocieerd met geweld tegen zwarte Amerikanen?

Gelukkig voor de liefhebbers hebben maker Dan Goor en zijn team toch een vorm gevonden voor één laatste seizoen. In de eerste nieuwe aflevering, die pas in de VS werd uitgezonden, moeten de hoofdrol­spelers zich actief verhouden tot racisme binnen het departement én wantrouwen van buiten. Dat klinkt misschien niet erg grappig. Maar bij Brooklyn Nine-Nine zijn gevoelige onderwerpen en goede grappen nooit ten koste van elkaar gegaan.

Zoals de naam suggereert, draait de serie om het 99ste politiedistrict van het New Yorkse stadsdeel Brooklyn. De primaire held van het verhaal is Jake Peralta (Andy Samberg), een jonge detective met veel talent maar weinig discipline. Hoofdinspecteur Raymond Holt (Andre Braugher) is in dat opzicht het tegenovergestelde van Peralta: serieus, gedisciplineerd, maakt nooit grappen (hoewel zijn droge reacties tot de humoristische hoogtepunten van de serie behoren).

Het progressieve karakter van Brooklyn Nine-Nine is grotendeels impliciet. Zo is de cast divers met twee vrouwelijke, Latijns-Amerikaanse detectives en twee zwarte mannen in de leiding van het district. Maar soms wordt het ook wél uitgesproken.

In één aflevering wordt de zwarte brigadier Terry Jeffords (Terry Crews) buiten werktijd agressief benaderd door een racistische politieagent die hij niet kent. Wanneer hij naderhand aangifte wil doen, probeert Holt hem op andere gedachten te brengen. Holt kon het zich in zijn loopbaan niet veroorloven over racisme te klagen, en gelooft dat je beter stilletjes promotie kunt maken tot je het systeem van binnenuit kunt veranderen. Uiteindelijk besluit Holt dat hij juist carrière heeft gemaakt om mensen als Jeffords te helpen.

Het laatste seizoen is hier voorlopig nog niet te zien. Netflix-kijkers moeten het doen met de eerste zes seizoenen. De oplettende kijker merkt misschien dat seizoen zes in één opzicht afwijkt van de voorgangers: er wordt (iets) meer gescholden. De reden is dat het preutse Fox na vijf seizoenen ophield met Brooklyn Nine-Nine, waarna het tolerantere NBC de serie één dag later een nieuw onderkomen gaf.

Maar veel veranderde dat niet. Deels omdat de serie gezinsvriendelijk wilde blijven (12 jaar en ouder, volgens Netflix), en misschien ook omdat de schrijvers niet te veel aan de formule wilden tornen. Wat dat betreft is het goed dat ze na een denderend afscheidsrondje stoppen. Brooklyn Nine-­Nine is fantastisch, maar ergens rond seizoen zeven was het trucje wel duidelijk.

Brooklyn Nine-­Nine is te zien op Netflix.