Britse r&b-groep SAULT brengt vijf nieuwe albums uit en die zijn vijf dagen gratis te downloaden

SAULT zet de platen kosteloos online als “offer aan God”, legt de groep uit op Twitter. De albums heten 11, Untitled (God), Earth, AIIR en Today & Tomorrow en zijn alleen via de website te krijgen.

Link in bio pic.twitter.com/03D8oQvoOc — SAULT (@SaultGlobal) 1 november 2022

Welke leden er precies deel uitmaken van SAULT is niet duidelijk. De oprichter is producer Inflo, die eerder werkte met onder anderen Michael Kiwanuka en Adele. Ook zangeres Cleo Sol is lid. Verder blijft de samenstelling van de groep geheim. Er zijn nog nooit optredens of interviews gegeven.

SAULT heeft nu sinds de oprichting in totaal elf albums uitgebracht. De plaat Untitled (Rise) werd vorig jaar genomineerd voor de Mercury Prize.